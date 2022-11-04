19 доказательств того, что отношения со свекровями и тещами — это настоящее испытание для нервной системы
Порой мы забываем, что тещи и свекрови — это родные матери наших спутников и спутниц жизни. Возможно, потому, что их забота может иногда переходить границы дозволенного. Конечно же, все это делается из большой любви, но как бывает трудно объяснить им, что взрослым детям необходимо собственное пространство.
- Прихожу вечером с работы и вижу, что на нашей с мужем кровати смято все постельное белье. А я ведь каждое утро аккуратно заправляю. Муж в офисе целый день. Поскольку живем вместе со свекровью, спрашиваю ее: «Мама, тут кто-то был?» В ответ тишина. Правда раскрылась спустя месяц и повергла в шок. Оказалось, свекровь прятала под нашим матрасом деньги и регулярно ходила пересчитывать.
- Мы ладили со свекровью до тех пор, пока я не родила. Я отказалась от карьеры ради ребенка, но при этом у меня есть свое дело, чтобы зарабатывать удаленно, когда есть время. А на днях свекровь заявила, что собирается бросить работу и сидеть с моим малышом весь день. Я вежливо отказалась, но она продолжила настаивать. Чувствую, что скоро не выдержу, но не хочу быть грубой. © Hopeful_Eagle_5227 / Reddit
- День не задался, зарплату задержали, дождь лил, а хотелось чего-то романтичного. Захожу домой и глазам не верю. На столе свечи, муж сидит за столом, а не за компом, как обычно. Вокруг посуда с едой. Только открыла рот, чтобы сказать, какой он у меня молодец, как из ванной вышла свекровь и выдала: «А мне сынок позвонил, сказал, у вас свет вырубили. Я принесла свечи и еду. Давай быстренько накрывай на стол, муж голодный». © Палата № 6 / VK
- Мою подругу бросил мужчина, потому что она не нравилась его маме. Девушка из небогатой семьи, скромная и робкая. Через полгода он женился на красивой, очень напористой девушке. Его мама радовалась, что отдала сына в хорошие руки. В течение года он взял 3 кредита, чтобы обеспечивать свою супругу. Съездили в морской круиз, купил ей авто и дорогую шубку. А потом она его оставила. Не всегда надо маму слушать. © oseledich / Pikabu
- Когда муж предложил свекрови познакомиться со мной, она ответила: «Кто она такая, что я должна с ней знакомиться». А я что? Ну нет так нет. © Ирина Сергеевна / ADME
- Вскоре после рождения второй дочери гинеколог не рекомендовал мне больше рожать по состоянию здоровья. А моя свекровь заявила, что я разрушила всю ее жизнь, потому что она всегда хотела внука, который продолжит ее род. Обвинила меня в том, что я недостаточно старалась, чтобы на свет появился мальчик. Тут еще и муж сказал, что его мать права. 18 месяцев спустя я ушла от них обоих. Мой новый муж боготворит моих дочек. © CommunicationOk2447 / Reddit
- Однажды свекровь решила у нас погостить. Целую неделю мы просыпались потому, что она каждую ночь заходила к нам в комнату и поправляла одеяло у нашего сына. В конце концов муж не выдержал и сказал: «Мама, ребенок спит, зачем ты заходишь?» А она ему выдает: «Проверяю, а то вдруг мокрый, проснется — заорет и вас разбудит».
- Моя свекровь считала меня меркантильной эгоисткой. При этом бывший муж тратил на нее большие деньги, а жил за мой счет, в моей квартире. Последней каплей перед расставанием стало то, что он взял кредит и отправил ее в отпуск. Вернувшись оттуда, свекровь заявила: «Нужно двигатель в машине поменять» — и еще денег попросила. © AKILINA / Pikabu
- После женитьбы я постоянно получал советы от тещи по любым поводам, но по привычке решал проблемы сам. Вот уже 40 лет мы живем в 5 тысячах км от нее, но в каждой беседе со своей дочерью она говорит, что недовольна ее выбором. А у нас уже четверо внуков подрастают. © Dr.Nick / ADME
- Нам с мужем пришлось на время переехать к свекрови. Жить с ней невыносимо, потому что она постоянно критикует меня: мое воспитание, то, как я одеваюсь, как я готовлю для мужа. Однажды мы с супругом поссорились. Так свекровь подслушала и сказала, что на месте моего мужа она бы начала мне изменять. © VariationInternal732 / Reddit
- Вчера у меня со свекровью разгорелся скандал. Я люблю готовить, приглашать гостей, жаль, мы пока что живем на территории родителей мужа и особо не развернешься. Но я позвала друзей, приготовила шашлыки, купила квас. Так нет! Свекровь заладила, что лучше бы я сварила компот или кисель. Спорили до тех пор, пока не вернулся муж и не принес еще 2 бутылки кваса. Тут стало ясно, на чьей он стороне. © Палата № 6 / VK
- Теща 2 года назад прислала моей 12-летней дочери книгу о диете. Наша здоровая девочка расстроилась и даже стала хуже питаться. После этого я решил ограничить общение с тещей. Но около месяца назад от нее вновь пришла посылка. На этот раз форма для гимнастики как минимум на 2 размера меньше, чем нужно дочери. Я выкинул этот подарок в мусорку. © Beneficial_Gas2232 / Reddit
- Моя тетя — портниха, решила сама сшить для своей свадьбы платье. Но ее будущая свекровь хотела, чтобы она непременно надела ее свадебное платье. Тетя вежливо отказалась. Спустя время, когда наряд был готов, мама жениха попросила показать ей его. Прежде чем невеста успела что-либо сказать, та выхватила платье из ее рук, унесла в другую комнату и разорвала. Тетя в слезах вернулась домой и рассказала все жениху. Он тут же поехал разбираться со своей матерью, а вернувшись, сказал, что она возместила ущерб и теперь можно купить новое. © ChocoAlice / Reddit
- Гостили летом в деревне у свекрови. У нее там своя корова, но мне приходилось каждый день ходить за молоком в магазин. Все потому, что свекровь сказала: «Мою Буренку доить нельзя». Спустя время я узнала правду от соседки: оказывается, мать моего мужа ежедневно продает коровье молоко на рынке, зарабатывает.
- Мы счастливо жили с мужем и нашими маленькими детьми, пока однажды свекровь не переехала к нам. Она повредила ногу, и мы пригласили ее к себе. Обычно я готовлю каждый день, но пару дней назад я решила подогреть наггетсы для детей. Свекровь увидела, что малыши едят «вредную пищу» и разозлилась. Я пыталась объяснить ей, что готовить не было сил. А на следующий день я увидела, как мама моего мужа выбрасывает все замороженные продукты из нашего холодильника, называя меня ужасной хозяйкой. Спустя время свекровь все же заплатила за выброшенное. © useruser2218 / Reddit
- Когда мою посуду, свекровь меня контролирует: проводит пальцем по тарелкам и чашкам, проверяет, чистая ли раковина. И каждый раз мною недовольна. Захожу я однажды на кухню и вижу, как она прямо в этой же самой раковине моет веник, которым только что подметала пол.
- Мы с мужем решили поехать в свадебное путешествие на неделю, ведь мы так много работали, а виделись только по вечерам. И тут мама заявляет, что едет с нами. Когда я сказала, что вообще-то мы хотели поехать вдвоем, обиделась. Я ей отправляла фото, хотела поделиться тем, как нам хорошо. А в ответ тишина. 3 года прошло, а обида никуда не делась. © toyota41 / Pikabu
- Я 15 лет с трудом терплю свою свекровь. Мы даже уехали в соседний город, а она продала квартиру и тоже переехала, причем на одну с нами улицу. Взяла у детей ключи от нашего дома, сделала дубликаты и даже водила гостей. © Не мудрая Сова / ADME
- Всего за 2 недели до свадьбы мой будущий муж вдруг предложил мне подписать брачный договор. Я удивилась, ведь мы никогда раньше об этом не думали. Оказалось, это была идея его матери. Мы стали каждый день ссориться по этому поводу, и я чуть не отменила свадьбу. В конце концов мы поженились, его мамы на торжестве не было. Но свекровь до сих пор ждет, что мы подпишем брачный контракт. © justiney_wieney / Reddit
Вы дружите с мамами ваших супругов? Расскажите какую-нибудь историю, связанную с ними.
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