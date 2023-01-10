20 странных штуковин, о назначении которых можно никогда не догадаться, если умники из сети не подскажут

В мире так много вещей, понять назначение которых с первого взгляда крайне сложно, особенно если раньше с ними не сталкивался. К счастью, в век современных технологий можно найти ответ практически на любой вопрос во Всемирной паутине. Совместными усилиями люди могут опознать почти что угодно — от «камня беспокойства» до очистителя ушей.

«Обнаружил странную ложку в наборе столового серебра бабушки и дедушки. Для чего она?»

Я почти уверен, что это ложка для желе. © SebRLuck / Reddit

Что это за овальная металлическая штука в пластиковом держателе на стене рядом с кухонной раковиной?

Это же металлическое мыло. © breaktime1 / Reddit

Если помыть с ним руки, оно удалит с кожи неприятные запахи (например, от лука) благодаря сильному запаху стали. © GruenHd / Reddit

«Нашла в комиссионке симпатичные металлические штуки. Они весят чуть менее 300 граммов каждая и имеют петлю наверху. Что это может быть?»

Вероятнее всего, это гири для часов. © Extraordi-Mary / Reddit

«Кто-нибудь знает, что это за прямоугольный кусок ограненного нефрита с круглым углублением?»

Это «камень беспокойства». Держите его в кармане и потираете большим пальцем, когда нервничаете. У меня есть похожий. © sizzlerrosegirl / Reddit

«Когда-то мы купили дом и нашли там на кухне эту штуку. Много лет уже гадаем, для чего она нужна»

Это посуда для приготовления закусок к барбекю. © GoxBoxSocks / Reddit

«Что это за самодельная вязаная сумка, ручки которой одна длиннее другой? Я выиграл ее в местном розыгрыше»

Ручки провязаны правильно: надо продеть длинную через короткую и за нее держать. Это сумка с японским узлом. © Mameluca / Reddit

«Нашел этот маленький изогнутый металлический предмет с гравировкой в ящике с инструментами»

Это часть сапог, например ковбойских. Что-то типа металлического задника. © MaryN6FBB110117 / Reddit

Что это за черный резиновый предмет с петлей сверху?

Да это же просто чехол для плойки. © ilikebeeeef / Reddit

«Нашла эту штуку в прачечной. Она полностью металлическая, с очень острым наконечником и петлей на заднем конце»

У меня такое есть. Это инструмент для прокалывания созревших угрей и удаления прыщей. © RadioactiveFruitCup / Reddit

«Кто-нибудь знает, для чего нужна маленькая бирка внутри некоторых туфель?»

Она необходима для того, чтобы связать пару обуви эластичной нитью. © hit_snooze_x8 / Reddit

Изогнутый кусочек металла с отверстиями разного размера на конце и закругленной ручкой. Что это?

Это нож для сыра, но его еще можно использовать для отделения трав и зелени от стеблей. © LiittleHuman / Reddit

Деревянный инструмент с гребенчатыми зубцами, 3 стеклянными пузырьками и маленькой ручкой

Похоже, кто-то взял устройство для сбора ягод и превратил его в декоративную вазу для 3 цветков. © EastLeastCoast / Reddit

Что это за лодка? Ее нашли много лет назад закопанной в саду в Новой Зеландии

Это солонка из олова. Довольно распространенная вещь в Норвегии, вероятно, куплена туристом из Новой Зеландии, который привез ее домой. Обычно они идут в комплекте либо с парусом, либо с маленькой ложкой. © LuxuryBeast / Reddit

Для чего нужна эта маленькая деревянная доска с нечетными числами?

Это часть «волшебного» набора, в котором фокусник «угадывает» загаданное кем-то число. Таких досок должно быть около 6 с разными числами на них. © duncandriver / Reddit

«Это было в маникюрном наборе, который мне подарили на Рождество. Для чего этот прибор?»

Очень похоже на очиститель ушей. Я бы не советовала его использовать, так как это может быть чревато проблемами со здоровьем. © l337chicken / Reddit

«Кто-нибудь знает, что это за продолговатый деревянный предмет?»

Очень похоже на украшение для елки. Все, у кого есть токарный станок по дереву, делают такие штуки к Новому году. © Hastyp87 / Reddit

Зачем нужна вот эта заостренная штука на многофункциональном фонарике?

Это стеклобой — приспособление для разбивания окон в машине, если вы попали в аварию и не можете открыть дверь. © soberscotsman80 / Reddit

«Металлический инструмент, похожий на вилку с 2 зубцами. Найден в доме бабушки и дедушки. На нем не выгравировано ни цифр, ни букв»

Это вилка для морепродуктов, в частности для извлечения мяса из краба или лобстера. © BluFenderStrat07 / Reddit

«Я нашла эти маленькие круглые штучки в отсеке для стирального порошка в прачечной. Что это? Безопасно ли стирать одежду в этой машинке?»

Это усилители запаха белья. В этой машинке можно стирать, если только кто-то из членов вашей семьи не чувствителен к сильно ароматизированным вещам. © forzaguy125 / Reddit

Легкий бронзовый или латунный шар. Он открывается

Это коробка от компактной пудры. Здесь не хватает внутренности. © Cormano_Wild_219 / Reddit