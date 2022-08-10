16 ярких красоток, в настоящем возрасте которых даже родня начинает сомневаться

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Героини нашей статьи — настоящие красотки, глядя на которых и не скажешь, что им уже перевалило за 30 лет. Не знаем, что повлияло на их внешность: гены, качественный уход за собой, здоровый образ жизни или все вместе. Факт остается фактом — мало кто в состоянии угадать, сколько им в действительности стукнуло.

Мы в ADME с легкой завистью и восхищением просмотрели фотографии женщин, которые, кажется, умудрились перехитрить время и выглядят куда моложе.

1. «Мне 40 лет. Некоторые думают, что я делала пластику, поэтому вот фото, где я без макияжа»

2. «Угадаете, сколько мне лет?»

3. «Я в 26 и в 35 лет»

Ты не постарела ни на день. © Rewind770 / Reddit

4. «Всем привет! Мне 44, и я мама троих детей»

5. «Мне 40 лет, у старшего ребенка сегодня выпускной»

6. «Фото без фильтров. Чувствую себя 50-летней старушкой»

Хотелось бы и мне выглядеть так же хорошо в 50 лет. © Unknown author / Reddit

7. «На сколько выгляжу?»

8. «Мне 45 лет, селфи без макияжа. Что думаете?»

9. «Мне 31 год»

10. «Здесь на мне не так много макияжа. Неплохо выгляжу для 42 лет?»

11. «Мой 26-летний сын сказал, что я слишком стара, чтобы делать селфи. Мне 50»

12. «Фото без макияжа и фильтров, мне 43»

13. «Мне 45, что скажете?»

Мое первое впечатление: ты великолепна! © syndromesyndrome / Reddit

14. «Классный макияж. Мне 44. Фото без фильтров»

15. «Мне 47 лет. Так выглядит мое лицо. Мама до сих пор считает меня самой красивой на свете»

16. «Мне почти 48. Чувствую себя отлично»