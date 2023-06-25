17 идеальных фото, которые даже самого привередливого перфекциониста заставят хлопать в ладоши, словно ребенка

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Некоторые люди испытывают неподдельное удовольствие от симметрии в живописи, скульптуре и архитектуре. Даже в повседневной жизни можно встретить вещи, которые идеально сочетаются друг с другом по форме, размеру или цвету. Именно поэтому на фотографии из нашей статьи можно смотреть бесконечно долго.

«Просто обожаю, когда мои ногти идеально сочетаются с какими-то предметами»

На улице можно увидеть много необычного, но такому позавидует любой учитель геометрии

Кофейную кружку нужно купить только ради такого. Один шанс на миллион

«Смотрю — и прямо радостно на душе от того, как сочетаются с вишенкой мои ногти»

Бывает всего лишь пара-тройка таких идеальных совпадений в жизни. © vVWARLOCKVv / Reddit

«Мне нравится, как эти 2 прекрасных осенних дерева выровнены относительно друг друга»

Еще больше неожиданных совпадений, от которых сердечко забьется быстрее, можно посмотреть в этой статье.

Вот как расставили подушки в местном магазине декора

Полюбуйтесь на красочный переход цвета на диком винограде

«Этот камень выглядит таким аппетитным, что, пока я его фотографировал, мой телефон автоматически применил к нему настройку „Еда“»

«Я просто натирала сыр, а у меня получился вот такой узор»

Природа с мастерством художника распределила краски на этих деревьях

«Вот как дочка полила кетчупом и горчицей котлету на булочке»

«Чувствую внутреннее удовлетворение, глядя на то, какими получились мои булочки с корицей»

«За несколько часов я сделал из мелочи двойную спираль»

«Вот как мама раскладывает рубашки у себя на работе»

«В этот раз я получил бекон, нарезанный по-настоящему совершенно»

«Лак на моих ногтях вплоть до мерцания подходит к сливе»

Бонус: «Хотел перекусить консервами из тунца, открывал банку над раковиной, и случилось это. По-мо-ги-те!»