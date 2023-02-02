15+ неловких ситуаций, герои которых до сих пор краснеют как раки при одном упоминании этих историй
Наверняка практически у каждого человека в жизни были ситуации, когда от стыда и неловкости хотелось сквозь землю провалиться. Чаще всего сами герои этих историй помнят свои неудачи годами и краснеют при одном воспоминании о таких моментах. Но иногда им хочется облегчить душу, и тогда в сети появляются рассказы об эпичных провалах. Читая их, не знаешь, что делать: плакать или смеяться.
- Мы с супругом сидели в ресторане. Я была в платье с карманами: в одном лежала ежедневная прокладка, а в другом — деньги. И вот мы уже готовы уходить, супруг расплатился картой и спросил, имеется ли у меня наличка — оставить на чай. Конечно, говорю. Сую руку в карман, нащупываю что-то бумажное и не глядя на то, что достала, кладу ежедневку прямо на стол. Муж смотрит на меня как на глупенькую, а я не понимаю, в чем дело. Потом до меня дошло. «Сдачи не надо», — очень хотелось тогда добавить. © PashKoala / Pikabu
- У знакомой кошка начала просить кота. Знакомая решила ей найти жениха во дворе, благо там котов была тьма. Пошла, выбрала самого толстого и пушистого, приволокла домой. Кот на кошку не обратил никакого внимания, съел весь корм из миски и улегся на батарею спать. Приходит с работы муж подруги, она ему жалуется, мол, жених нашу кошечку игнорирует. Муж посмотрел и говорит: «Лен, это кошка, и она беременная». © Вероника / ADME
- Не поступила в мединститут, устроилась работать на кафедру биохимии препаратором. В мои обязанности входило и полы мыть, и пробирки. И вот мою в первый день пол в кабинете какого-то доцента. Заходит женщина, маленькая, щупленькая, в синем халате, и стоит у порога. Я мою руками, не «лентяйкой», на совесть. А она стоит. Я спрашиваю, мол, что ей надо? А она говорит: «Это мой кабинет». Я ей: «Да? Ну домывайте!» Думала, что это уборщица, раз не в белом халате. А это и была та самая доцент. Из вивария вернулась, не переоделась еще. © Galina Dolgikh / ADME
- Я много работаю в бассейнах, иногда знакомлюсь со спасателями, а они, как правило, носят купальники. И вот хожу по продуктовому магазину, вижу знакомое лицо, присмотрелся, вспомнил, что это одна из моих подруг-спасателей вместе со своим отцом. Я поздоровался и выпалил: «Извините, я не сразу узнал вас в одежде!» Было так неловко, что я чуть не сбежал из магазина. © Oblivious_Paladin / Reddit
- Познакомилась с мужчиной: 35 лет, хорошо зарабатывает, умен и щедр. Думала, что все, повезло, можно брать. На третьем свидании мы сидели в ресторане и он сказал, что сейчас подъедет человек, с нами чуть посидит и уедет. Ну хорошо. В итоге приехала его мама и как начала рассказывать мне про все его болячки, что он любит есть, и что ему надо покупать гигиеническую помаду, когда наступают морозы. Убежала я оттуда так быстро, что аж пятки сверкали. © Подслушано / VK
- Случайно забыла кружевные трусишки в сумке, вот напрочь забыла. И вот иду, на улице начинается дождь, я достаю из недр сумочки зонтик, открываю его и иду спокойно дальше. Минут через 5 все же боковым зрением замечаю что-то мельтешащее. Ну да, мои трусы зацепились за спицу зонта и весело проветриваются. Не убавляя шага, с каменным лицом отцепляю их от зонтика и пихаю обратно в сумку, как будто так и задумано. © CatKate / ADME
- Пришли мы с мужем в магазин обуви. Я отправилась мерить туфли в женский отдел, он — в мужской. И вот я присела такая, пытаюсь вытащить сандалии с нижней полки и боковым зрением вижу — подходит муж. Показывает мне туфли, которые он выбрал, а они выглядят ужасно. И тут я тоном школьной училки ему заявляю: «Ну что ты схватил? Они дурацкие. Выбери что-нибудь другое». А он стоит как столб. Я поднимаю глаза и понимаю, что это вообще не мой муж. Мне хотелось сквозь землю провалиться. © Vidya Sahithi Kalluri / Quora
- Дочка мечтает о братике или сестренке. На Рождество рассказала всем по секрету, что скоро станет старшей сестрой. На большом семейном ужине моя мама начала делать намеки на мою «беременность», и я сразу поняла, откуда ноги растут. Отвела дочку в сторону и объяснила, что я вообще-то не в положении. Она возмутилась, мол, но у тебя же появился животик! Объяснила ей, что это просто я много вкусняшек съела. Дочка сказала, что все поняла, мы вернулись к столу, и она заявила: «Мама не беременна, она просто много ест». До сих пор не могу простить ей этого позора. © Natalie St Clair / Quora
- В магазине набрал всего в корзинку, занял очередь в кассу и вспомнил, что забыл мороженое. Поставил корзинку на столик возле ленты (типа место занял), взял мороженку, возвращаюсь, а на моем месте уже какая-то тетка стоит. Я демонстративно, глядя на нее, закинул пломбир в корзинку, мол видишь, стоят тут уже покупки мои, а ты влезла. Стою жду, проходит время, гляжу на корзинку, а она не моя. Моя корзинка на следующей кассе стоит. Стыдоба. Единственное, что смог сказать вразумительное, — это «ой!». На что поступил ответ: «Ничего страшного, бывает». © Jenbeal / Pikabu
- Моей дочке было 5 лет. На праздновании Дня благодарения я в кругу семьи сравнивал себя с актером Джорджем Клуни, которым всегда восхищался. Через несколько минут моя «принцесса» выдала во всеуслышание: «Папа, Джордж Клуни стар и красив. А ты просто стар». Было неловко, но я все еще люблю ее. © Greg Denzel / Quora
- Я отлично провела день в аквапарке, а ближе к полудню ко мне подошла незнакомая женщина и прошептала на ухо, что у меня проблемы с купальником. Я осмотрела его и увидела сзади огромную дыру. Я бегала так весь день, и никто ничего не сказал. © flabinella / Reddit
- Я встречалась с парнем около 3 недель. Он гостил у меня дома, а я захотела в туалет по-большому. Ходить при нем было неудобно, и я попросила его сбегать в магазин. Он согласился. Я быстро шмыгнула в сортир, сделала все свои дела и только тут увидела, что туалетная бумага закончилась, а ее запасы лежат в дальней комнате. Думаю: «Как хорошо, что парень ушел», и поковыляла за бумагой. Но тут слышу удивленное: «Что ты делаешь?» Оказывается, он уже вернулся из магазина и наблюдал всю эту картину, сидя на диване. Я не думала, что наши отношения станут настолько откровенными так быстро. © Portarossa / Reddit
- Пошли с подругой в баню. Нам сказали: «Вот ваша банная и раздевалка, а там за дверью — бассейн, чтобы окунуться горячими телами в холодную водичку». Ну, мы разделись, напарились и решили прыгнуть в бассейн. Выбегаем из бани, открываем дверь к бассейну и натыкаемся на обалдевшие взгляды людей... Короче, оказалось, бассейн общий. © parklo / Pikabu
- Попала на прием к новому гинекологу. Им оказался мужчина, который очень мне понравился, и я стала ходить почаще: то на анализы запишусь, то на УЗИ. Жаловалась, что «ноет» внизу живота, все надеялась, что пригласит на кофе. В очередной раз пришла радостная, а он чуть ли не с порога сказал, что уже не осталось несданных анализов, он все пересмотрел, я здорова, характер моих «болей» не физический. И выписал направление к психиатру. Намек поняла. © Подслушано / VK
- Устроилась на новую работу. Одна из подчиненных была с приличным таким животиком. И я ее спросила: «А когда тебе в декрет?» Чисто из рабочих соображений спросила, животик-то уже очень заметный, того гляди, придется искать замену. Оказалось, что дама уже родила, ребенку 1,5 года. Было ужасно стыдно и неудобно. Хорошо еще, девчонка оказалась с чувством юмора и нормально приняла мои извинения. © Guatunn / Pikabu
- Я впервые была в бассейне. Выходим одеваться, там фены такие на стене, куда голову надо засовывать. Все заняты. А один обычный, как у всех дома, лежит свободный на скамейке. Беру его, начинаю сушить голову. Тут подходит какая-то наглая женщина, говорит: «Можно я все-таки голову досушу?» Я такая: «Ну ладно». Отдаю ей фен. Пока она сушит, стою рядом, жду, когда освободится. Дама посматривает на меня недобро. Заканчивает сушить, выдергивает фен из розетки и кладет его в сумку. И только тут до меня доходит, что это ее личный фен, который она принесла, чтобы очереди не ждать. © Инесса Федоровна / ADME
- На протяжении полугода заходила в одну и ту же кофейню из-за работающего там официанта, который уж очень мне нравился, но я никак не могла набраться смелости, чтобы познакомиться. В конце концов решилась написать на купюре небольшое признание и номер телефона. В итоге он принес счет обратно, буркнув, что «испорченные» деньги они не принимают... А из-за него полгода невкусный кофе пила. © Подслушано / VK
- Опаздывала жутко, запрыгиваю в отъезжающую маршрутку. Смотрю, я единственный пассажир. Водитель начинает движение. Следующую остановку проезжает и поворачивает на другую дорогу. Ну, думаю, черт с ним, с опозданием, хорошо, если живой останусь. Тем временем автобус остановился у больших ворот. Водила вышел. Я думаю, что вот он — шанс: открываю окно, прыгаю... И подворачиваю ногу. Возвращается водила, смотрит на меня, я на него, и говорю так робко: «Можно я просто пойду домой?» В общем, оказалось, что он меня вообще не видел и ехал отметиться. © Подслушано / VK
- Стало холодно, а у нас на работе нет нормального места, где можно переодеть подштанники. Тут на днях охранник рассказал, что можно в зале для переговоров переодеться. Захожу в этот зал: просторно, тихо, приглушенный свет. Расположился недалеко от входа, снимаю штаны с подштанниками, вдруг дверь открывается, на пороге стоит изумленный директор с делегацией заказчиков. Секундное замешательство, быстро натягиваю кофту на трусы, делаю невозмутимый вид и говорю: «Проходите, не стесняйтесь». Директор мне с улыбкой: «Нет спасибо, мы попозже зайдем» и закрывает дверь. Неловко вышло. © BopoH777 / Pikabu
А в какую крайне неловкую ситуацию, о которой теперь можно вспоминать со смехом, попадали вы?
AdMe/Народное творчество/15+ неловких ситуаций, герои которых до сих пор краснеют как раки при одном упоминании этих историй
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