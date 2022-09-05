14 человек, которые знают, как эффектно ответить на любое хамство

Порой люди даже не замечают, что хамят окружающим. Один не хочет уступить место беременной просто потому, что живота еще не видно, а другой требует пропустить его вперед в очереди, потому что он богатый. Но нет круче средства от грубости, чем сразу осадить наглеца, чтобы тот впредь и не думал обижать людей.