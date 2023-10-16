10 актеров, которые должны были сыграть любовь, но между ними ни искорки не проскочило

Вот бывает такое, что всем фильм хорош, но в любовную линию верится с трудом — как у Гарри и Джинни, например. Просто не у всех актеров случается та самая магическая химия, при которой аж воздух трещит от напряжения. Вот пользователи сети и решили обсудить, у кого из тружеников кино ее нет, и в каких фильмах.

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс в «Матрице»

Несмотря на то, что кто-то считает «Матрицу» прежде всего историей о любви, немало поклонников фильма недоумевают, когда героиня Кэрри-Энн Мосс успела полюбить Нео. Слишком малую часть их отношений показали на экране, чтобы зрители могли безоговорочно поверить в эту любовь. М-да, эта любовная линия в «Матрице» всегда казалась странноватой. Нам даже не показывают, что между Нео и Тринити есть хоть какая-то связь. Когда ты успела его полюбить? Вы почти не разговаривали, а те немногие разговоры, что были, звучали агрессивно и прохладно. Конечно, все оставили за кадром, но было бы неплохо, если бы зрителям тоже что-нибудь из их отношений показали. © Charosas / Reddit

«Матрица» — идеальный боевик, и Киану в этой роли очень органичен (хоть и играет не лучшим образом), но вот этот момент, когда Кэрри-Энн признается, что влюблена... Сцена-то хороша, но я каждый раз думаю: «Серьезно? Вот в него?». © Т800_123 / Reddit

Дэниел Рэдклифф и Бонни Райт в «Гарри Поттере»

Поклонники книг о Гарри едины в одном: книжная Джинни им нравится намного больше, чем экранная. Она была более остроумной, прекрасно играла в квиддич, а главное, чувства между ней и Гарри выглядели настоящими. А вот у Эммы Уотсон была отличная химия с Дэниелом Рэдклиффом. © umarmg52 / Reddit

Гораздо более сильная, чем у Рона и Гермионы. © gatorgongitcha / Reddit

А ведь в книгах Гарри и Джинни идеально друг другу подходили. И Джинни была куда интереснее. © matsdebats / Reddit

Шэрон Стоун и Арнольд Шварценеггер в фильме «Вспомнить все»

Несмотря на то, что Арнольд всю жизнь находится в великолепной форме (а уж в молодости — особенно), некоторые поклонники считают, что этого недостаточно, чтобы между ним и партнершами по кадру зажглась искра. Вероятно, романтик-сердцеед — не его амплуа? Арни мне, конечно, нравится, но ни в одной романтической сцене я ему просто не верю. А его «химия» с Шэрон Стоун так и вообще пустышка. © Linsel / Reddit

Натали Портман и Крис Хемсворт в «Торе»

По крайней мере, мы точно уверены, что сцена поцелуя в фильме вышла чувственной и прекрасной. Впрочем, может, все дело в том, что в ней снималась не Портман, а жена Криса Хемсворта, Эльза Патаки. Мне нравится Портман, она отличная актриса. Но если у вас с Тором не получается химии, тогда я даже не знаю. У меня ощущение, что ей просто некомфортно рядом с мужчинами на одной площадке. © preferstheaisleseat / Reddit

Вот в «Рагнароке» видно, какой Хемсворт обаятельный и веселый, а у нее по-прежнему никакой химии с ним. © ladiesandlions / Reddit

Брэд Питт и Кейт Бланшетт в «Загадочной истории Бенджамина Баттона»

Любой поклонник скажет, как великолепна Кейт во «Властелине колец» или «Елизавете». Ей прекрасно удаются сложные роли, и от ее актерской игры не оторвать глаз. Но в «Загадочной истории...» центр внимания — не она, а Брэд Питт, и весь талант Кейт словно тускнеет, когда она играет лишь любовный интерес. Кейт Бланшетт прекрасна, когда играет какую-то более сильную, более отстраненную героиню. Но между ней и Питтом не было никакой химии. © TacoBellWerewolf / Reddit

Энн Хэтэуэй и Кристиан Бейл в «Темном рыцаре»

Многие сходятся во мнении, что лучшей экранной Женщиной-кошкой была Мишель Пфайффер. А вот у Энн, которая сыграла Селину гораздо позже, такой бешеной харизмы нет. При этом она несомненно талантливая актриса. Просто, может быть, роль неудачная? Хэтэуэй — потрясающе харизматичная актриса, но мне кажется, что с романтическими партнерами по кадру у нее никогда не возникает этой искры. В роли Женщины-кошки она вообще странная: Селина — такая героиня, у которой должна мгновенно возникнуть химия с любым, кто вошел в кадр. © MoonlightHarpy / Reddit

Думаю, Энн просто слишком старалась вжиться в роль Селины. Всякий раз, когда она появлялась на экране, я ловила себя на мысли: «О, это же кино, я смотрю кино» — хотя в течение всего остального фильма я об этом забывала. Она тут слишком комичная, переигрывает, а рядом с Кристианом Бейлом сразу видно, что она не дотягивает. © maryberry192 / Reddit

Том Круз и Николь Кидман в фильме «С широко закрытыми глазами»

Зрители сошлись в одном: Круз, конечно, отличный актер, но с любовными линиями у него не выходит. Зато он точно хорош в исполнении трюков для роли агента Итана Ханта, согласны? Как-то Круз не слишком хорош в романтике. В этом фильме у него не получилось выдать химию даже с собственной женой. © davidsverse / Reddit

Мне кажется, он отлично смотрится с коллегами по площадке, пока речь не заходит о романтической линии — вот тогда он уже не вывозит. © quangtran / Reddit

Натали Портман и Хайден Кристенсен в «Звездных войнах»

Отношения между Падме и Энакином вообще были не слишком здоровыми, но даже нездоровую привязанность можно показать так, что зрители ахнут от восторга. А эта экранная пара в списки самых запоминающихся не попала. В их странной «химии» с Хайденом я винил плохой сценарий Джорджа Лукаса, но ведь у нее и с Крисом Хемсвортом вышло то же самое. © WiFiForeheadWrinkles / Reddit

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант в «Круизе по джунглям»

Все знают, что Дуэйну Джонсону хорошо удаются роли в боевиках и приключенческих фильмах — он свое идеальное амплуа нашел. Но в роли романтического героя он зрителям отчего-то не пришелся по душе, хоть и несомненно обладает актерским талантом. Скала, конечно, парень очень харизматичный, но никакой романтической химии между ним и женщинами на экране нет. © itsjennybeckman / Reddit

Удивительно, как такой здоровый, накачанный и мужественный чувак не излучает ну ни капельки романтической энергии. © Benjamin_Stark / Reddit

Этот фильм, «Круиз в джунглях», был бы намного лучше, если бы создатели не пытались заставить нас верить в эти отношения между Скалой и Эмили Блант. © sunshinecygnet / Reddit

Хоакин Феникс и почти каждая его партнерша по фильму

Никто не станет спорить с тем, что Хоакин — великолепный актер. А вот с «отсутствием» химии между ним и другими актрисами можно и поспорить, но сколько людей, столько и мнений. Кому-то, например, кажется, что он настолько хорош, что ему и партнерша в фильме не нужна — он один все вывозит. Не поймите меня неправильно: он феноменален, и любой фильм делает круче одним своим присутствием. Но есть ощущение, что он настолько серьезно относится к собственной роли, что не принимает во внимание партнершу по кадру. Будто он так сосредоточен исключительно на своем персонаже, что вместе с кем-то уже не слишком хорошо смотрится. © Buhos_En_Pantelones / Reddit