17 идеальных фото, которые даже самого привередливого перфекциониста заставят хлопать в ладоши, словно ребенка
Некоторые люди испытывают неподдельное удовольствие от симметрии в живописи, скульптуре и архитектуре. Даже в повседневной жизни можно встретить вещи, которые идеально сочетаются друг с другом по форме, размеру или цвету. Именно поэтому на фотографии из нашей статьи можно смотреть бесконечно долго.
«Просто обожаю, когда мои ногти идеально сочетаются с какими-то предметами»
На улице можно увидеть много необычного, но такому позавидует любой учитель геометрии
Кофейную кружку нужно купить только ради такого. Один шанс на миллион
«Смотрю — и прямо радостно на душе от того, как сочетаются с вишенкой мои ногти»
- Бывает всего лишь пара-тройка таких идеальных совпадений в жизни. © vVWARLOCKVv / Reddit
«Мне нравится, как эти 2 прекрасных осенних дерева выровнены относительно друг друга»
Еще больше неожиданных совпадений, от которых сердечко забьется быстрее, можно посмотреть в этой статье.
Вот как расставили подушки в местном магазине декора
Полюбуйтесь на красочный переход цвета на диком винограде
«Этот камень выглядит таким аппетитным, что, пока я его фотографировал, мой телефон автоматически применил к нему настройку „Еда“»
«Я просто натирала сыр, а у меня получился вот такой узор»
Природа с мастерством художника распределила краски на этих деревьях
«Вот как дочка полила кетчупом и горчицей котлету на булочке»
«Чувствую внутреннее удовлетворение, глядя на то, какими получились мои булочки с корицей»
«За несколько часов я сделал из мелочи двойную спираль»
«Вот как мама раскладывает рубашки у себя на работе»
«В этот раз я получил бекон, нарезанный по-настоящему совершенно»
«Лак на моих ногтях вплоть до мерцания подходит к сливе»
Бонус: «Хотел перекусить консервами из тунца, открывал банку над раковиной, и случилось это. По-мо-ги-те!»
В мире очень много всего, что нас бесконечно радует. Но даже если смотреть на подобные вещи через экраны телефонов или компьютеров, можно получить настоящее удовольствие.
Фото на превью PM_me_yourCCinfo / Reddit
AdMe/Фотографы/17 идеальных фото, которые даже самого привередливого перфекциониста заставят хлопать в ладоши, словно ребенка
Поделиться этой статьёй