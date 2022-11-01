17 девушек, которые решили заняться своими ноготками и оторвались по полной

Маникюр — один из самых простых способов подчеркнуть свою индивидуальность. Через текстуру, цвет и рисунок на ногтях можно при необходимости передать миру целое послание. А можно и просто наслаждаться ухоженными руками и хвастаться ими в интернете, как это сделали героини нашей статьи.

«Впервые попробовала порисовать на ногтях. Моим вдохновением послужил завтрак — яйца с кофе»

«Муж говорит, что с этим маникюром я явно хватила лишку. А я никогда не чувствовала себя более властной»

«Маникюр к моей завтрашней свадьбе. Обожаю его»

«Моя мастер по маникюру каждый раз поражает меня своей работой»

«Свекровь последний раз занималась своими ногтями 35 лет назад, и я сделала ей маникюр сама. Она теперь постоянно смотрит на свои руки и улыбается»

«Ноготки в стиле Marvel, прямо горжусь ими»

«Работа заняла у меня около 5 часов, но она того стоила»

«Я мастер по маникюру, вот какие у меня ногти»

«Обычно такой дизайн делается на очень длинных ногтях, а я хотела узнать, как он будет выглядеть на средней длине. Мне очень нравится»

«Этот дизайн я называю „Успех“»

«Я ходила на свадьбу, и там у меня были самые классные ногти»

«Обожаю, когда клиентки говорят мне делать все, что захочу. Тут даже омбре вручную нарисовано»

«Это один из тех суперредких случаев, когда я попробовала что-то новое и получилось именно так, как я хотела»

«Я самоучка. Наконец-то набралась смелости выложить свою работу»

«Этот оттенок был таким дерзким и кричащим, что я не могла пройти мимо»

«Я так гордилась своим маникюром, а потом мой парень подошел и сказал: „О, а я думал, у тебя просто ногти грязные“»

«Впервые попробовала „вязаные“ ногти. Что думаете?»

Твоя рука и пальцы настолько идеальны, что я сначала думала, что это манекен. Шикарно, у меня просто челюсть отвисла. © z1212chick / Reddit