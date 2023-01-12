20 платьев звезд, которые настолько шикарны, что хочется рассматривать их со всех сторон
Каждое появление знаменитостей на красной дорожке вызывает бурные обсуждения в сети. Ведь для своих выходов звезды выбирают лучшие творения мира моды. Но порой оценить задумку дизайнера по одним лишь снимкам из светской хроники бывает сложно. Мы отыскали фото, на которых можно в мельчайших деталях разглядеть звездные платья и в очередной раз полюбоваться образами известных дам. Иногда даже самый обычный с виду наряд может таить неожиданный сюрприз в виде пикантного выреза или необычной драпировки.
Ума Турман
Скарлетт Йоханссон
Николь Кидман
Адриана Лима
Хэлли Берри
Энн Хэтэуэй
Селин Дион
Кейт Хадсон
Дженнифер Лопес
Леди Гага
Приянка Чопра
Роузи Хантингтон-Уайтли
Белла Хадид
Алессандра Амбросио
Шарлиз Терон
Блейк Лайвли
Сальма Хайек
Лили-Роуз Депп
Джессика Честейн
Пэрис Хилтон
Платье какой героини понравилось вам больше всего?
Фото на превью Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News, Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News
AdMe/Дизайн/20 платьев звезд, которые настолько шикарны, что хочется рассматривать их со всех сторон
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