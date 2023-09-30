18 фото, которые наглядно показывают, что такое большая разница

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Не всегда наши представления о реальности находят подтверждения в жизни. Зачастую эта самая реальность преподносит нам нехилые сюрпризы. Например, огурец, сорванный на собственном огороде, может оказаться совсем необычного размера, а чулки в сеточку из интернет-магазина изумят до глубины души.





«Заказала торт на день рождения для друга»

Иногда даже классно, когда сделано иначе. Но это не тот случай. © Selrisitai / Reddit

«Моя девушка просто хотела купить чулки в сеточку»

«Купил маску Человека-паука через интернет. Вот что мне прислали»

«Цвет кожи моего брата и мой»

«Решил немного повеселить детей, прежде чем сбрею бороду»

«Мама попросила показать всему интернету двух ее собак»

«У мужа карие глаза, у меня — голубые. А вот глаза четверых наших детей»

«Это должна была быть подушка для стула»

Советуем посмотреть еще на 20+ человек, которые проиграли в битве «Ожидания vs. Реальность».

«На днях ковырялась на огороде. Нашла огурчик. Кажется, что ничего необычного. Но вот»

Главный вопрос: где ее хранить?

Фраза «я съем всего кусочек» заиграла новыми красками

Как с картинки, не иначе

«Моя курица снесла очень маленькое яйцо. Для сравнения, слева — обычное»

«Американская женская рубашка S-размера слева и японская XL справа»

Мне колу и кусочек пиццы

«Попытка скопировать торт на день рождения парня»

«С днем рождения, Риз».

«Этот чеснок я нашел на фермерском рынке. Не знаю, что с ним делать. На правом фото один зубчик»

«Маникюр, который я просила сделать. И то, что в итоге получилось. Пожалуй, больше не приду»