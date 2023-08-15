Как Айшвария Рай отказалась плясать под чужую дудку и предпочла карьере материнство

Осенью 2023 года кинозвезда Айшвария Рай разменяет 6-ой десяток. Жемчужина Индии, которая в молодости покорила Голливуд, подверглась жестокой критике, когда родила ребенка. Однако актриса с достоинством вышла из всех передряг, не предавая при этом себя и свои принципы. И ее история достойна отдельных оваций.

Айшвария Рай начала работать моделью еще будучи студенткой колледжа, а уже в 1994 году получила титул «Мисс мира». Конечно, киношники не могли обойти вниманием такую красотку. И девушка быстро покорила индийский, а затем и западный кинематограф. На протяжении долгого времени СМИ называли Рай красивейшей женщиной планеты.

1994 год, актрисе 21 год.

В 2006 году партнером молодой актрисы по съемочной площадке стал индийский артист Абхишек Баччан. Они сразу понравились друг другу, а в 2007 году влюбленные поженились. В 2010 году звезда решила поставить карьеру на паузу и ушла в 5-летний творческий отпуск. В начале 2011-го стала известна причина — пара ждала ребенка. Айшварии на тот момент было 38 лет, и беременность посчитали «поздней». Многие ее ровесницы в такой ситуации выбрали бы кесарево сечение, однако Рай решила рожать сама и даже отказалась от анестезии. По словам одного из родственников, это было ее принципиальной позицией.

16 ноября на свет появилась малышка Аарадхия, а Айшварию тем временем накрыла мощная волна критики. Снимки бывшей Мисс мира спустя 5 месяцев после рождения девочки вызвали небывалый ажиотаж в интернете, поскольку актриса, по мнению пользователей сети, выглядела чересчур «большой». Например, некоторые комментаторы писали: «Айшварии надо бы поучиться у тех женщин, что сразу после родов возвращают былые параметры. Например, у Виктории Бекхэм». Также хейтеры публиковали унизительные для Рай ролики, в которых демонстрировались ее снимки «до» и «после» под звуки, что издает слон. Конечно, находились и люди, которые говорили, что зацикленность публики на чьем-то весе отвратительна. Например, профессор индийской культуры в Лондоне встала на защиту Айшварии: «Вся это шумиха по поводу послеродового веса присуща западным странам. Они хвалят женщин, которые быстро похудели, и называют распущенными тех, кто не стал сбрасывать вес. Раньше в Индии такого не было».

AFP / EAST NEWS

2012 год, актрисе 39 лет.

Не пасть в уныние под таким общественным гнетом было нелегко. Однако Айшвария всегда славилась тем, что живет по своим правилам и не обращает внимание на предрассудки других. Вероятно, именно принципиальность и философский взгляд на мир помогли ей пережить абсурдный бодишейминг и насладиться материнством. На вопрос о том, расстраивалась ли актриса из-за порицаний, она уверенно отвечала: «Когда я стала мамой, я испытала самое прекрасное чувство в мире. Да, произошли гормональные изменения, но это все ерунда. Я не утратила уверенности в себе. Я наслаждалась своей жизнью и была счастлива рождению Аарадхии. Никто не может указывать, какой мне быть и что делать».

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В комфортном для себя темпе, не стремясь угодить фанатам или продюсерам, Рай вернула свою точеную фигуру и грацию, а затем снова приступила к съемкам. На это у нее ушло 4 года Однако публике угодить сложно: негативно настроенные люди всегда найдут повод раскритиковать знаменитость. Так, в 2022 году на Айшварию снова обрушилась волна хейта. В этот раз пользователи сети решили, что актриса перебарщивает с ботоксом, хотя никаких подтверждений этому нет. В 2023-м на ежегодном Каннском кинофестивале индийская актриса впечатлила всех эффектным появлением в платье от Sophie Couture. На том же мероприятии она дала мини-интервью о том, как чувствовать себя комфортно в собственном теле и отказаться от осуждения других и себя.

Vianney Le Caer/Invision/East News , Joel C Ryan/Invision/East News

2023 год, актрисе 49 лет.

Айшвария поделилась: «Красота — это то, что внутри, а внешность нам неподвластна. Наши родители встретили друг друга, потом генетика сделала свое дело, и получились мы такими, какие есть. Не в наших силах что-то менять — из этого и стоит исходить. Мы все прекрасны, потому что неповторимы. Нужно просто оставаться собой». «Не навязывайте свое мнение людям, которые идут своим путем. Это свободный мир: живите и не мешайте жить другим», — также сказала звезда. — «Я думаю, что люди склонны критиковать окружающих из-за собственной неуверенности. Если вам комфортно в своем теле и комфортно быть собой, вы не станете тратить свою энергию на осуждение. Все просто».