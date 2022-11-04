19 доказательств того, что отношения со свекровями и тещами — это настоящее испытание для нервной системы

Порой мы забываем, что тещи и свекрови — это родные матери наших спутников и спутниц жизни. Возможно, потому, что их забота может иногда переходить границы дозволенного. Конечно же, все это делается из большой любви, но как бывает трудно объяснить им, что взрослым детям необходимо собственное пространство.