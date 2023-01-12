20 человек, которые в один миг осознали свои ошибки

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На протяжении всей жизни мы совершаем ошибки. Однако кто-то учится их избегать, глядя на других людей, а есть те, кто предпочитает набивать себе шишки на лбу. Пользователи сети на личном примере показали, с какими неудачами им пришлось столкнуться, чтобы навсегда усвоить урок и впредь не повторять такого.

«Все свои 29 лет я не знал, почему картошку нужно протыкать. Урок усвоен»

«Не ношу белую одежду по определенным причинам. Но сегодня отключил свой разум и логику и надел белую футболку. Начал готовить ужин. Больше никогда в жизни так не поступлю»

«Думал, что уж парикмахеру-то можно довериться в таком деле»

Незнакомые продукты иногда лучше не покупать. На то есть веские причины

«Корейская курица барбекю».

«Зато теперь я знаю, как устроены гаражные ворота»

Это хороший пример того, почему некоторую работу лучше доверить кому-то другому. © DarkestDawn- / Reddit

«При заказе пиццы я не поставил галочки к ингредиентам „сыр“ и „соус“. Оказалось, что по умолчанию их не добавляют»

«Слегка прибавил в весе. Не думал, что это может стать проблемой, особенно перед приходом гостей»

«Арендовал дом на колесах на выходные. Забыл снять декоративное стекло на плите перед готовкой»

Кажется, они уже приготовились

Не-не, отправьте их обратно в духовку. Деревянные палочки ведь еще не превратились в пепел. © TantorDaDestructor / Reddit

«Откуда я мог знать, что яйца нельзя готовить в микроволновке?»

Тот момент, когда забываешь о наличии люка на крыше в новой машине

«В рецепте было сказано, что нужно добавить немного воды во время приготовления. Налил воду в горячий противень, и он разлетелся вдребезги прямо в духовке»

Готов поспорить на все свои деньги, что в рецепте ни слова не говорилось о стеклянной посуде. © worthysmash / Reddit

«Вот такую красоту мне сделали в любимом салоне! Никогда больше не вернусь туда»

«Пожалуй, больше не буду хранить кофе на холодильнике»

«Вот так я постирала свою кофту из Zara»

В какой адской машине вы ее стирали? © PeopleR*******Dumb / Reddit

«Я думал, что справлюсь без дуршлага и солью́ воду с помощью крышки»

«Моя девушка хотела добавить немного кунжута в яблочный пирог...»

«На подоконнике долго стояла бутылочка с краской для волос. Теперь я знаю, что солнечный свет делает с пластиком. Он просто рассыпался в руке»

«Детям подарили шарик, внутри которого была какая-то жижа. Теперь мы знаем, как она выглядит»

«Из-за невнимательности добавил ванильный йогурт вместо сметаны»