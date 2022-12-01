18 женщин, к поступкам которых нужно быть готовым, как к палящему солнцу в середине зимы

Поступки женщин бывают настолько незабываемыми, что о них хочется рассказать не только близким, но и незнакомцам в интернете. Но кто из нас не любит делать все по-своему? Иногда дамы могут учудить что-то настолько неординарное, что истории об этом способны заработать сотни заслуженных лайков.

«Жена вообще не смотрит, что у нас уже есть, когда делает покупки»

«Моя жена съела все зефирки из семейной упаковки хлопьев. Буквально каждую зефиринку»

«Жена думала, что заказала сыну рабочий столик с набором инструментов...»

Иногда логика других женщин ну совсем уж непредсказуема, даже когда ты ко всему готов

Была руководителем отдела. Устроилась к нам женщина, прекрасный профессионал своего дела, но воняла просто адски. Запах был от одежды, от стула, на весь офис. Долго решали, что делать: разговаривать или сразу прощаться. В итоге решили отправить на диалог девушку из HR. И внезапно эта женщина с одного раза все поняла! Все постирала, начала ходить в душ перед работой! И это было наше лучшее решение. © Подслушано / Ideer

«Я говорил жене, что коту не нужны дорогие игрушки. И кот наглядно подтверждает мое мнение»

«Супруга пыталась приготовить брауни, но у нас закончились яйца»

«У моей жены появилась коллекция разных термометров»

«Омлет с сыром с плесенью и черничным соусом. Супруга сказала: „Ой, да отстань“, — и пошла есть его одна под деревом»

«Попросил девушку порезать брокколи. Она очень старалась»

«Ее имя многократно повторили через громкую связь и даже задержали рейс, пока она спокойно ждала свой чизбургер»

«Моя девушка заказала вот такую пиццу»

«Вот какой завтрак решила сделать мне моя жена»

«Моя девушка покупает картошку и на месяцы забывает про нее в шкафу»

«Жена сшила такой костюм нашему сыну на Хеллоуин»

«Жена думала, что заказала просто 8 бананов»

«На выходных ездил к отцу. Моя супруга подумала, что было бы забавно поприветствовать свекра в костюме тираннозавра»

«Жена думала, что в наборе будет футболка. Оказалось, что картинка была очень правдоподобна»

«Как-то я сделала мужу предложение, сама того не подозревая»

«Утро субботы. Я вся трепещу. Ой неспроста он привез меня сюда. Купил билеты, гостиницу прям на берегу, в горы везет... Я ж доходы его знаю, это для него непросто!

Позавтракали и с горящими глазами побежали покорять фуникулеры. Весь день восторг — красота, погода блеск, воздух, люди приятные, музыка на площадках хорошая, фуникулеры на удивление не страшные, водопад.

И вот потихоньку по идее наступает тот самый момент. Через 5 минут закат, мы на предпоследней высоте, задыхаемся от красоты и любви друг к другу. Я прям вижу, как он встает на одно колено, закат отражается в колечке, все аплодируют, я реву, поцелуй, занавес!

А вот нет!

Любимый мой говорит, что, мол, мурашки на мне он видит. Холодно, значит, надо девушку домой везти. Я, конечно, послушно иду к фуникулеру, но облом внутри меня начинает жить своей жизнью.

Садимся мы, значит, в кабинку:

— Что случилось?

— Да нормально все.

— Не нормально. Только что веселилась и искрилась, и вот перестала.

Как вы уже поняли, я не смолчала.

— Я думала, ты сделаешь мне предложение!

— Вообще-то у меня есть кольцо! — и улыбается во все 32, зараза такая.

— Да-да, конечно.

— Пить хочешь?

— Хочу!

— Подай тогда рюкзак, слева лежит.

Подаю. И он достал. Коробочку. С кольцом.

— Я так понимаю, ты выйдешь за меня!

Чуть позже я спросила его, почему не там, идеально же было бы. Ответил, что реально было уже холодно, мы оба стучали зубами. И сделал бы обязательно, но, скорее всего, вечером на пляже».