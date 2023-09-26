15 звезд, которые выбрали наряды на грани фола, но при этом не показали миру ничего лишнего

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На красных дорожках знаменитости демонстрируют умопомрачительные вечерние туалеты. И если одни звезды отдают предпочтение платьям классического кроя, то другие стараются впечатлить публику оригинальным дизайном. Вот, например, героини нашей статьи выбрали нетривиальные наряды, которые балансируют на грани между сдержанной элегантностью и беззаботной игривостью.

В сочетании с боди телесного цвета «сетчатый» наряд Энн Хэтэуэй выглядит очень горячо

AA / ABACA / Abaca / East News , Thomas Bohlen / Starface / STARFACE PHOTO / East News

Ева Лонгория туда же. Тканью прикрыто все, что нужно, а так и не скажешь

VALERY HACHE / AFP / East News , LOIC VENANCE / AFP / East News

Платье Уоллис Дэй кажется довольно сдержанным, пока актриса не поворачивается спиной

Joel C Ryan / Invision / East News , VALERY HACHE / AFP / East News

В свете софитов скромный, на первый взгляд, наряд Джей Ло демонстрирует нам ее неповторимый силуэт

FREDERIC J. BROWN / AFP / East News , FREDERIC J. BROWN / AFP / East News

Селена Гомес взбудоражила наше воображение, не показав при этом ничего сверх меры

Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Платье Мелани Тьерри можно было бы назвать закрытым, если бы не одно но

Castel Franck / ABACA / Abaca / East News , Castel Franck / ABACA / Abaca / East News

Эльза Хоск знает, что декольте спереди — это только половина успеха, если не прилагается еще и смелое декольте сзади

Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News , Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Ашанти влюбляет в себя публику, заручившись помощью шаловливых черепашек

Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Кейт Бекинсейл и ее неоновый наряд, от которого у нас кругом голова

Andy Kropa / Invision / East News , Andy Kropa / Invision / East News

Адриана Лима подтвердит: платье должно быть скроено строго по фигуре

Maria Laura Antonelli / Avalon / Photoshot / East News , Maria Laura Antonelli / Avalon / Photoshot / East News

А ведь тело Фредерик Бель закрыто тканью от шеи до пят. А так и не скажешь

Francois Maquaire / KCS / East News , Scott Garfitt / Invision / East News

Аналогичная ситуация и у Дейзи Эдгар-Джонс

Evan Agostini / Invision / East News , Evan Agostini / Invision / East News

Вышивка в виде цветов на полупрозрачной ткани платья Сьюки Уотерхаус закрывает все, что неприлично показывать в общественном месте

Evan Agostini / Invision / East News

Легким поворотом на 180° сдержанное платье Алексы Деми превращается... в невероятно горячий наряд

Invision / Invision / East News , CHRIS DELMAS / AFP / East News

Спереди платье Биби Рексы напоминает скромное одеяние Мортиши Аддамс, а вот сзади — даже затрудняемся сказать, чье. Но ясно одно: певица выглядит восхитительно

Evan Agostini / Invision / East News , ANGELA WEISS / AFP / East News

Алекса Деми, чей наряд не скрывает ее стринги, явно вдохновлялась модой 2000-х годов. Тренды прошлых лет возвращаются, хотим мы того или нет. А вот еще 10 вещей из нулевых, которые снова на пике популярности.