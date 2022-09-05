14 человек, которые знают, как эффектно ответить на любое хамство
Порой люди даже не замечают, что хамят окружающим. Один не хочет уступить место беременной просто потому, что живота еще не видно, а другой требует пропустить его вперед в очереди, потому что он богатый. Но нет круче средства от грубости, чем сразу осадить наглеца, чтобы тот впредь и не думал обижать людей.
Мы в ADME надеемся, что грубияны и хамы будут реже встречаться нам на жизненном пути. Людям из этой подборки пришлось с ними столкнуться, но за словом в карман они не полезли.
- Приехали с мужем в гипермаркет. Настроение хорошее, шутим, смеемся негромко. Подошли к полкам с хлебом, я ищу взглядом нужную торговую марку, и тут сзади раздается: «А вы можете смеяться в другом месте?» Оборачиваюсь и вижу плюгавого агрессивного мужичка с женой и ребенком, причем у последних явно затравленные взгляды. И сразу видно, что счастьем в этой семье и не пахнет. Обычно я в таких ситуациях теряюсь, а тут моментально выдала, не теряя оптимизма в голосе: «А мы что, мешаем вам страдать?!» К удивлению, мужик опешил и спешно ретировался, прихватив семейство. Даже про хлеб забыл. © ukhtyshka / Pikabu
- У меня щенок крупной породы. Были как-то на курорте, гуляли метрах в 30–40 от пляжа, собака — на очень коротком поводке. С шезлонга подрывается тетенька и орет, именно орет мне: «Почему нет намордника?!» Я отвечаю: «А у вас?» Весь пляж смеялся, а тетка убежала. © Подслушано / Ideer
- Стервозная коллега на работе делала моему мужу выговор за что-то. Отчитывала его минут 5. Он подождал, пока она закончит, а потом спокойно сказал: «Извини, я не слушал. Можешь повторить?» Она окончательно вышла из себя и ушла прочь. © Trinibeanbird / Reddit
- Стою в очереди к кассе в супермаркете, перед мной 2 человека. Подбегает женщина, влезает и говорит, что она занимала. Я офонарел просто. Женщина, за которой она встала, повернулась и сказала, что та за ней не занимала и сейчас просто-напросто влезает без очереди. И давно услышанная фраза с просторов необъятного интернета пригодилась: «Ничего страшного, хоть где-то она в жизни будет первой». © BigBShadoW / Pikabu
- Зашла девушка в метро, лицо зеленое. Просит сидящего мужчину: «Вы могли бы мне уступить? Я беременна, и мне плохо». Мужик окинул ее взглядом: «А живот где?» Она говорит, что живот же не с 1-го месяца вырастает. Тот выдает: «Если живота не видно, значит, и беременности нет». И тут девушка очень круто отвечает: «А-а-а-а, точно, это же как с вашим мозгом!» © Наталия Крылова
- В кинотеатре парнишка закинул ноги на сиденье прямо между нашими с друзьями головами. И вот 2 грязных ботинка прямо около наших лиц, приближаются к волосам. Я глянул на друга, мы кивнули, стащили с чувака ботинки и забросили их так далеко, что они почти коснулись края экрана. А потом смотрели, как этот наглец с визгом сбегает по ступенькам, пока его друзья ржут. © Peil / Reddit
- Однажды я красилась в поезде, и одна женщина выдала: «Такой внешности уже ничем не поможешь». Я посмотрела ей прямо в глаза и спросила: «Тогда почему вы не сидите дома?» © queenofthenoms / Reddit
- Лето, южный город, пляж. Стою в очереди к кабинке переодеться, за мной — довольно крупная женщина.
— Я зайду с тобой? — говорит мне.
— Нет.
— А чего? С тобой что-то не так?
— Со мной все в порядке.
— Тогда чего стесняться? Я вот не стесняюсь, — не сдается она.
— Если вы не стесняетесь, то почему бы вам не переодеться прямо здесь? © Genoveva Kolomyceva / ADME
- Пока я стояла в очереди за продуктами, женщина сзади была со мной очень груба. Но вместо того, чтобы сказать что-то в ответ, я разрешила всем, кто шел после нее, пройти к кассе передо мной. Сегодня я никуда не спешила. © spokendamsel / Twitter
- Ехала с ребенком 3,5 лет в переполненном троллейбусе, держала его на руках. Место никто не уступает, да мы и не претендуем. Пытаемся выйти на своей остановке, и тут начинаются возмущения: куда с детьми в такую рань. Не нашла что ответить, молча пробираюсь к выходу. Сын оборачивается и выдает: «Тихо, товарищи, я в садик еду». Ржал весь троллейбус. © Светлана Самойлова
- Ехал в электричке на работу. Напротив меня сидел мужик, он положил кожаные перчатки рядом с собой на сиденье. Так получилось, что выходили мы на одной станции. Объявляют остановку, мужик впопыхах вскакивает и поспешно идет к выходу из вагона, забыв перчатки. Я встаю, беру эти перчатки, догоняю его уже на платформе, хлопаю по плечу: «Извините, вы...» Не успел договорить, как он выпалил, едва повернувшись в мою сторону: «Отвали!» Я немного опешил, пожал плечами и выкинул перчатки в ближайшую урну. © rolanddisk0 / Pikabu
- В молодости я работал в кофейне. Помню, один клиент был недоволен тем, что ему приходится стоять в очереди, как и всем остальным. На полном серьезе он заявил: «Да вы знаете, кто я? Я вообще-то отелями владею!». А я и ответил: «Ну извините, это не „Монополия“, а кофейня». © TheGentileWookie / Reddit
- Зашли как-то раз с подругой в кафе. Устроились на летней веранде, подруга пошла за официантом внутрь. И тут ко мне подходит компания с виду приличных людей: женщина пенсионного возраста и мужчина с женщиной средних лет. Пенсионерка деловито уселась напротив меня. Говорю ей, что тут занято, а она такая: «Ты не выйдешь замуж, потому что злая!» Я и выдала: «Ну вы же как-то вышли замуж». Оказалось, бабуле надо было просто передохнуть. Но ничто же не мешало воспитанным и добрым людям попросить присесть, а не устраивать вот это все. © Маркони / ADME
- Раньше я работал в банке. Однажды пришли брать кредит 2 женщины: мама и дочь. Я их обслуживал, а они общались между собой на моем родном языке. Обсуждали, какой я неудачник, что у меня, наверное, нет девушки и я, скорее всего, даже в школу не ходил. Не подозревая, что я все понимаю, мать отвечала на мои вопросы, улыбалась, но продолжала говорить гадости. В конце я сказал на том же языке: «Я учусь в аспирантуре, чтобы стать психотерапевтом, а эта работа дает мне деньги на жизнь. Вам должно быть стыдно. Я могу вам чем-нибудь еще помочь?» Дочь быстро выскочила из банка, а мать покраснела, извинилась и ушла. Я больше никогда их не видел. © edafade / Reddit
А как вы справляетесь с хамством по отношению к себе или близким?
AdMe/Народное творчество/14 человек, которые знают, как эффектно ответить на любое хамство
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