9 неочевидных правил этикета, о которых давно пора кричать на пляже вместо «Горячая кукуруза!»

В любом общественном месте есть требования к посетителям — как негласные, так и официальные. И пляж в этом случае — вовсе не исключение. Если за нарушение одних правил здесь можно получить в свою сторону лишь укоризненные взгляды, то за наплевательское отношение к другим последуют вполне ощутимые штрафы.

Не использовать воду в море для бытовых нужд

Такие действия противоречат санитарным и гигиеническим нормам. В некоторых странах уже действуют официальные запреты по поводу мытья с мылом и шампунем в море. А в Испании это нельзя делать даже в душе на пляже. Здесь серьезно относятся и к любителям справлять свои физиологические потребности прямо в воде или в кустиках на побережье — нарушителям грозят серьезные штрафы. Помимо запрета устраивать банные процедуры, на некоторых испанских пляжах не разрешается мыть в море использованную посуду.



Не встряхивать пляжное полотенце

На него обычно налипает много песка. Если поднять полотенце и хорошенько встряхнуть, то окружающие будут не в восторге. Им в лицо могут прилететь песчинки и прочий мелкий мусор, который зацепился за ткань. Лучше встряхнуть полотенце в уединенном месте, убедившись, что это действие никого не побеспокоит. Или просто аккуратно и без резких движений смести с него песок рукой.

Не носить шлепанцы и купальник вне пляжа

Жители курортных городов часто жалуются на бескультурье туристов, которые расхаживают по улицам в шлепках и купальниках. Некоторые отдыхающие могут даже зайти в магазин или кафе в таком виде. Для местных подобное поведение чаще всего неприемлемо. На оживленных курортах нынче можно столкнуться с официальными правилами, которые запрещают носить пляжную одежду в общественных местах. Этот дресс-код касается и женщин, и мужчин.

Слушать музыку в наушниках

Громкие звуки могут потревожить других отдыхающих. К тому же не факт, что они разделяют музыкальные пристрастия человека, который врубил колонки на полную катушку. В последние годы в некоторых странах вводятся строгие правила на этот счет. Например, на одном из пляжей Майорки действует строгий запрет на использование музыкальных устройств. Здесь нельзя даже играть на инструментах. Исключением являются мероприятия, на которые получено официальное разрешение.

Не лезть на безлюдные пляжи без спроса

Из-за чрезмерной активности туристов некоторые райские местечки находятся под угрозой исчезновения. Поэтому местным жителям приходится принимать меры по восстановлению первозданного облика природы. Примером тому стал один из итальянских пляжей с розовым песком, который вдруг начал терять свой уникальный цвет. Сейчас путешественники, которые случайно туда завернут, рискуют нарваться на серьезный штраф. Ходить по розовому песку пока нельзя, можно только любоваться им со стороны моря, приблизившись к пляжу на лодке.

Не спорить со спасателями

Иногда может показаться, что спасатель слишком остро реагирует на малейшие нарушения правил поведения на воде и зря так активно размахивает руками и свистит на весь пляж. Но на самом деле он прекрасно знает, чем могут закончиться тренировки начинающих серферов или длинные заплывы в открытое море. Нарушение правил безопасности может серьезно ударить не только по здоровью, но и по кошельку. На некоторых курортах утверждены постановления, которые позволяют штрафовать людей за купание и нахождение на пирсе, когда пляжи закрыты из-за плохой погоды или проведения строительных работ.

Проверять, разрешено ли приводить собак на пляж

На некоторые участки побережья строго запрещено приводить питомцев (исключение — собаки-поводыри). Дело в том, что собачьи экскременты загрязняют воду, из-за чего пляж может лишиться «Голубого флага» — награды, которую получают только лучшие курортные места. На одних пляжах появляться с собаками запрещено с мая по сентябрь, на других — круглый год. И, конечно, владельцам животных не стоит забывать о необходимости выгуливать их на поводках и сразу же убирать за своими питомцами кучки.

Убирать пляжную мебель и закапывать ямки в песке

Разбросанные по пляжу стулья, палатки и зонтики могут помешать спасателям при возникновении чрезвычайных ситуациях. Эти конструкции не только путаются под ногами, но и легко уносятся ветром. Кроме того, они представляют опасность для местных диких животных. Например, для гнездящихся неподалеку морских черепах. То же самое относится и к вырытым в песке ямкам. Лучше закопать их за собой, чтобы ночью в них не свалилось мелкое животное или не подвернул ногу кто-то из работников пляжа.

Не набивать сумку сувенирами с пляжа

Порой отдыхающие стараются набрать побольше бесплатных сувениров на память об отпуске. И чаще всего они ищут их на пляже. Под руку попадаются и морские звезды, и ракушки причудливых форм, и яркие камни. Вот только подобная привычка отнюдь не безобидна. Один греческий пляж начал медленно разрушаться после того, как туристы завели традицию увозить оттуда гладкие белые камушки. В итоге им запретили это делать, а в местном аэропорту даже появился ящик, в который складывали собранную у туристов гальку, чтобы потом вернуть ее на пляж.