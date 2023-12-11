10 фишек стиля Мэрилин Монро, которая с гордостью подчеркивала шрамы и складочки на теле

На голливудских див многие хотят быть похожими. Правда, их шикарные образы кажутся недосягаемыми. Мэрилин Монро — та кинозвезда, которой любой человек может подражать. Она любила минимализм в одежде, не стеснялась несовершенств внешности и всегда выбирала то, что идет именно ей. Рассказываем про стильные лайфхаки Мэрилин Монро.

Не скрывала достоинства своей фигуры под одеждой свободного кроя

Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / East News

И на съемках, и на красных дорожках, и в повседневной жизни актриса старалась не носить мешковатую одежду. Она была уверена: женщины должны гордиться своим телом. У самой Мэрилин были шрамы от операций, целлюлит, округлый животик. Но она никогда не прятала свои уникальные черты. Вместо этого актриса надевала максимально обтягивающие вещи.

Любила белый цвет

Трепетно относясь к тому, как она выглядит, Монро попыталась отыскать тон, который идет ей больше всего. В итоге актриса поставила на белый, сделав его основой своего гардероба, и не прогадала. Многие ее образы, ставшие культовыми, выдержаны именно в этом оттенке. Особенной страстью Монро пылала к белым платьям. Свою любовь она перенесла и на экраны: например, в фильме «Зуд седьмого года» она часто появляется в таких нарядах. Кстати, эксперты по стилю говорят, что белый цвет — один из немногих, которые идут всем.

Обожала обувь на каблуках и с открытым мыском

Courtesy Everett Collection / East News , EAST NEWS

Мэрилин Монро любила обувь с кокетливым открытым мыском. Она носила как туфли, так и босоножки. Еще актриса не представляла жизни без каблуков, шпилек и танкеток. Актрисе нравилось, что с такой обувью она визуально казалась выше и ее походка становилась плавнее. Лишь изредка, в свободное от работы и светских выходов время, Монро носила балетки.

Смело открывала руки и плечи

Мэрилин Монро считала, что руки и плечи стоит открывать максимально. Она верила: эти части тела выглядят очень привлекательно в любом возрасте и при любом состоянии кожи и мышц. Актриса любила носить вещи с рукавами длиной до локтя. И, конечно, у нее было много нарядов на бретелях. Кстати, эксперты по стилю уверяют, что такая одежда привлекает внимание к лицу, а еще идет женщинам с любым типом фигуры.

Предпочитала вещи с V-образным вырезом и с вырезом в виде сердца

COLLECTION CHRISTOPHEL / Collection Christophel / East News , Mary Evans / AF Archive / Cinetext Bildarchiv / Mary Evans Picture Library / East News

Все в образах Монро подчеркивало ее достоинства, в том числе вырез. Актриса не боялась носить вещи с глубоким декольте. Так, Монро любила платья с большим V-образным вырезом, чтобы визуально выглядеть стройнее. А наряды с декольте в форме сердца помогали актрисе создать соблазнительный, но не вульгарный образ. Кстати, такие платья у нее обычно имели подол а-ля хвост русалки. Это нежное сочетание породило много запоминающихся образов, которые копируют и спустя годы.

В повседневных образах придерживалась принципов минимализма и простоты

Album Online / East News

Хотя Мэрилин Монро любила платья и на торжественные мероприятия всегда наряжалась, она не страдала привязанностью к вещам. В обычной жизни актриса воспринимала одежду скорее как инструмент, с помощью которого можно хорошо выглядеть. Она даже запросто могла брать что-нибудь взаймы у друзей на один вечер.

Dover Publications, Supplied by PacificCoastNews.com/EAST NEWS , EAST NEWS

Повседневный гардероб Монро был сдержанным и сводился к нескольким базовым вещам. Так, актриса предпочитала носить рубашки, свитера, капри и брюки, джинсы и куртки из денима, юбки-карандаши, платья-футляры.

С осторожностью носила одежду ярких цветов и с принтами

Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / East News , Collection Christophel / Collection Christophel / East News

В цветовой гамме Мэрилин Монро тоже придерживалась универсальности и простоты. Она была поклонницей нейтральных оттенков: черного, белого, бежевого и других. Ярких цветов актриса избегала, исключение делала только для своего любимого красного. Но и с ним Монро старалась не перебарщивать, используя в образах лишь один яркий акцент.

Twentieth Century Fox Film Corporation / Collection Christophel / East News , Album/EAST NEWS

К орнаментам актриса тоже относилась скептически. В ее гардеробе лишь изредка встречались вещи с неброскими принтами. Например, в горошек, в полоску, в клетку. Мудреные и бросающиеся в глаза узоры Монро не любила, отдавая предпочтение однотонной одежде.

Дополняла образы игривыми деталями

EAST NEWS

Несмотря на сдержанность стиля, Монро не обходилась без кокетливых элементов в образе. Поэтому даже деловые луки дополняла деталями вроде глубокого декольте, обтягивающих брюк или блузки с бантом. А могла и вовсе похулиганить: например, завязать рубашку под грудью, оставив живот открытым, как на фото сверху. Но, пожалуй, главным элементом кокетства в луках Монро был макияж. Актриса пользовалась разными оттенками красной помады, тем самым добавляя перчинки в любой свой образ.

Экспериментировала с брючными образами

Мэрилин Монро носила далеко не только платья и юбки. За пределами съемочных площадок и красных дорожек актриса часто появлялась в брюках. Она особенно любила вещи в клетку. А еще в гардеробе Монро были комбинезоны. Так, один из самых интересных луков актрисы — ее образ в алом комбинезоне с одной лямкой вокруг шеи.

Часто носила водолазки

East News , EAST NEWS

Монро настолько любила этот предмет гардероба, что всегда имела несколько разных его видов. У нее были длинные и короткие водолазки, крупной и мелкой вязки и так далее. Обычную модель с высоким воротом Монро сочетала с узкими укороченными брюками на завышенной талии. А одного из своих модных фаворитов — водолазку с коротким рукавом — актриса носила даже с шортами.

Образы Мэрилин Монро — настоящее руководство по стилю на все случаи жизни. Например, ее киношные платья помогут придумать идеи для лука на корпоратив или вечеринку. А попутно можно еще и узнать кучу любопытных фактов о нарядах актрисы.