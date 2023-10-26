15+ человек, у которых на работе такие приключения, что валерьянка не всегда спасает

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С самого детства мы мечтаем найти высокооплачиваемую работу, которая будет доставлять только удовольствие. Однако в жизни получается не все так, как мы хотим. Порой приходится терпеть наглых клиентов, выслушивать нотации начальника, ждать долгожданного отпуска.

«Работа в розничной торговле, особенно в отделе обуви, всегда была сущим кошмаром»

Не существует корпоративов, за которые не стыдно

Только-только все в офисе подзабыли, как я на новогоднем корпоративе танцевал медляк с нашим суровым генеральным директором и клялся в вечной любви старушке-главбуху, как тут уже новый корпоратив на носу. Может, не идти? © Подслушано / VK

Для чего-то же ее сделали

«Не вход. Не выход».

Наглость — второе счастье

Пришла посетительница роскошного вида, вся в мехах. Я делаю выписку и параллельно бьюсь с неработающей техникой. И тут эта мамзель выдает: «Что так долго? Я уже полчаса стою жду в вашем вонючем здании». А моя напарница взяла, да и ляпнула: «Пахло нормально, пока не пришли вы». © whis***_way_ / Twitter

«Вот как моя коллега любит есть пиццу. То, что сверху — это шоколадный пудинг»

«Жаль, что приходится работать с женщиной, которая всегда делает так»

Бедный кот. Тяжело ему без хозяина

Просит как-то начальница выйти поработать в мой законный выходной. Я ей говорю, что не могу, буду занят: надо с ребенком 3-летним сидеть. На что получаю такой ответ: «Вообще это не причина! Вот у меня есть кот, и он тоже без меня скучает. Но я же выхожу на работу!» © expworkshop / Pikabu

«Я работаю в кинотеатре. И это — обычное явление»

«Покупатель сломал фигурку в мою смену. Коллеги сказали, что если босс заметит, то заставит ее оплатить. Положил обратно, будто ничего не случилось»

А могла бы еще сэкономить

Таксист, всегда беру с бабушек меньше денег. Заказ к поликлинике, ₽ 250. Две пожилые женщины. Старшая хочет узнать цену. В ответ спрашиваю, сколько ей лет. Она отвечает, что 97. «Ну тогда с вас ₽ 97». Даю сдачу с сотни, а вторая шипит на первую: «Ты зачем себе 10 лет приписала?» © Fatherbig / Pikabu

«На прошлой неделе клиент въехал прямо в стену нашего офиса и просто уехал»

Когда рабочий день слегка не задался

А про работу, видимо, никто не слышал

У нас в офисе есть строгое правило: звук на мобильном телефоне должен быть всегда выключен. Если в течение дня кто-то покидает свое рабочее место, оставляя смартфон с включенным звуком (а именно в этот момент кто-то обязательно позвонит или напишет), мы прячем телефон и играем с владельцем в «Горячо — холодно». Офис у нас большой, искать можно долго. После такого люди звук всегда отключают. © Подслушано / VK

«Я работаю в почтовом отделении, и кто-то отправил по почте ящик с пчелами»

Поспешишь — людей насмешишь

Компании пришлось отключить опцию массовой рассылки писем, потому что работники часто путали кнопки «Ответить» и «Ответить всем». Одна коллега случайно отправила рецепт куриного супа всему коллективу, хотя изначально письмо предназначалось только для ее подруги. Другой сотрудник тайно встречался с девушкой из отдела кадров. Но спалился, когда написал, что скучает по ее нежным прикосновениям, и случайно нажал кнопку «Ответить всем». Ему пришло много сообщений в ответ, а фраза «нежное прикосновение» стала у нас в офисе мемом. © John Ukah / Quora

«Молния сломалась прямо перед важной встречей»

Ну да, теперь она точно не привлекает внимание. © Dtd74 / Reddit

И пусть весь мир подождет

После проверки на работе была так подавлена, что попросила менеджеров на время выйти из офиса, а сама залезла под стол и просидела там минут 15. Полегчало сильно. А так я, вообще-то, сильный и строгий руководитель... большую часть времени. © Подслушано / VK