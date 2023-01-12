20 платьев звезд, которые настолько шикарны, что хочется рассматривать их со всех сторон

Каждое появление знаменитостей на красной дорожке вызывает бурные обсуждения в сети. Ведь для своих выходов звезды выбирают лучшие творения мира моды. Но порой оценить задумку дизайнера по одним лишь снимкам из светской хроники бывает сложно. Мы отыскали фото, на которых можно в мельчайших деталях разглядеть звездные платья и в очередной раз полюбоваться образами известных дам. Иногда даже самый обычный с виду наряд может таить неожиданный сюрприз в виде пикантного выреза или необычной драпировки.