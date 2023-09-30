18 фото, которые наглядно показывают, что такое большая разница
Не всегда наши представления о реальности находят подтверждения в жизни. Зачастую эта самая реальность преподносит нам нехилые сюрпризы. Например, огурец, сорванный на собственном огороде, может оказаться совсем необычного размера, а чулки в сеточку из интернет-магазина изумят до глубины души.
«Заказала торт на день рождения для друга»
- Иногда даже классно, когда сделано иначе. Но это не тот случай. © Selrisitai / Reddit
«Моя девушка просто хотела купить чулки в сеточку»
«Купил маску Человека-паука через интернет. Вот что мне прислали»
«Цвет кожи моего брата и мой»
- Я думал, что это манекен. © Jazzlike_Bed2695 / Reddit
«Решил немного повеселить детей, прежде чем сбрею бороду»
«Мама попросила показать всему интернету двух ее собак»
«У мужа карие глаза, у меня — голубые. А вот глаза четверых наших детей»
«Это должна была быть подушка для стула»
Советуем посмотреть еще на 20+ человек, которые проиграли в битве «Ожидания vs. Реальность».
«На днях ковырялась на огороде. Нашла огурчик. Кажется, что ничего необычного. Но вот»
Главный вопрос: где ее хранить?
Фраза «я съем всего кусочек» заиграла новыми красками
Как с картинки, не иначе
«Моя курица снесла очень маленькое яйцо. Для сравнения, слева — обычное»
«Американская женская рубашка S-размера слева и японская XL справа»
Мне колу и кусочек пиццы
«Попытка скопировать торт на день рождения парня»
«С днем рождения, Риз».
«Этот чеснок я нашел на фермерском рынке. Не знаю, что с ним делать. На правом фото один зубчик»
«Маникюр, который я просила сделать. И то, что в итоге получилось. Пожалуй, больше не приду»
Теперь, когда вы надумаете в кафе заказать кусочек пиццы, лучше уточнить его размер заранее. А во время примерки красивой кофточки не нужно паниковать, если размер совсем не подошел, ведь в стране-изготовителе могут быть свои стандарты. Ведь все познается в сравнении.
Фото на превью Noa**god / Reddit
AdMe/Народное творчество/18 фото, которые наглядно показывают, что такое большая разница
Поделиться этой статьёй