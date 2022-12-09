18 человек, которые живут по принципу «мои руки не для скуки»

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Иногда нас настигает творческий порыв и аж руки чешутся, так хочется что-нибудь смастерить. Кто-то делает украшения из подручных средств, кто-то переделывает «мусор» в нечто полезное. А другие создают крутые короны из бумаги и уютные будки для собак.

«Внезапно меня посетила мысль, что мой держатель для туалетной бумаги чертовски скучен и надо его модифицировать. И вот как он теперь выглядит»

«Мой 12-летний ездовой пес на пенсии и отказывается заходить в дом, поэтому я сделал домик специально для него»

«Для будущей шляпной вечеринки я смастерил эту корону из бумаги»

«Я сделала индейку, используя подручные материалы»

«Только что закончила этот рождественский венок в стиле 80-х с игрушками из моего детства»

«Сотворила это для моих друзей»

«Вот такая упаковка подарков от меня на день рождения для годовалого ребенка, 5-летнего и мамы»



«Сделала фальшивку-розыгрыш в виде разбитого яйца, используя эпоксидную смолу и полимерную глину»

«Я сделал часы из коллекции марок моего прадедушки»

«Смастерил большую кормушку для птиц из кедровых досок»

«Очень довольна этой работой! Все было найдено мной на пляже»

«Недавно сделала это украшение в тематике „Даров Смерти“ из подручных предметов»

«Моей племяннице 8-го числа исполняется 8 лет, поэтому я сделала для нее особенную праздничную корону»

«Представляю вам мое украшение „Крепкий орешек“. В нем есть отверстие для лампочки. Мое любимое украшение, которое я сотворил»

«Поехали повеселимся вместе, говорили они».

«Я сделал скрытую светящуюся в темноте галактику из эпоксидной смолы в кухонном полу»

«Самодельный рюкзак для кошки. Ремни, картонная коробка, скотч и сито»

«Когда велосипеды ломаются, я всегда стою перед выбором: выкинуть детали или что-то смастерить»

«Вернули к жизни этот устаревший шкаф. Теперь у него еще появились и новые функции»