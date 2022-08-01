10 доказательств того, что мы стали более внимательными к детям, чем получалось у наших мам и бабушек

Ни для кого не секрет, что наши родители и бабушки воспитывали нас совсем иначе, нежели сейчас своих детей растим мы. Время тогда было другое, принципы и правила тоже. Из нас всеми силами старались сделать хороших и «правильных» людей, и мы, конечно, такими и стали, но самим себе твердо пообещали, что методы воспитания у нас будут совсем другие.

В этой статье ADME решил разобрать, сильно ли отличается нынешнее поколение родителей от предыдущего и относится ли оно более внимательно к своим детям, нежели было принято раньше.

Мы в меньшей степени подвержены гендерным стереотипам

Помните, каким четким было разделение на «девчоночьи» и «мальчишеские» увлечения в нашем детстве? На девочку, лазающую по деревьям или гаражам, посмотрят косо. Она носит аккуратное платьице, а в комнате у нее должен быть идеальный порядок — она же девочка. Мальчикам, конечно, разрешалось и на дерево залезть, и беспорядок в комнате устроить («Ну он же пацан! Что с него взять?»). Но была и обратная сторона: мальчишку, захотевшего вдруг стать портным, а не спортсменом, застыдили бы. Ну а мы просто взяли и разрешили своим детям делать то, что им хочется. Хочет дочка носить штаны и гонять во дворе в футбол — да пожалуйста. Сыну нравится не машинки по полу катать, а одевать кукол — ну и отлично, может, станет крутым модельером. А если не станет, то тоже ничего страшного. Дети, в конце концов, должны быть просто детьми, а упорное давление на гендерные роли способно даже навредить.

Мы доверяем детям самим выбирать себе одежду

Конечно, наши мамы и бабушки жили несколько иначе, чем мы, и такого разнообразия одежды в магазинах не было. Но нередко бывало и так, что родители выбирали нам вещи, ориентируясь на свой вкус, а он, конечно, отличался от нашего. Зато теперь существует множество классной детской одежды и мы уже можем позволить своим детям пуховик или свитшот самого модного цвета. А кроме того, детям полезно выбирать одежду самостоятельно — это позволяет им проявлять свою индивидуальность и развивает навык принятия решений.

Детские проблемы для нас так же важны и значимы, как наши собственные

Не все из нас могут похвастаться всецело понимающими родителями. Порой мы, расставшись со школьной любовью и рыдая в подушку, слышали от мамы: «Не о мальчиках надо думать, а об учебе». Конечно, на фоне взрослых бытовых проблем детские неурядицы могут выглядеть мелкими, но дети переживают их так же остро и сильно, как мы. Поэтому мы научились слушать своих детей. Для нас важно, что дочери нравится Сашка из параллельного класса, а сын мечтает стать киберспортсменом. Детский мир наполнен событиями, и важно показать, что нам искренне интересно все происходящее в их жизни.

Мы точно знаем, что старшие дети не няньки для младших

Многие из тех, кто рос в семье не один, помнят, как родители заставляли их сидеть с младшей сестрой или братом, когда больше хотелось погулять с друзьями. К счастью, с лихвой хлебнув такого опыта в детстве, мы выросли и поняли, что у любого ребенка должно быть детство и раньше времени перекладывать на него роль родителя несправедливо.

Мы не воспитываем в своих детях чувство вины

Не сосчитать, сколько детей выросло, регулярно слыша фразы в духе: «Я тут на последние деньги тебя тяну, а ты двойку принес» или «Я тебя родила и вырастила, ты мне благодарна должна быть». К сожалению, манипуляции такого рода среди старшего поколения были нередки. Возможно, родители говорили это вовсе не со зла, а просто не умели иначе. Но мы умеем. Такой опыт помог нашему поколению начать относиться к своим детям по-другому. Мы поняли, что рождение ребенка — это наше желание и наша ответственность и есть другие способы донести до маленького человека правила поведения. Если мы принесли ребенка в этот мир, наша задача — не упрекнуть его в том, что с ним нелегко, а сделать все, чтобы он рос счастливым.

Мы объясняем детям, что старших слушать нужно, но не всех

Нас растили с установкой, что старших нужно уважать. Неважно, мама это, школьный учитель или же совершенно посторонняя женщина, которая сочла нужным сделать замечание, — нужно промолчать, если они делают замечание, ведь они старше, а значит, умнее. Наше поколение воспитывает своих детей иначе. Мы больше не используем возраст как беспрекословный аргумент, а даем ребенку понять, что не всех взрослых нужно слушать. Важнее всего слушать маму, но даже она иногда ошибается и не всегда бывает права.

Мы прислушиваемся к пищевым предпочтениям детей

Все мы помним, как нас кормили в детстве. Нелюбимая манная каша в садике, «пока не доешь — из-за стола не выйдешь». Ребенок не любит печенку или лук — выпендривается, надо надавить, отругать и заставить съесть побольше ненавистного блюда. Многие родители решали за ребенка, что ему есть, когда и сколько. А мы, наверное, «неправильные» мамы и папы, потому что не устраиваем скандал, когда ребенок не хочет доедать суп или не воспринимает овсянку по утрам. И не кладем в блюда лук, если дети его не любят. Да и, признаться, иногда вместо полезного ужина из первого, второго и компота просто заказываем пиццу на всю семью.

Мы говорим детям правду

Когда мы были маленькими, то частенько слышали: «Это не больно, как комарик укусит». Родители в воспитательных целях иногда обманывали наши ожидания в надежде, что мы тут же успокоимся. И мы выросли другими: мы знаем, как важно рассказать ребенку правду, чтобы он перестал бояться. Объяснить, что от укола может быть больно, но он поможет, а стоматологи сейчас совсем не страшные. Таким образом мы показываем, что ребенок может нам доверять, и на нашем примере он видит, что правду говорить лучше.

Мы не запрещаем детям самовыражаться

Что мы слышали в детстве, когда хотели покрасить волосы или купить ультрамодные джинсы вместо практичной юбочки с кофточкой? «Вот будет тебе 18, тогда и делай что хочешь». Само собой, родителям хотелось воспитать нас правильно, и они делали это по-своему, считая, что запреты в этом помогут. Мы проверили: вовсе не запреты помогают вырасти хорошими и умными людьми. Самовыражаться очень важно для ребенка, а подавление этих попыток ни к чему хорошему не ведет. И наши дети тоже умные и замечательные, хоть мы и разрешаем им красить волосы в яркие цвета. Да, и мальчикам тоже.

Для нас мимолетные радости ребенка куда важнее, чем вещи

Дети пачкают вещи с космической скоростью. Просто потому, что они дети и им невдомек, сколько стоила их курточка и как непросто маме будет все это отстирать. К сожалению, наши родители нередко срывались на нас из-за испорченных вещей и мы, порвав платье или штаны на улице, даже боялись возвращаться домой. Став взрослыми, мы поняли, что радостная улыбка ребенка стоит дороже всех курточек и платьев на свете. Мы одеваем маленького любителя луж во все непромокаемое и просто позволяем ему быть непоседливым сорванцом.