15 звезд, которые выбрали наряды на грани фола, но при этом не показали миру ничего лишнего
На красных дорожках знаменитости демонстрируют умопомрачительные вечерние туалеты. И если одни звезды отдают предпочтение платьям классического кроя, то другие стараются впечатлить публику оригинальным дизайном. Вот, например, героини нашей статьи выбрали нетривиальные наряды, которые балансируют на грани между сдержанной элегантностью и беззаботной игривостью.
В сочетании с боди телесного цвета «сетчатый» наряд Энн Хэтэуэй выглядит очень горячо
AA / ABACA / Abaca / East News, Thomas Bohlen / Starface / STARFACE PHOTO / East News
Ева Лонгория туда же. Тканью прикрыто все, что нужно, а так и не скажешь
VALERY HACHE / AFP / East News, LOIC VENANCE / AFP / East News
Платье Уоллис Дэй кажется довольно сдержанным, пока актриса не поворачивается спиной
Joel C Ryan / Invision / East News, VALERY HACHE / AFP / East News
В свете софитов скромный, на первый взгляд, наряд Джей Ло демонстрирует нам ее неповторимый силуэт
FREDERIC J. BROWN / AFP / East News, FREDERIC J. BROWN / AFP / East News
Селена Гомес взбудоражила наше воображение, не показав при этом ничего сверх меры
Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News
Платье Мелани Тьерри можно было бы назвать закрытым, если бы не одно но
Castel Franck / ABACA / Abaca / East News, Castel Franck / ABACA / Abaca / East News
Эльза Хоск знает, что декольте спереди — это только половина успеха, если не прилагается еще и смелое декольте сзади
Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Ашанти влюбляет в себя публику, заручившись помощью шаловливых черепашек
Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News
Кейт Бекинсейл и ее неоновый наряд, от которого у нас кругом голова
Andy Kropa / Invision / East News, Andy Kropa / Invision / East News
Адриана Лима подтвердит: платье должно быть скроено строго по фигуре
Maria Laura Antonelli / Avalon / Photoshot / East News, Maria Laura Antonelli / Avalon / Photoshot / East News
А ведь тело Фредерик Бель закрыто тканью от шеи до пят. А так и не скажешь
Francois Maquaire / KCS / East News, Scott Garfitt / Invision / East News
Аналогичная ситуация и у Дейзи Эдгар-Джонс
Evan Agostini / Invision / East News, Evan Agostini / Invision / East News
Вышивка в виде цветов на полупрозрачной ткани платья Сьюки Уотерхаус закрывает все, что неприлично показывать в общественном месте
Evan Agostini / Invision / East News
Легким поворотом на 180° сдержанное платье Алексы Деми превращается... в невероятно горячий наряд
Invision / Invision / East News, CHRIS DELMAS / AFP / East News
Спереди платье Биби Рексы напоминает скромное одеяние Мортиши Аддамс, а вот сзади — даже затрудняемся сказать, чье. Но ясно одно: певица выглядит восхитительно
Evan Agostini / Invision / East News, ANGELA WEISS / AFP / East News
Алекса Деми, чей наряд не скрывает ее стринги, явно вдохновлялась модой 2000-х годов. Тренды прошлых лет возвращаются, хотим мы того или нет. А вот еще 10 вещей из нулевых, которые снова на пике популярности.
Фото на превью Joel C Ryan / Invision / East News, VALERY HACHE / AFP / East News
AdMe/Дизайн/15 звезд, которые выбрали наряды на грани фола, но при этом не показали миру ничего лишнего
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