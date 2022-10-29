Как сейчас выглядят 15 красавчиков из 2000-х и с кем они связали свою судьбу
Помните ли вы известных артистов 2000-х, которые покорили своим обаянием и влюбили в себя толпы поклонниц? Нам стало интересно узнать, как изменились с начала нулевых знаменитые мужчины, чьи фотографии мы вырезали из журналов и вешали над кроватью, и как сложилась их личная жизнь.
1. Фредди Принц — младший и Сара Мишель Геллар
2. Чад Майкл Мюррей и Сара Ремер
3. Джесси Маккартни и Кэти Петерсон
4. Ашер и Дженнифер Гойкоэчеа
5. Джош Хартнетт и Тэмсин Эгертон
6. Ник Джонас и Приянка Чопра Джонас
7. Адам Броди и Лейтон Мистер
8. Орландо Блум и Кэти Перри
9. Дженсен Эклс и Дэннил Эклс
10. Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
11. Джесси Брэдфорд и Андреа Уотраус
12. Пол Радд и Джули Ягер
13. Ник Картер и Лорен Китт Картер
14. Марио Лопес и Кортни Лейн Мацца
15. Джошуа Джексон и Джоди Тернер-Смит
А кто был вашим кумиром в 2000-х?
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