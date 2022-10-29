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Как сейчас выглядят 15 красавчиков из 2000-х и с кем они связали свою судьбу

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Помните ли вы известных артистов 2000-х, которые покорили своим обаянием и влюбили в себя толпы поклонниц? Нам стало интересно узнать, как изменились с начала нулевых знаменитые мужчины, чьи фотографии мы вырезали из журналов и вешали над кроватью, и как сложилась их личная жизнь.

1. Фредди Принц — младший и Сара Мишель Геллар

KATHY WILLENS / ASSOCIATED PRESS / East News

2. Чад Майкл Мюррей и Сара Ремер

PopularImages / Depositphotos

3. Джесси Маккартни и Кэти Петерсон

s_bukley / Depositphotos

4. Ашер и Дженнифер Гойкоэчеа

everett225 / Depositphotos

5. Джош Хартнетт и Тэмсин Эгертон

ADMEDIA / SIPA / East News, Photoshot / East News

6. Ник Джонас и Приянка Чопра Джонас

Walt Disney Co. / Courtesy Everett Collection / East News, PopularImages / Depositphotos

7. Адам Броди и Лейтон Мистер

s_bukley / Depositphotos, Jean_Nelson / Depositphotos

8. Орландо Блум и Кэти Перри

9. Дженсен Эклс и Дэннил Эклс

10. Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

everett225 / Depositphotos

11. Джесси Брэдфорд и Андреа Уотраус

Mary Evans / Allstar / Graham Whitby Boot / East News

12. Пол Радд и Джули Ягер

John Hayes / Everett Collection / East News, VALERIE MACON / AFP / East News

13. Ник Картер и Лорен Китт Картер

s_bukley / Depositphotos

14. Марио Лопес и Кортни Лейн Мацца

MARCOCCHI GIULIO / SIPA / East News, ROBYN BECK / AFP / East News

15. Джошуа Джексон и Джоди Тернер-Смит

CJ Contino / Everett Collection / East News

А кто был вашим кумиром в 2000-х?

Фото на превью NBC / NBCUniversal / Getty Images, Matt Winkelmeyer / Getty Images Entertainment / Getty Images
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AdMe/Культура/Как сейчас выглядят 15 красавчиков из 2000-х и с кем они связали свою судьбу
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