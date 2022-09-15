20+ общественных мест, в которых есть маленькая, но впечатляющая изюминка

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Кажется, уже никого не удивляют уличные скамейки с солнечными панелями и USB-портами для зарядки гаджетов, остановки с кондиционерами в жарких странах и магазины самообслуживания. Но в разных городах мира полно и других мест, которые продуманы до мелочей, лишь бы сделать жизнь человека комфортнее и приятнее.

Пользователи интернета показали фотографии общественных мест, в которых есть своя запоминающаяся изюминка. Мы в ADME надеемся, что когда-нибудь подобные объекты будут встречаться повсеместно.

«В этом поезде есть детская площадка. Швейцария»

«В этом торговом центре есть место, где можно помыть руки, не заходя в уборную»

В Сингапуре в некоторых парках и у игровых площадок установлены скамейки с беспроводными зарядками

«Заказал в швейцарском кафе кофе со сливками, и сливки мне принесли в стаканчике из шоколада»

Вентиляционные отверстия раскрашены в виде улиток

«Эта парикмахерская находится в передвижной прозрачной коробке»

«Телефонная будка для приватных разговоров по мобильному»

Отдел для переодевания детей в мужском туалете, подгузники — совершенно бесплатны

«Фонтанчики с водой для людей разного роста»

«В местном кинотеатре на полу лежит ковер из „Сияния“»

Полка с книгами для высоких людей в книжном магазине

«Считаю, что все живые изгороди должны быть топиарами»

Топиар — кустарниковая скульптура, фигурная стрижка деревьев и кустарников. Одно из старейших садово-парковых искусств. Мастера топиара могут придавать растениям различные формы, например животных, архитектурных сооружений, людей. — Прим. ADME.

«Эти фонарные столбы держатся за руки»

«Мужской туалет в зале для скалолазания»

В этом поезде между сиденьями находятся урны

Кабинет стоматолога в стиле супергероев

В центре ресторана расположен колодец

Уборная одного из кафе построена рядом с утесом

А эта туалетная «кабина» вообще установлена между валунами

Туалет для собак в аэропорту

А в этом аэропорту есть такой уголок для домашних животных

Парковка у кабинета стоматолога. Линии нарисованы в виде зубных щеток с пастой

В ресторане на каждом столе лежат приставки, в которые можно играть, пока ожидаете заказа

В этом туалете ресторана можно посмотреть фильм, пока вы совершаете свои дела

«Мой внутренний ребенок в восторге от этого стоматологического кабинета»

Велосипедная стойка у больницы сделана в виде кардиограммы

«В нашей библиотеке при необходимости можно бесплатно взять гигиенические предметы»

В техническом университете турецкого городка установлен фонтанчик, из которого бесплатно можно налить себе горячий суп