Как сейчас выглядят 15 красавчиков из 2000-х и с кем они связали свою судьбу

Помните ли вы известных артистов 2000-х, которые покорили своим обаянием и влюбили в себя толпы поклонниц? Нам стало интересно узнать, как изменились с начала нулевых знаменитые мужчины, чьи фотографии мы вырезали из журналов и вешали над кроватью, и как сложилась их личная жизнь.