Как бодипозитивные красотки устроили переворот в мире моды и научили женщин гордиться своим телом

Какую одежду круто носить в тот или иной сезон, можно узнать из показов, которые проходят в главных столицах моды, например, Милане, Париже или Лондоне. А вот за пляжные тренды отвечает жаркий город Майами. В рамках мероприятия Miami Swim Week ежегодно демонстрируется коллекция эффектных купальников. Но это не просто дефиле моделей, а целый манифест.

AP / East News , Alberto E. Tamargo/Sipa USA/East News , DAVID C SMITH / Showbit / East News

Неделя пляжной моды проводится в июле на разных площадках в Майами, а свои творения демонстрируют десятки дизайнеров со всех уголков мира. Первое, что бросается в глаза при просмотре снимков с показов, — это многообразие моделей. Только взгляните, какие красотки демонстрировали бикини в 2018 году:

JL / Sipa USA / East News , AP / EAST NEWS

Если еще десяток лет назад показывать купальники нанимали загорелых девушек-тростинок, то сегодня звездами мероприятия становятся леди, которые не обладают модельными параметрами в классическом их понимании. Но при этом они очень женственны и уверены в себе. А также выглядят куда более «земными». Участницы программы доказывают миру, что женскую красоту не стоит пытаться впихнуть в какие-то рамки.

MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS , Johnny Louis/Sipa USA/East News

Зачастую показы в рамках Miami Swim Week несут некий социальный посыл. Например, несколько лет назад внимание всех зрителей устремилось на модель Мару Мартин. Она дефилировала с пятимесячной дочерью на руках. Пока мама улыбалась фотографам, девочка пила грудное молоко. Для того чтобы шум зрителей не испугал ребенка, на малышку надели звуконепроницаемые наушники. Женщина, недавно подарившая новому человеку, не может не быть привлекательной.

AP/EAST NEWS

В 2019 году в дефиле приняла участие профессиональная танцовщица Кристи Вальдисерри, чья особенность — очаговая алопеция. Девушка решилась на смелый поступок и сняла парик прямо во время показа. Кристи рассказала, что хочет своим примером поддержать людей, которые также столкнулись с выпадением волос.

В 2021 году влюбила всех в себя бразильская модель Бруна Лима, которая вышла в купальнике будучи в положении. «Было круто пройтись по подиуму с 8-месячным животом и показать, как прекрасна беременная женщина. Я с нетерпением жду того момента, когда покажу эти фотографии своей дочери и расскажу ей о том, как мы вместе дефилировали в Майами», — поделилась девушка.

Alberto E. Tamargo/Sipa USA/East News

Miami Swim Week-2023 была особенно яркой. На ставшем традиционным показе Sports Illustrated Swimsuit Show произвела фурор одна из самых знаменитых моделей Швеции Вендела Кирсебом. Карьера Венделы в fashion-индустрии длится более 35 лет, а в этом году женщина отпраздновала 56-летие.

Компанию Венделе составили 56-летняя заместитель декана на пенсии Нина Кэш.

Модель Сикстин, у которой некогда было расстройство пищевого поведения, но она его переборола.

62-летняя красотка Кэрол Альт.

Инфлюенсер Ачиенг Агуту.

Будущая мама Джена Симс.

А также мама троих детей Шарина Гутьеррес.

Необязательно иметь параметры 90-60-90, чтобы гордиться своим телом, — вот какое послание хотят донести до нас эти женщины. Кстати, говоря о бодипозитивных моделях, невозможно не вспомнить Эшли Грэм. В этом материале мы писали, как эта красотка бросила вызов навязанным стандартам и влюбила в себя весь мир, оставаясь при этом собой.