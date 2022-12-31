История Мэтта Леблана, который приостановил карьеру, чтобы быть со своей дочерью

Часто бывает, что мы запоминаем актеров по одной яркой роли. Мэтт Леблан прославился благодаря своему персонажу Джоуи Триббиани в «Друзьях» и влюбил нас в его очаровательного героя, юмор и знаменитую фразу «Как поживаешь?» Однако вдали от света софитов в жизни актера все не было так сладко. История Мэтта Леблана учит нас преодолевать трудности, какими бы сложными они ни показались.

В детстве Мэтт не интересовался актерским искусством

В отличие от многих знаменитостей, которые знают, что хотят стать актерами, с самого детства, у молодого Мэтта Леблана этой профессии даже в планах не было. Его страстью были мотоциклы, и он обучался столярному делу. Актер бросил колледж во 2-м семестре и решил поехать в Нью-Йорк, чтобы попытать счастье в качестве модели, но ему сказали, что он слишком низкий, чтобы покорять подиумы и обложки журналов. Однако вскоре ему удалось подписать контракт с агентом. Он даже снялся в рекламе для некоторых известных брендов.

Путь к «Друзьям»

Мэтту удалось поработать в некоторых телесериалах, таких как «ТВ 101». Актер снимался в нескольких эпизодах сериала «Женаты... с детьми». Но ни один из этих проектов не дал ему финансовой стабильности, в которой он нуждался, не говоря уже о славе, к которой Леблан стремился. Пока актер не получил роль в «Друзьях», у него почти не было денег и он долгое время экономил на всем.

Незабываемый Джоуи Триббиани

Продюсеры шоу не сразу выбрали актера на эту роль: они разрывались между ним и Луисом Мэндилором. Последний в итоге все равно появился в сериале, но в роли «брата-близнеца» Джоуи. Героя Леблана в «Друзьях» всегда будут помнить за его харизму, отсутствие здравого смысла, его огромное и щедрое сердце и «навыки» французского.

Потом актер влюбился

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«Друзья» закончились 6 мая 2004 года. Годом ранее Мэтт женился на Мелиссе Макнайт, американской актрисе, и в том же году стал отцом. Но, к сожалению, все пошло не так, как хотелось паре: в возрасте 8 месяцев у их дочери начались приступы.

После «Друзей»

После окончания «Друзей» Мэтт продолжил играть своего персонажа в одноименном сериале «Джоуи», который позже закрыли. Актер решил отойти от мира телевидения, чтобы быть со своей дочерью Мариной. У девочки диагностировали фокальную кортикальную дисплазию — заболевание мозга, которое влияет на неврологические функции. Когда девочка ползала, она всегда заваливалась на левый бок. Тогда-то актер и почувствовал неладное. Марине поставили диагноз и предупредили родителей, что болезнь может повлиять на голосовые связки, лишив ее возможности говорить.

Прощание с телевидением

В октябре 2006 года Мэтт развелся с Мелиссой Макнайт. С того года и до 2011-го актер полностью прекратил свою деятельность на телевидении. «Мне не хотелось изображать веселье, в жизни происходило много чего... Я не знаю, был ли мой брак обречен на провал, ведь у нас были прекрасные отношения. Может быть, они ухудшились из-за болезни дочери, может быть, я потерял себя, слишком сосредоточившись на своей работе», — заявил актер в интервью. «В течение многих лет я почти не выходил из дома. Я так устал. Мне не хотелось никого видеть или иметь какие-либо обязательства, чему, собственно, и следовал. Большинство актеров звонят своим агентам и спрашивают, есть ли для них работа. Я позвонил своему и сказал, чтобы он потерял мой номер на несколько лет. Было тяжело. Я чуть не сошел с ума», — поделился Мэтт в интервью для The Mirror.

Любовь к дочери превыше всего остального

Coleman-Rayner / Coleman Rayner / East News

После развода с женой и ухода с телевидения Леблан со своей дочерью переехал жить на ранчо в Калифорнию, хотя они с Мелиссой и разделяют совместную опеку. «У моей дочери диагностировали страшное заболевание. Это был очень мрачный период, но мы смогли пройти через него. Как там говорят? Все, что нас не убивает, делает нас сильнее?» — рассказал актер The Mirror. «Я отчетливо помню день, когда она родилась. Когда я ее увидел, я сразу же влюбился и почувствовал, что внутри меня что-то изменилось. Я не мог в это поверить. В тот момент я понял, что буду любить ее, несмотря ни на что, даже если она разобьет мою машину».

Счастливый конец большой беды

Марина преодолела свою болезнь, сегодня она с удовольствием смотрит «Друзей» вместе со своим отцом. «Она любит задавать мне вопросы: „Это правда? Ты ел еду с пола? Это отвратительно! Ты смешной, папа!“».

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