Звезда «Грязных танцев» Дженнифер Грей смогла стать счастливой после ошибки, которая разрушила ее карьеру

Многие кинозвезды считают, что смогут соответствовать стандартам красоты, если лягут под нож пластического хирурга. Но иногда результаты оказываются не такими, как ожидалось, и актриса Дженнифер Грей знает об этом не понаслышке. Актриса поделилась тем, как одна процедура повлияла на ее карьеру и как она научилась не опускать руки и смотреть на вещи позитивно.

Мама актрисы посоветовала ей сделать пластику носа

M.G.M/UNITED ARTIST / Album/EAST NEWS

Дженнифер Грей с самого детства не была далека от мира киноиндустрии, ведь ее отец — оскароносный актер, а мать — известная певица и актриса. Девушка хотела пойти по стопам своих родителей, когда вырастет. Мать начинающей актрисы, Джо Уайлдер, предложила ей сделать ринопластику, если она хочет, чтобы ее брали на масштабные проекты.

Грей вспоминает совет своей мамы: «Тебе будет сложно подобрать подходящую роль. Облегчи всем жизнь». И хотя в то время молодая женщина была расстроена такими словами, она признает: «Она меня любит и всегда любила. И даже в тот момент она просто хотела для меня только лучшего». В конце концов, и мама, и папа актрисы делали пластику носа. Они-то уж точно знали, каков рецепт успеха в Голливуде. Однако девушка не хотела ложиться под нож и объяснила: «Я была категорически против ринопластики».

Большой успех, который закончился слишком быстро

East News

Тогда актриса еще не знала, что ее жизнь вот-вот изменится. В возрасте 27 лет Грей получила всемирную известность, после того как исполнила главную роль в фильме «Грязные танцы» (1987). Она сыграла Фрэнсис «Бэби» Хаусман, молодую женщину, которая влюбляется в своего преподавателя танцев. Его играет Патрик Суэйзи.

И хотя благодаря колоссальному успеху фильма Грей на некоторое время стала самой большой звездой Голливуда, ее карьера не взлетела до небес, как того ожидали многие.

Актриса сильно изменилась

Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot/East News

Именно тогда Грей наконец поддалась идее лечь под нож. После завершения съемок «Грязных танцев» она сделала первую операцию, за которой последовала и вторая ринопластика. Актриса объяснила, что это решение сильно повлияло на ее жизнь. Грей рассказала, что после второй процедуры ее лицо так сильно изменилось, что во время премьеры фильма актер Майкл Дуглас даже не узнал актрису. Грей осознала, какой необратимый эффект эта трансформация окажет на ее будущее. Она призналась: «И все. С того дня я стала как будто невидимой. В глазах всего мира я уже была другим человеком».

Это решение повлияло на ее карьеру

Долгое время после операции актриса сожалела о своем решении. Она считает, что потеря изюминки негативно сказалась на ее карьере и помешала ей стать более успешной актрисой. Она поделилась: «Я вошла в операционную знаменитостью, а вышла никому не известным человеком». Позже у нее были небольшие роли в таких сериалах, как «Друзья» и «Доктор Хаус», а также в телефильмах «Дело об убийстве» и «Взгляд свидетеля». В 2010 году актрису снова ждал успех, после того как она победила в шоу «Танцы со звездами».

Теперь актриса довольна жизнью

Сегодня, в свои 62 года, актриса чувствует себя комфортнее, чем когда-либо. Она отмечает: «Я никогда не чувствовала того, что чувствую сейчас». Актриса поделилась: «В глубине души я верю, что вторая половина жизни женщины — это лучшая половина». Грей написала мемуары и даже работает над продолжением «Грязных танцев». После того как актриса поразмыслила над своими прошлыми решениями и причиной, по которой ее карьера в Голливуде не заладилась, она обрела внутренний покой: «Я потратила столько энергии, пытаясь понять, что же я сделала не так и почему меня изгнали из этого королевства». Она добавляет: «Но все оказалось совсем не так. Я сама себя изгнала».