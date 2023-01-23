10 повседневных вещей, которые могут сыграть с нами несмешную шутку

К некоторым вещам в своем гардеробе мы так привыкли, что даже не представляем, как с ними можно распрощаться. Однако многие из них могут незаметно повлечь за собой проблемы со здоровьем или самочувствием. Поэтому их лучше заменить или хотя бы не носить регулярно.

Синтетические колготки

Не стоит надевать колготки из синтетических материалов (капрона, нейлона) под штаны или джинсы, когда на улице мороз. Кажется, будто с несколькими слоями одежды будет теплее, но это не так. Синтетические материалы не проводят тепло, воздух между штанами и колготками не нагревается, ногам будет только холоднее. Лучше выбрать термобелье или колготки из шерсти.

Большие сумки



Большие сумки очень удобны, однако не стоит наполнять их доверху. Если сумка перевешивает плечо и его приходится напрягать, возникает большая нагрузка не только на плечи, но и на шею и прилегающие к ней мышцы. Также не стоит носить сумки на сгибе локтя — в нем создается напряжение, что тоже ведет к проблемам с шеей. Лучше брать большие сумки на прогулку просто «для красоты» и не пытаться сложить туда половину дома. Если же нужно взять с собой габаритные вещи, то правильно будет положить их в рюкзак — так вес равномерно распределится на плечи.

Синтетическое нижнее белье

Кружевное нижнее белье красивое, но обычно оно сделано из синтетики. Такие материалы, как спандекс и полиэстер, не пропускают влагу, а значит, она практически не испаряется. Из-за этого могут развиться инфекции мочевыводящих путей или грибковые заболевания. Для ежедневной носки стоит выбирать белье из дышащего материала, например хлопка.

Утягивающее белье

Корректирующее белье может привести к проблемам с дыханием и пищеварением. А еще оно сделано, как правило, из недышащих материалов и может вызвать сыпь на коже. Это не означает, что утягивающее белье вовсе под запретом. Его просто стоит носить лишь по случаю и не более 8 часов подряд. Спать в утягивающем белье нежелательно.

Комбинезоны

В сети гуляет много шуток, мол, комбинезон — это, конечно, красиво, но сходить в туалет в нем — то еще испытание. Однако повода для смеха тут нет. Из-за этого неудобства мы стараемся как можно реже ходить в туалет и пить меньше воды, что нехорошо для пищеварительной системы и мочевого пузыря. Если вы решаете надеть комбинезон, стоит «планировать» походы в туалет каждые 3 часа.

Штаны с металлическими застежками или пуговицами

Металлические застежки и пуговицы обычно сделаны из никеля. Этот металл нередко вызывает раздражение и сыпь. Лучше выбирать штаны, в которых металлическая фурнитура не будет контактировать с кожей. А еще можно нанести прозрачный лак для ногтей на металлические элементы, которые могут соприкасаться с кожей.

Теплые свитера на ночь

Зимой нам порой хочется надеть свитер на ночь, чтобы не замерзнуть. Однако не стоит так делать. Это может привести к сильной потере тепла телом и сухости кожи. Особенно не рекомендуется спать в теплом свитере людям, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой: у них может упасть давление, может возникнуть головокружение.

Тяжелые украшения

Массивное ожерелье на шее меняет позу тела — оно старается распределить дополнительный вес. Это сказывается на осанке и здоровье шеи. Со временем, если долго и часто носить такие украшения, могут появиться головные боли, а в плечах, спине и шее будет ощущаться напряжение. Тяжелые серьги сильно оттягивают мочку уха, и если регулярно их носить, то может начаться непроизвольное слезотечение. Если мочка деформировалась, поможет только операция, но и она ничего не гарантирует.

Большой капюшон

Шея будет автоматически вытягиваться, чтобы из-под капюшона открывался нормальный обзор. Эффект получится тот же, что и от массивного ожерелья: изменится естественное положение тела. Впоследствии могут появиться усталость, напряжение и боль в шее и плечах, головная боль.

Свисающие штаны

Штаны, которые сползают до бедер, вынуждают нас изменить нормальную походку, чтобы не потерять одежду по дороге. Давление на бедра и колени увеличивается, осанка меняется. Лучше выбирать более плотно сидящие штаны, но не супероблегающие, потому что из-за них может нарушиться кровообращение.