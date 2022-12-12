20+ работников сферы услуг, чьи клиенты словно участвуют в конкурсе «Эпичность месяца»

Те, кому приходится работать с людьми, знают, как это иногда бывает трудно. У всех свои «тараканы» в голове: одни деньги для чаевых сложат так, что не распутаешь, другие домашних животных выпускают, чтобы курьера встретить. Однако попадаются настолько странные личности, что порой даже улыбка невольно появляется на лице.

Некоторые посетители сами придумывают блюда

Работаю официанткой в кафе. Посетитель просит принести лук. Я принесла. Затем с серьезным видом требует тарелку, нож, кетчуп и салфетки. Желание клиента — закон! Несу. Ну а дальше наблюдаю, как он режет лук, поливает его кетчупом, добивает все это дело салфетками и со словами: «Отнесите это моей жене вон за тем столом и поблагодарите ее от меня за 5 лет совместной жизни!» — разворачивается и вылетает из кафе. © Подслушано / Ideer

«Вот такие украшения оставляли в нашем ресторане посетители»

Давайте прикинем: одно неудачное предложение руки и сердца, как минимум два развода и два неудачных свидания в День святого Валентина. © Fritzz2112 / Reddit

«Никогда не думал, что скажу клиенту: „Вибрация в машине не связана с поломкой, просто виноваты насекомые“»

«К нам пожаловал клиент вот на таком велосипеде»

Здоровый сон — самое главное, особенно для соседа снизу

Двум клиентам нашего мебельного салона я продал самую дорогую, крепкую и надежную кровать. Со скидкой 50 % и бесплатной доставкой с установкой. Хотя имел право скинуть не более 10 %. Пока офигевший от такой дерзости начальник меня «благодарил», я, потупив глазки, объяснял, что это были мои соседи сверху. © Подслушано / Ideer

«Этот стол предназначен для того, чтобы клиент находился на расстоянии от оператора»

Видимо, он готов к смене подгузника. © Radioactive_AR / Reddit

«Вот такого слона я получил в качестве чаевых от посетителя»

«Клиент утверждает, что его водительское сиденье „почему-то“ не двигается вперед или назад»

Вот мне интересно, почему бы не использовать пассажирскую сторону для всего этого, как делают все нормальные люди. © u*****caketopper / Reddit

Разбираться в компьютерах можно по-разному

Занимался я как-то продажей и ремонтом компьютеров. Пришла клиентка и говорит, что в ноутбуке что-то там не открывается. Беру его в руки, открываю, включаю и спрашиваю: «А что именно?» Тут у нее округляются глаза, в диком шоке смотрит на меня и говорит: «Я несколько часов пыталась открыть крышку! Как ты это сделал?» Я смотрю на нее и не знаю, что ответить. Но на всякий случай еще пару раз открываю и закрываю крышку. Клиентка берет ноут, говорит: «Спасибо!» — и уходит. Потом я еще долго сидел и думал, что пора бросать эту работу. © CD1337 / Reddit

«Клиентка вернула мне заказ, потому что думала, что заказала табурет в натуральную величину»

Положите банан для сравнения. А вдруг эта ручка просто огромная. © SilentBuyRedlyYT / Reddit

«Был заказ на 85 пицц! Потребовалось 2 машины и огромное количество времени, чтобы все подготовить. Но клиенты пожаловались, что заказ задержался на 5 минут и даже не дали чаевых»

«Друг работает в банке. На днях пишет»

Надо знать покупателя в лицо

Подруга устроилась на работу в большой парфюмерный магазин. Рассказывает, как к ней подходят мужчины и не знают, как правильно подобрать аромат. Поэтому начинают описывать своих барышень в мельчайших подробностях: «22 года. Музыкант. Любит пионы и сирень. Не любит кофе. Обожает зеленый чай. Вегетарианка». Прикольная у нее работенка. © Подслушано / Ideer

«Клиент нарисовал Рептара на обратной стороне чека»

«Отнес одну часть заказа к дверям клиента, а когда вернулся за другой, то увидел, как эта коза тут все проверяет»

«Клиентка очень долго не отвечала, но потом извинилась и сообщила мне, что у ее мастифа родились щенки. Прислала мне фото»

Оказывается, двери еще нужно проверять

Работаю в отеле. Мне позвонил гость и сообщил, что в его номере нет ванной комнаты, поэтому он хочет, чтобы номер заменили на другой. Разумеется, я сообщил ему, что во всех наших номерах есть ванные, но все же уточнил: «А вы точно проверили все двери в номере?» А он ответил: «Нет, двери не проверял!» © RepletesMaryJane / Reddit

«Клиентка сказала, что у нее просто закончился бензин, поэтому она заправила его... в бачок для стеклоомывающей жидкости»

Бензин попадает в двигатель. Двигатель находится под капотом. Все логично. © Unhappy_Elk5927 / Reddit

«Клиент принес компьютер и говорит, что понятия не имеет, почему он перестал работать»

«Посетитель заказал 10 больших порций картофеля фри и попросил ссыпать весь заказ прямо в пакет»

Красиво жить не запретишь

Знакомый таксист рассказал о своей клиентке, которая в течение месяца вызывала такси к своему подъезду, выходила в тапочках с мусорным пакетом, доезжала до контейнера 50 метров, попадала пакетом из окна машины (говорит, что ни разу не промахнулась), машина разворачивалась и везла ее обратно. Платила всегда полный тариф с обратной поездкой. © Дмитрий Гудков / ADME