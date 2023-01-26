9 моделей джинсов и брюк, которые мало кому идут, но даже заядлые модницы их носят

Подобрать джинсы или популярные сейчас брюки — непростая задача. В погоне за трендами важно учесть не только то, подойдут ли они к образу, но и то, насколько хорошо будут сидеть. Если разобраться с самыми коварными фасонами, выбрать модель по душе не составит труда. И не имеет значения, будет она хитом сезона или вечной классикой.

1. Джинсы с заниженной талией

Джинсы с низкой посадкой возвращаются. И пока юные модницы ликуют, более опытные девушки с осторожностью подходят к составлению образа с такими вещами. Из-за подобного фасона пропорции тела могут выглядеть неправильно, а ноги — казаться короче. Лучше отдать предпочтение современным моделям джинсов свободного кроя либо все-таки выбирать универсальные варианты с высокой или средней посадкой, которые визуально добавят несколько сантиметров длине ног.

2. Джегинсы и скинни

Скинни выходят из моды. И, хотя они долго были популярны, некоторые женщины отмечают, что чувствуют себя в них неуклюже. Ведь нередко такие джинсы слишком сильно подчеркивают разные нюансы фигуры, да и вообще не всем комфортно ходить в брюках в обтяжку. Кроме того, подобным фасоном легко исказить фигуру с пышными бедрами, а в некоторые ткани, из которых шьют скинни, добавляют много эластана, что вредит качеству. Лучше выбрать фасон из плотной ткани более свободного кроя.

3. Укороченные «бананы»

Джинсы-бананы или брюки такой же формы отлично смотрятся на худых и высоких девушках с узкими бедрами. Им они помогают сделать фигуру более пропорциональной. Но женщинам со стандартной фигурой визуально увеличивать нижнюю часть тела обычно не требуется, и такой фасон может лишь испортить образ. К тому же укороченные модели брюк делают женщину визуально ниже, поэтому невысоким девушкам они, скорее всего, не пойдут даже с каблуками.

4. Капри

Стилисты считают, что дизайн капри несовершенен. Они присбориваются на коленях и сильно облегают бедра. Из-за суженных штанин материал не может правильно ниспадать, поэтому задняя часть брюк «проваливается». Кроме того, капри не очень красиво «режут» голени. Оптимальная длина брюк обычно заканчивается прямо над лодыжкой. В остальных случаях они могут визуально уменьшить рост. Вместо капри предпочтительнее носить зауженные короткие брюки.

5. Рваные джинсы

Джинсы с горизонтальными разрывами и потертостями могут укоротить линию ног и сделать их визуально короче. Кроме того, такой декор выглядит несовременно. Тем, кто все-таки хочет добавить в свой образ неформальных ноток, придутся по душе джинсы с грубыми необработанными швами.

6. Плиссированные брюки

На первый взгляд кажется, что плиссированные сверху брюки могут увеличить объемы. На самом деле они дают обратный эффект и могут даже сделать фигуру гармоничнее. Но вместе с тем этот фасон может визуально укоротить ноги, а ремень — добавить сантиметров в области талии. Выход прост: брюки с плиссировкой без лишнего декора или в тонкую полоску, которая удлинит ноги.

7. Джинсы с высветленными частями

Когда-то джинсы с потертостями и отбеленными частями у многих были в числе фаворитов. Сейчас же такие модели выглядят неактуально, куда более естественно смотрятся однотонные аналоги. Темные цвета будут стройнить, а светлые придадут образу свежести. Только вот обувь к таким брюкам нужно подбирать с осторожностью: слишком контрастирующий низ может выглядеть негармонично.

8. Кюлоты

Некоторые стилисты считают, что брюки, длина которых заканчивается на икроножных мышцах, устарели. Это относится и к кюлотам, ведь они визуально урезают рост женщины, поэтому подходят немногим и могут испортить образ. Более удачный фасон тот, в котором штанина заканчивается на самой тонкой части ноги, прямо над лодыжкой. Еще можно присмотреться к моделям свободного покроя, в которых ноги будут казаться длиннее.

9. Большой клеш

Расклешенные брюки — трендовая вещь, к тому же они гармонизируют фигуру и удлиняют ноги. Поэтому такой фасон хорошо смотрится на дамах невысокого роста. Но если штанины слишком расклешены, эффект получится противоположным. Гармоничнее всего будут смотреться фасоны с небольшим расширением книзу. К тому же такая модель брюк позволяет носить обувь на высоком каблуке, не привлекая к ней лишнего внимания. Это сделает образ еще более элегантным.