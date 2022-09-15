20+ общественных мест, в которых есть маленькая, но впечатляющая изюминка
Кажется, уже никого не удивляют уличные скамейки с солнечными панелями и USB-портами для зарядки гаджетов, остановки с кондиционерами в жарких странах и магазины самообслуживания. Но в разных городах мира полно и других мест, которые продуманы до мелочей, лишь бы сделать жизнь человека комфортнее и приятнее.
Пользователи интернета показали фотографии общественных мест, в которых есть своя запоминающаяся изюминка. Мы в ADME надеемся, что когда-нибудь подобные объекты будут встречаться повсеместно.
«В этом поезде есть детская площадка. Швейцария»
«В этом торговом центре есть место, где можно помыть руки, не заходя в уборную»
В Сингапуре в некоторых парках и у игровых площадок установлены скамейки с беспроводными зарядками
«Заказал в швейцарском кафе кофе со сливками, и сливки мне принесли в стаканчике из шоколада»
Вентиляционные отверстия раскрашены в виде улиток
«Эта парикмахерская находится в передвижной прозрачной коробке»
«Телефонная будка для приватных разговоров по мобильному»
Отдел для переодевания детей в мужском туалете, подгузники — совершенно бесплатны
«Фонтанчики с водой для людей разного роста»
«В местном кинотеатре на полу лежит ковер из „Сияния“»
Полка с книгами для высоких людей в книжном магазине
«Считаю, что все живые изгороди должны быть топиарами»
Топиар — кустарниковая скульптура, фигурная стрижка деревьев и кустарников. Одно из старейших садово-парковых искусств. Мастера топиара могут придавать растениям различные формы, например животных, архитектурных сооружений, людей. — Прим. ADME.
«Эти фонарные столбы держатся за руки»
«Мужской туалет в зале для скалолазания»
В этом поезде между сиденьями находятся урны
Кабинет стоматолога в стиле супергероев
В центре ресторана расположен колодец
Уборная одного из кафе построена рядом с утесом
А эта туалетная «кабина» вообще установлена между валунами
Туалет для собак в аэропорту
А в этом аэропорту есть такой уголок для домашних животных
Парковка у кабинета стоматолога. Линии нарисованы в виде зубных щеток с пастой
В ресторане на каждом столе лежат приставки, в которые можно играть, пока ожидаете заказа
В этом туалете ресторана можно посмотреть фильм, пока вы совершаете свои дела
«Мой внутренний ребенок в восторге от этого стоматологического кабинета»
Велосипедная стойка у больницы сделана в виде кардиограммы
«В нашей библиотеке при необходимости можно бесплатно взять гигиенические предметы»
В техническом университете турецкого городка установлен фонтанчик, из которого бесплатно можно налить себе горячий суп
А с какими примерами комфортной городской среды сталкивались вы?