15+ неловких ситуаций, герои которых до сих пор краснеют как раки при одном упоминании этих историй

Наверняка практически у каждого человека в жизни были ситуации, когда от стыда и неловкости хотелось сквозь землю провалиться. Чаще всего сами герои этих историй помнят свои неудачи годами и краснеют при одном воспоминании о таких моментах. Но иногда им хочется облегчить душу, и тогда в сети появляются рассказы об эпичных провалах. Читая их, не знаешь, что делать: плакать или смеяться.