19 человек, в жизнь которых любовь ворвалась неожиданно как гром среди ясного неба

Знакомство с будущей половинкой может произойти в любой момент, и это не всегда напоминает сцены из романтических фильмов. Пользователи сетей из нашей подборки встретили свою любовь в больнице, в кинотеатре, на свадьбе или на работе. Каждая такая история дает надежду на то, что счастье всегда близко, но люди не всегда это сразу осознают.