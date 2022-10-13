17 человек, которые пришли в гости в первый раз, а впечатлений получили на всю жизнь
К родственникам и друзьям мы ходим в гости сотни раз за всю жизнь и моменты первого впечатления уже давно стерлись из памяти. Поэтому любой поход в гости, когда это в первый раз, вызывает много любопытства, ведь так интересно узнать привычки и традиции людей в домашней обстановке. Герои этой статьи надолго запомнили некоторые свои первые визиты в гости и экстраординарными из них поделились в сети.
- Друг пригласил меня к себе. Вроде жили они как все. И, только придя к ним в гости в третий раз, я понял, что не так: у них дома не было ни одного зеркала. До сих пор не знаю почему. © TheLesserWombat / Reddit
- Как-то попал к сестре девушки домой. Они с мужем живут в другом городе, мы собирались провести у них выходные. Практически с порога мне было озвучено, что их кошку не разрешается тискать, если она против, и мешать ей вылизываться тоже нельзя. Кошка, видите ли, личность, у нее есть свои личные границы, их нужно соблюдать. Я тогда мысленно покрутил пальцем у виска. К концу нашего уикенда поспешно забрал обратно все свои слова. Таких здоровых отношений, как у них, я еще не видел. Все мнения озвучиваются и учитываются, никто никого не заставляет, не звучат слова «ты должен/должна», «обязан/обязана», компромиссы находятся потрясающе быстро, никаких ссор, драм и попыток угодить. Все в таком стиле: «Мне будет приятно, если ты это сделаешь, но если нет, то имеешь право, я не расстроюсь». И самое интересное: все делают все возможное, чтобы всем было комфортно. © Подслушано / Ideer
- Подъезд у нас был дружный, много детей, все родители знакомы между собой. Иногда ребят отправляли в одну квартиру, где все играли и всех кормили. Но однажды мы попали в квартиру к хозяйке, которая поставила на двух человек по маленькой металлической миске с едой. © Ijazdes9 / Pikabu
- Как-то была на проводах невесты. В их доме впервые. Впопыхах забежала в уборную на первом этаже. Сделав свои дела, с задранным платьем стала натягивать трусы. Вроде бы ничего особенного. Оборачиваюсь назад и вижу огромное окно два на два, которое выходит прямо во двор... полный гостей. © Подслушано / Ideer
- Как-то ходил к друзьям на день рождения. Меня предупредили, что будут заказывать доставку еды, потому что дома они не готовят. Но обернулось все тем, что у них в доме вообще не водится посуды. У них не было ни тарелок, ни кастрюль, ни сковородок. Никаких стаканов и даже кофейных чашек. Буквально ни одного предмета посуды. Кухонные шкафы были забиты случайными вещами вроде батареек и запасных лампочек. Были, правда, одноразовые тарелки и ящик, полный пластиковых ложек и вилок. © Nobody_Wins_13 / Reddit
- У сестры тоже был похожий опыт. Она рассказала, что была в гостях у друзей и у них буквально пусто в кухонных шкафах. Есть только молоко в холодильнике, на случай если кто-то захочет хлопья. Даже кофе их мама брала только навынос! В те времена это было неслыханно, и заглянуть в кофейню с утра еще не было таким распространенным ритуалом. © HatchlingChibi / Reddit
- Были у меня одноклассницы-двойняшки. И их мама попросила меня с ними после уроков позаниматься математикой. Ну окей, не проблема. Приходим к ним домой, садимся, делаем уроки, и тут их бабушка зовет. Девки выходят и пропадают. Я пошла их искать, смотрю, а они на кухне полноценно обедают. А я, значит, сижу в их комнате голодная и жду их! Не ходила я к ним больше. © KOMOKMEXA / Pikabu
- Был в гостях у друга. Он случайно разбил тарелку, когда мыл посуду, и его отец не стал раздраженно кричать на него. Он просто уточнил, не поранился ли мой друг. Это не должно было сильно меня впечатлить, но впечатлило. © ghosts-go-boo / Reddit
- Как-то я был в гостях у друга на выходных, а он — младший ребенок среди 8 мальчиков. Я родом из очень тихой семьи, а там все 10 человек общались криками. У них была добродушная атмосфера в доме, но я до этого момента слышал чьи-то крики только в случае опасности или тогда, когда кто-то был очень зол. Я понимаю: когда вас так много, приходится кричать, чтобы вас услышали, но мое внутреннее мерило опасности зашкаливало все выходные. © cold08 / Reddit
- В школьные годы мы с подружкой гуляли возле дома ее бабушки. Бабуля позвала нас (меня и нескольких внуков этой бабушки) есть арбуз. На столе уже стояли тарелки, на каждой лежал кусочек арбуза, а на одной из тарелок — половинка кусочка. Так получилось, что я села рядом с тарелкой, на которой был целый кусок. Бабушка начала возмущаться, что она подготовила для меня, как для гостьи, самый вкусный кусочек (точнее, половинку), а я этого не поняла, и забрала чужой кусок. Продолжая возмущаться, бабушка убрала тарелку с половинкой кусочка арбуза, и выдала обделенному внуку целый кусочек. Возможно, у бабушки были причины для такой экономии, но для меня это была какая-то смесь неловкости и обиды. И угостили, и отругали. © VedmaPikabu / Pikabu
- Познакомилась с мужчиной. Повстречались, первый раз пригласила в гости после клуба. Он — респектабельный иностранец, харизматичный, а я в давно не ремонтированной квартире, с обшарпанным подъездом. Пришли и сразу бухнулись просто спать. Среди ночи слышу: крик, писк, «шлеп!». Включаю свет и вижу, как моя домашняя крыска по стене сбегает. Я ногтями постучала, и крыска подбежала ко мне. Привыкла спать на моем плече, а тут перепутала, легла на мужчину. Он почуял что-то на груди, проснулся, а тут крыса ему в глаза смотрит. © Подслушано / Ideer
- В старшей школе меня пригласили в гости к другу, и только тогда я узнал, что, оказывается, его родители были чертовски богаты. Он жил не в доме, а в целом комплексе. У них был главный дом, дом у бассейна (где он жил), домик (где жила его старшая сестра) и клубный дом. А еще гараж на 8 машин. И гараж для яхты. И — как будто этого было недостаточно — у них был небольшой водный канал перед их домом, что означало, что у них был свой мост. © amalgamas / Reddit
- У первой девушки, с которой я встречался, был собственный дом (это казалось мне очень крутым, учитывая, что она была всего на 2 года старше меня). Но там было ужасно неопрятно. Не только грязь повсюду, но и куча случайных вещей, валяющихся везде. Мы расстались где-то через месяц, но через несколько лет снова сошлись, и ее дом стал выглядеть намного лучше. Я рад, что она смогла измениться. © TheW83 / Reddit
- Гости, которые были приглашены на ужин, были потрясены, увидев двух кошек хозяев, когда еду начали подавать на стол. Кошки просто вылизывали и ели все, что им вздумается, и хозяева не предпринимали никаких усилий, чтобы удержать их подальше от еды, предназначенной для гостей. © Back2Bach / Reddit
Расскажите свои истории про первые походы в гости: что вас больше всего удивило в чужом доме?
AdMe/Народное творчество/17 человек, которые пришли в гости в первый раз, а впечатлений получили на всю жизнь
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