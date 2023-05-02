19 человек, в жизнь которых любовь ворвалась неожиданно как гром среди ясного неба
Знакомство с будущей половинкой может произойти в любой момент, и это не всегда напоминает сцены из романтических фильмов. Пользователи сетей из нашей подборки встретили свою любовь в больнице, в кинотеатре, на свадьбе или на работе. Каждая такая история дает надежду на то, что счастье всегда близко, но люди не всегда это сразу осознают.
- Был пожарным, проходил медкомиссию. Зашел в кабинет ЭКГ, там красивая блондинка в белом халате. Жду результат возле кабинета, она выходит и спрашивает, есть ли у меня девушка. У меня голова кругом пошла. Как оказалось, у нее есть сестра 19 лет (мне тогда было 25), грустит. Короче, встретился с младшей сестрой. Итог: знакомы 13 лет, женаты 10, двое детей. © Sata0603 / Pikabu
- Зашли к другу, который только женился, а там девичник. Девушки были недовольны, и мы ретировались. Но одна мне в душу запала. Нашел ее через месяц и напросился на день рождения. С трудом получив согласие, сдуру ляпнул: «Можно с подругой приду?» После паузы она разрешила. На праздник я пришел с цветами и гитарой. Она спросила, открыв дверь: «А где подруга?» Я показал на гитару. Вначале все гости посматривали на меня косо, но я пел песни, шутил и влился в компанию. Через 2 месяца была свадьба. Мы вместе уже 42 года. © Dr.Nick / ADME
- Я пошла с подругой по приколу на кастинг в программу типа «Давай поженимся». Никого не искала, хотела просто, чтобы мне макияж красивый сделали и прическу. Выбирала я из 3 мужчин. Своего будущего мужа я не выбрала. Но после съемок всем скопом — и «женихи» с друзьями, и я с подругами — поехали перекусить, потом опять встретились, чтобы передачу посмотреть. Ну и закрутилось. Его, кстати, на передачу друг очень просил прийти, «чтобы хоть один нормальный мужик был» (друг — продюсер программы). Сына в честь него назвали. Вместе 6 лет. © Natashik85 / Pikabu
- Мой муж, когда мы только познакомились, подарил мне и еще 2 девушкам по киндер-сюрпризу на 8 Марта. У них были какие-то игрушки, а мне попалось кольцо! Такое смешное, с печатью. А через год он подарил мне уже золотое кольцо — вместе с предложением руки и сердца. Сейчас растим дочь, а то первое колечко из киндера сохранили на память. © Подслушано / VK
- С мужем познакомились в 16 лет. Дружили, потом поженились. Выросли дети, родился внук. И вот перед 30-й годовщиной свадьбы, пока меня не было, муж собрал вещи и ушел. Не придумав ничего лучше, чем оставить меня без объяснений. Я год поплакала, а потом познакомилась по интернету с прекрасным мужчиной. 4 года вместе. В 50 лет жизнь только начинается! © Подслушано / Ideer
- С одним лишь чемоданом в руках я убежала от своего тирана-мужа, с которым провела 7 долгих лет. Наконец-то у меня появилось свободное время и возможность заниматься любимыми делами: сочинять музыку, бродить по городу, посещать музеи и выставки, — и никто не мог мне запретить это делать. Однажды я была гостем на свадьбе и рядом со мной сидел милый молодой человек. Мы начали разговор, и выяснилось, что у нас много общих интересов: любовь к путешествиям, волейболу, Японии и фотографии. Через несколько месяцев он пригласил меня на ужин, и мы проболтали целых 5 часов без перерыва. С тех пор мы не расставались. Теперь мы женаты и воспитываем нашего малыша. © Elaine Green / Quora
- Мама познакомилась с моим папой на улице. Оба они были очень яркими внешне. Она подошла к нему сзади, закрыла его глаза руками и сказала: «Угадай кто?» Когда он обернулся, выяснилось, что мама обозналась. © Диана Трусенева
- Родителям было за 30, оба разведенные. Были коллегами. Как-то во время перерыва маман, та еще хохотушка, начала рассказывать, что хочет еще одного ребенка, с синими глазами, и что у нее есть уже план. Отец, услышав такое, обомлел и спросил: «А мои глаза не подойдут?» Надо сказать, симпатичный мужик у меня отец был, темноволосый и глаза синие. Все засмеялись, но с того самого дня отец, как выразилась мама, прилип к ней как банный лист и был очень настойчив. Они поженились через год, еще через 2 года родилась я. Семья у них получилась хорошая, и жили они прекрасно. © mendocio2504 / Pikabu
- Познакомились в университете, он был выпускником, а я — первокурсницей. У него тогда была девушка, на которой он женился сразу после университета. Мой парень знал невесту и был приглашен на свадьбу, а я пошла с ним. 46 лет спустя наши пути пересеклись. Я никогда не была замужем, а он дважды разводился. Вскоре после этого мы поженились. Теперь шучу: «Я была на 2 свадьбах мужа: первой и, надеюсь, последней». © Maggie McQuaid / Quora
- Мой будущий муж познакомился со мной заочно. Я жила в одной комнате в общежитии с его землячкой, к которой он ходил в гости. Он увидел на полке мою фотографию и сказал своей знакомой, что я его судьба и он на мне женится. Украл это фото, поехал с ним в свой город на каникулы и показывал мою фотку всем своим друзьям со словами «Это моя будущая жена», хотя даже не был со мной знаком! Через год мы поженились. В браке больше 30 лет, двое сыновей, и мы до сих пор признаемся друг другу в любви! © Galina Masalygina / ADME
- В кафе, где я работала официанткой, регулярно появлялся парень со своей компанией. Мы часто шутили друг над другом и стали дружны. Однажды он пропал на несколько недель, и я осознала, что скучаю по нему. А его контактов у меня не было. Решила, что если он вернется, то попробую пригласить его на свидание. На следующий день он вдруг появился в кафе и сам пригласил меня на свидание. Я записала свой номер на квитанции, которую он до сих пор хранит. На следующий вечер мы встретились и с тех пор вместе. Он стал любовью всей моей жизни. © Daboyboom02 / Reddit
- Искал подарок для подруги. Рассматривал в руках сумочку, когда услышал от девушки рядом: «Цвет тебе идет, но сама сумка не совсем в твоем стиле». Я смутился, а она ухмыльнулась и расхохоталась. В тот момент было ощущение, как будто в меня ударила молния. Мы уже много лет вместе, но, когда она вот так улыбается и смеется, я до сих пор чувствую то же самое. Каждый раз. © PinocchioWasFramed / Reddit
- Будущая жена обратилась ко мне с просьбой о работе. Ей было негде жить, и я решил ей помочь, приняв на работу. Все это произошло 18 лет назад. С тех пор мы с ней создали семью, воспитываем троих детей и по-прежнему любим друг друга. © Danny Sloan / Quora
- Я зуб сломала сильно, до корня, мучилась, но не успевала попасть к своему врачу. Мама заставила меня пойти к ее стоматологу. Он уже несколько лет лечил маму, папу, бабушку, и все его обожали. Ну а через месяц я его привела в дом уже в другом качестве. До сих пор удивляюсь, как я могла ему понравиться, ведь я бледно-зеленая была от боли в десне и от количества обезболивающих. Зуб сохранить не удалось, увы, но приобрела я несравнимо больше. © Алина / ADME
- Шла в магазин вечером дворами и наткнулась на романтичную сцену: парень с гитарой шикарно пел под окном девушки. Остановилась полюбоваться, но девушка бросила беднягу прямо там. Он был расстроен, я подошла и подбодрила. Парень вытер слезу и спросил: «А вам нравятся мои песни?» За шоколадкой мы уже пошли вместе, разговорились и договорились встретиться. Вот так я встретила своего будущего мужа. А мама мне еще говорила в детстве, мол, не ходи ночью по дворам, не ешь сладкое после 6. В моей непослушности есть свои плюсы: любовь всей жизни встретила. © Палата № 6 / VK
- Знакомы с мужем 15 лет. Всегда считала, что встретились фактически случайно: мы с однокурсниками шли в театр большой компанией, кто-то не смог и один парень позвал своего двоюродного брата. Сидели рядом, разговорились, ну и как-то завертелось. Во время празднования 13-й годовщины свадьбы подруга рассказала, что билет на место рядом с моим вообще-то был у нее, но он за шоколадку уговорил ее поменяться, потому что я ему сразу понравилась. В общем, как гласят ванильные цитаты, случайности не случайны. © Подслушано / VK
- Мы познакомились банально: в интернете. Он спросил, умею ли я зашивать колготки детские. Ответила, что ничего сложного нет, попробую. Оказалось, мужчина — папа дочери 7 лет. Первое свидание было втроем: он, я и его дочка. В этом году отмечаем 10-летие. © LiaRu / Pikabu
- После прогулки с собакой заметила возле подъезда незнакомца, который таращился на меня во все глаза. Была зима, лицо не разглядеть. Зашла домой, но почему-то вдруг решила вернуться. Ланью вылетела из подъезда и слышу такое: «Пошли гулять». У меня мурашки по коже, значит, я ему понравилась! Немного погуляли, и вдруг перед прощанием он сказал: «Уже давно тебя заметил, ты каждый вечер с собакой гуляешь. Сразу мне понравилась. Сегодня решил познакомиться». Так познакомились мы с мужем. Уже 6-й год вместе, счастливы. © Подслушано / Ideer
- Всю жизнь, сколько себя помню, все говорили, что у меня слишком серьезное лицо: «У тебя что-то случилось?», «Ты злишься?» А у меня такое лицо, понимаете? Просто строгое. И в один прекрасный день вдруг услышала такое: «Почему ты такая красивая, когда о чем-то думаешь?» Это был мой будущий муж. © Палата № 6 / VK
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