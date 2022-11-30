15 работников свадебной индустрии поделились случаями из практики, которые хоть в мемуары включай
Свадьба — это всегда волнение, суета и предвкушение праздника. Нужно столько всего продумать, чтобы и молодые, и гости остались довольны и запомнили этот день на всю жизнь. Собственно, для этого и существуют люди, на чьи плечи можно смело скинуть часть хлопот. А они только рады будут. Речь идет о фотографах, ведущих, артистах, официантах — в общем, обо всех, чья работа так или иначе связана с проведением мероприятий. И им, само собой, есть что рассказать. Так что нынешняя статья — это истории тех, кто стоит за вашей идеальной свадьбой.
- Связывается со мной жених и заказывает фотосъемку: загс + прогулка. Встречаюсь с молодыми, обсуждаем локации, тайминг. В общем, классно, вместо 3 часов снимались почти 6: вошла в положение, свадьба поздней осенью, у нас не сезон. Отправила им все кадры и ретушь, а им... не нравится. Не понимаю. Качество хорошее, позы, цвета. Мы виделись, я показывала кадры с экрана камеры, они видели себя в зеркало. Что не так? Оказывается, у жениха был золотой зуб и он его стеснялся. © Batrin / Pikabu
- Я свадебный организатор. Много было всяких внештатных ситуаций, но один момент я никогда не забуду. Идет праздник, все хорошо, и тут родители жениха отбирают микрофон у ведущего и говорят, что приготовили молодым сюрприз. Включается музыка, и в откровенном наряде выходит исполнять танец живота бывшая жениха, которую все поголовно знают. Невеста убегает в слезах, жених за ней. Спасибо добрым родителям за подарок. Уж лучше бы мультиварку подарили. © Подслушано / Ideer
- Жених позвонил мне за неделю до свадьбы. Он сделал девушке предложение и решил не откладывать мероприятие надолго. Свадьба была богатой: и лимузины, и платье с 2-метровой фатой, и банкет в одном из лучших ресторанов города. Все прошло шикарно, а через 2 недели жених звонит и просит отдать фото. Оказывается, они сходили на свадьбу к друзьям, а у тех банкет был в 3 раза дороже. После торжества его молодая жена сказала, что он ее не любит, раз такую дешевую свадьбу организовал, и подала на развод. © teora / Pikabu
- Я организатор свадеб. Мои клиенты — молодожены. И меня бесит, когда родители или друзья невесты и жениха решают, что они мне начальники. Все думают, что у них есть веская причина написать мне «от имени невесты», хотя они понятия не имеют, каков бюджет и чего хотят сами молодожены. Вот на прошлой неделе подружка невесты 31 раз написала мне, что она нашла в интернете классные фотки и мне стоит на них взглянуть. Знаете, мое время денег стоит, мне некогда возиться с назойливыми подружками невесты или матерями. © Wendy Marie Wortham / Quora
- Работала официанткой на свадебном банкете. Меню согласовали за несколько месяцев, но за день до свадьбы звонит невеста и говорит, что у нее страшная аллергия на глютен и ей нужна отдельная еда, отдельный торт и все такое. Начальство адаптирует меню как может: мы серьезно относились к аллергиям клиентов и не могли рисковать. Когда молодые приехали, невеста даже попросила поставить ее напиток на отдельный поднос в стороне от того, что пили все остальные, включая жениха. Набегалась я туда-сюда и вдруг вижу, как жених пьет и ест свои глютеновые блюда, а невеста тут же спокойно его целует. И нет, у нее не развился анафилактический шок, как она уверяла, от одного лишь запаха глютена. © tatersfolyfe / Reddit
- Пришли молодожены на встречу. Невеста достала большую тетрадь: «А для портретной съемки вы какой объектив используете?» Я спрашиваю, разбирается ли она в объективах. А она мне: «Нет, но мне подруга сказала, если у фотографа нет объектива 85 мм 1.2, то это плохой фотограф и снимать он не умеет». © teora / Pikabu
- Я пианистка, играю на свадьбах. Как-то молодожены усадили бабушку в инвалидном кресле так далеко от фуршетного столика, что ей было трудно положить себе еды. Решила я ей помочь. Поднялась из-за рояля, и все разговоры вокруг вдруг смолкли. Пока я шла вдоль стола, собирая на тарелку все самое вкусное, прямо чувствовала, как взгляды гостей жгут мне спину. Тарелку я подала бабушке, и она долго и искренне меня благодарила. А через неделю мне пришла повестка в суд. Жених и невеста подали на меня в суд за нарушение договора. За то, что я отлучилась на минутку, чтобы накормить их бабушку. © Wendi Tibbets / Quora
- Я флорист. Пришла невеста, заказала оформление зала, внесла предоплату 20 %. Договорились, что остаток суммы отдаст за день до торжества. За 2 недели я разработала эскиз в выбранной ею цветовой гамме, заказала все необходимое, морально подготовилась к работе. А за 3 дня до торжества она приходит и заявляет, что ее мама нашла человека, который сделает дешевле. Я не понимаю, что ей надо: качество или сэкономить? После таких заявлений руки опускаются. Аванс не вернула. © Подслушано / Ideer
- Работаю в одном из лучших ресторанов города. Свадьбу в нем могут позволить себе только состоятельные люди. В общем, была свадьба на 120 человек. Сумма огромнейшая, декорации, фотографы, ведущий — медийное лицо, всем известное. А в конце вечера мама жениха сливала из оливковое масло в бутылки, приговаривая, что у них за все заплачено... © Подслушано / Ideer
- Работаю ведущей. Я в декрете и иногда на встречи с заказчиками беру дочку с собой. На днях разговаривала с молодоженами, вдруг вижу, дочки рядом нет. Ищу — она под столом, в руках телефон жениха, еще и разблокировать умудрилась. Забираю, случайно бросаю взгляд на экран, а там сообщение: «Извини, сегодня не получится: с этой планируем худший день в моей жизни. Люблю». Разумеется, невеста схватила телефон, все увидела. Спасибо, доченька. Мне ты, конечно, лучше не сделала, но спасла кого-то от несчастливого брака. © Мамдаринка / VK
- Когда-то я работала свадебным организатором в крупном заведении, где проводилось по 5 свадеб за вечер. Так вот однажды у нас 4 невесты пришли в одинаковых платьях: эта модель тогда была дико популярной. И я весь вечер старалась, чтобы они не столкнулись друг с другом. © mrsproffessormdesq / Reddit
- Я пеку свадебные торты. Однажды нижний ярус изделия пострадал примерно за час до свадьбы. Работаю я одна, у меня нет пекарни с кучей запасных тортов, так что пришлось бежать в ближайшую кондитерскую, покупать там торт без глазури, обрезать до нужного размера и срочно украшать. А еще одна коллега привезла торт на свадьбу в жаркий день и обнаружила, что вся глазурь стекла в багажник машины. Ей пришлось заново украшать торт прямо в машине, благо с собой была емкость с глазурью. Невеста так и не узнала. © tah4349 / Reddit
- Я фотограф. Пишет мне жена брата, что ее сестра выходит замуж и хочет поработать со мной. Согласилась, назвала цену. Она отвечает, что в семье не бывает купли-продажи, а только взаимовыручка. На мой ответ, что ее сестра никаким боком мне не родня, она разозлилась и отправила гневное голосовое сообщение, мол, раз ее сестра не родня, то и она чужая. Разубеждать я не стала. А она написала, что если я не соглашусь фотографировать свадьбу, то она разведется с моим братом, он останется один и будет меня ненавидеть. Все, что я сделала, — отправила брату скрин нашего диалога и ее голосовое сообщение. И уже на следующий день он подал на развод. Говорит, что между ними был разлад, но этот шантаж стал последней каплей. © Подслушано / Ideer
- Подрабатываю видеосъемкой. Звонит мне девушка узнать, сколько стоит съемка свадьбы. Говорю, что целый день съемки плюс монтаж будет стоить столько-то. Она мне: «А если мы хотим только в загсе, после него и часть банкета? И ничего монтировать не надо». Пытаюсь объяснить, что тогда видео будет в сыром формате: в виде кусочков, довольно блеклое, и звук отдельным файлом. Спрашивает, а что, все вместе, как на телефон, я не могу снять? Говорю, что в теории могу, но зачем, если это может и телефон? В ответ мне: «Короче, мы поняли, какой вы специалист. Мы поищем другого». Ну спасибо за звонок. © s3merer / Pikabu
- Наш с женой свадебный координатор рассказала случай из практики, как одна ревнивая подружка невесты пыталась сорвать свадьбу. Притворилась, что упала в обморок, когда молодые обменивались клятвами. Потом упала еще раз, прямо на другую девушку, когда невеста выходила из церкви. И все реально пошло наперекосяк, когда эта подружка достала из-за пазухи крысу и попыталась устроить ее рядом с едой. Свадебный координатор это увидела, и, конечно, после этого девицу выгнали. © thenetraven / Reddit
А вам доводилось быть свидетелем незабываемых происшествий на свадьбе? Расскажите нам парочку таких историй.
AdMe/Народное творчество/15 работников свадебной индустрии поделились случаями из практики, которые хоть в мемуары включай
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