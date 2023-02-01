Как на самом деле выглядел внутри «Титаник», о котором мы знаем из кино

Наверное, почти все смотрели «Титаник» Джеймса Кэмерона, а женская половина зрителей вздыхала по мечтательному Джеку и любовалась смелой Роуз. На момент выхода, в далеком 1997 году, это был самый дорогой в истории кино фильм: его бюджет составил $ 200 млн. Однако расходы окупились сполна, а кинокартина завоевала не только сердца зрителей, но и 11 «Оскаров». Как мы знаем, сюжет фильма основан на реальной истории крушения легендарного лайнера «Титаник» в 1912 году. Мы решили проверить, насколько внешний вид парохода на экране совпадает с тем, что можно увидеть на существующих фотографиях.

«Титаник» покидает порт Саутгемптон 10 апреля 1912 г.

«Титаник» был вторым по счету трансатлантическим лайнером серии «Олимпик» британской компании «Уайт Стар Лайн». У него было 2 близнеца: «Олимпик» и «Британник». Из этой серии только «Олимпик» проработал много лет. При строительстве «Титаника» было использовано несколько различных стилей дизайна — от ампира до ренессанса и стиля Людовика XV. Дизайнеры хотели произвести впечатление на пассажиров и дать им ощущение того, что они находятся в плавучем отеле.

Главная лестница

Лестница в фильме является одним из ключевых мест. Множество событий разворачивается именно здесь, в том числе финальная встреча возлюбленных. На настоящем «Титанике» лестница из английского дуба была спроектирована в неоклассическом стиле Вильгельма и Марии, а балюстрады из кованого железа выполнены в стиле Людовика XIV. Через парадную лестницу пассажиры могли получить доступ практически ко всем удобствам, доступным для первого класса. В фильме лестница воссоздана по тем же пропорциям, что и на «Титанике», но она на 30 % больше. Фронтальная лестница на 1 ступень выше (вместо 12 ступеней было сделано 13) и усилена стальным каркасом, тогда как настоящая была полностью сделана из дуба.

Ресторан первого класса

Внизу коллажа — фотография ресторана первого класса с лайнера «Олимпик», близнеца «Титаника».

На лайнере было 4 ресторана. Ресторан первого класса был самым большим, занимал чуть больше 900 кв. м. и мог вместить 500 человек. В фильме Роуз приглашает Джека в ресторан первого класса. Но в реальности он бы не попал туда, поскольку вход в этот ресторан был запрещен пассажирам третьего класса: они располагались отдельно, чтобы не распространять инфекционные заболевания.

Ресторан À la Carte

Ресторан класса люкс À la Carte был открыт для пассажиров первого класса. Он мог вместить примерно 140 посетителей. «Титаник» и «Олимпик» стали первыми британскими лайнерами, где рестораны были отделены от обеденных залов.

Каюты

Каюты первого класса были оформлены в различных стилях: георгианском, якобинском, итальянского Ренессанса. Во многих номерах были отдельные ванные комнаты, однако существовали и общие туалеты.

Номер люкс в стиле ампир.

Номер люкс в голландском стиле.

Каюты третьего класса были скромными, но комфортными. Строительная компания понимала, что большинство пассажиров этого класса едут в Америку, чтобы начать новую жизнь, и хотела сделать переезд максимально комфортным. Спальни в основном состояли из двухъярусных кроватей, и многим пассажирам приходилось пользоваться общими ванными комнатами.

Каюта третьего класса лайнера «Олимпик», близнеца «Титаника».

В фильме пассажиры третьего класса не смогли спастись, потому что были заперты даже после столкновения с айсбергом. Это миф, и его возникновение связано с тем, что ворота, отделяющие их от других путешественников, действительно существовали. Но дело не в классовой дискриминации. Иммиграционные законы США в то время требовали, чтобы иммигранты содержались отдельно до тех пор, пока не достигнут острова Эллис, где проверяли наличие у них инфекционных заболеваний и обрабатывали больных. У пассажиров каждого класса были свои палубы и спасательные средства, и ворота открывались, как только экипажу отдавался приказ спустить шлюпки. Однако многие пассажиры первого и второго классов действительно добрались до шлюпок первыми.

Палубы

В реальности Джека не допустили бы на палубу к Роуз, потому что палубы были разделены на сектора. В секторе А могли прогуливаться только пассажиры 1-го класса. Палуба была местом общения, прогулок или отдыха на шезлонгах и деревянных скамейках. Перед отплытием публиковался список пассажиров, и нередко амбициозные матери использовали его для поиска богатых холостяков, которым они могли представить своих дочерей во время путешествия.

Кафе «Веранда»

Пассажиры первого класса могли посидеть в атмосферном кафе с пальмами в тропическом стиле.

Тренажерный зал

Одной из уникальных особенностей «Титаника» был тренажерный зал, который мужчины, женщины и дети посещали в определенные часы (мужчины и женщины не должны были заниматься вместе). Публике предлагались различные тренажеры, гири.

Комната для чтения и письма

Комната чтения и письма лайнера «Олимпик», близнеца «Титаника».

Комната была наполнена естественным светом, что делало ее идеальным местом для чтения и написания писем. На корабле существовало даже отделение почты со служащими.