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20 платьев звезд, которые настолько шикарны, что хочется рассматривать их со всех сторон

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Каждое появление знаменитостей на красной дорожке вызывает бурные обсуждения в сети. Ведь для своих выходов звезды выбирают лучшие творения мира моды. Но порой оценить задумку дизайнера по одним лишь снимкам из светской хроники бывает сложно. Мы отыскали фото, на которых можно в мельчайших деталях разглядеть звездные платья и в очередной раз полюбоваться образами известных дам. Иногда даже самый обычный с виду наряд может таить неожиданный сюрприз в виде пикантного выреза или необычной драпировки.

Ума Турман

East News, Arthur Mola/Invision/AP/East News

Скарлетт Йоханссон

JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News, Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News

Николь Кидман

JC Olivera/Sipa USA/East News, © ZUMA Press, Inc. / Alamy Stock Photo

Адриана Лима

Gilbert Flores /Broadimage/EAST NEWS, Gilbert Flores /Broadimage/EAST NEWS

Хэлли Берри

CHRIS PIZZELLO/AFP/East News, Broadimage/AMPAS/Broad Image/East News

Энн Хэтэуэй

AFP/EAST NEWS, AFP/EAST NEWS

Селин Дион

Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News, Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News

Кейт Хадсон

Дженнифер Лопес

Gregorio T. Binuya/Everett Collection / EAST NEWS, Gilbert Flores/Broadimage/EAST NEWS

Леди Гага

Jonathan Short/Invision/AP/East News, © London Entertainment / Alamy Stock Photo

Приянка Чопра

AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News, AXELLE/BAUER-GRIFFIN/East News

Роузи Хантингтон-Уайтли

MAVRIXONLINE.COM/EAST NEWS, AFP/EAST NEWS

Белла Хадид

Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News, ANGELA WEISS/AFP/East News

Алессандра Амбросио

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

Шарлиз Терон

Блейк Лайвли

Briquet-Hahn-Marechal/ABACA/EAST NEWS, Joel Ryan/Invision/AP/East News

Сальма Хайек

Jordan Strauss/Invision/AP/East News, Jordan Strauss/Invision/AP/East News

Лили-Роуз Депп

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

Джессика Честейн

Invision/Invision/East News, Invision/Invision/East News

Пэрис Хилтон

Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News

Платье какой героини понравилось вам больше всего?

Фото на превью Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News, MICHAEL TRAN/AFP/East News, Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot/East News
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AdMe/Дизайн/20 платьев звезд, которые настолько шикарны, что хочется рассматривать их со всех сторон
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