Девушка на своем примере показала, почему нельзя верить идеальным фото в соцсетях
Бри Ленехан — популярный блогер из Австралии, которая бросила вызов современным стандартам красоты. На своем примере она показывает, что неудачная фотография еще не означает, что у кого-то некрасивое тело. Ведь стоит немного изменить позу, и на фото получается уже совсем другой человек.
Однажды, рассматривая свои фото, Бри поймала себя на мысли: «Неужели я и вправду так выгляжу?» Многие люди задают себе тот же вопрос. Ведь каждый человек хотя бы раз в жизни содрогался от того, как он получился на фото или селфи.
А вот Бри как раз объясняет, что по-разному выходить на снимках — нормально. Все зависит от освещения, ракурса, позы и одежды. Главное — не зацикливаться на негативных мыслях, быть добрее к себе и своему телу.
Своим многочисленным подписчикам Бри дает простые и полезные советы. Во-первых, не сравнивать свои фотографии с чужими, ведь люди редко публикуют неудачные кадры. Во-вторых, помнить об особенностях нашего тела: стоит просто присесть, и на животе сразу появятся естественные складки. В-третьих, понять, что окружающих мало волнует то, как выглядят другие. Они больше беспокоятся по поводу того, какое впечатление сами производят.
Инфлюенсер уверена: из-за соцсетей мы начинаем чувствовать себя хуже, даже если просто просматриваем ленту новостей и разглядываем отредактированные фото. Мы живем в мире нереалистичных ожиданий и требований к себе. Именно поэтому Бри призывает подписчиков быть внимательными к контенту, который они потребляют.
Девушка признается, что раньше ей было трудно отделатья от негативных мыслей вроде «У меня дряблые руки и живот» или «А вот она гораздо лучше, чем я». Сегодня же, глядя на свои фото, Бри думает о том, какой радостной она на них выглядит.
Блогер выкладывает коллажи, в которых сравнивает себя в разных позах: «На одном фото у меня плоский живот, а на другом, снятом через пару секунд, уже круглый живот и складки». При этом, как говорит Бри, самые суровые критики — это мы сами. «Никто, кроме вас самих, не станет рассматривать ваше тело и лицо под микроскопом», — утверждает она.
Бри считает, что хотеть изменить что-то в себе — это нормально. Но важно помнить о том, что идеально выглядеть невозможно.
В комментариях под ее фото подписчики пишут слова благодарности. «Ты даже не представляешь, как много значат для меня твои посты. Раньше я всегда сравнивала себя с другими», — написала одна девушка.
В эпоху, когда миллионы людей выкладывают свои «идеальные» фотографии, все еще находятся те, кто подобно Бри, не боится показать свою настоящую красоту. Блогер уверена: чем чаще мы видим несовершенные фигуры, тем комфортнее себя чувствуем.
«Наши тела существуют не только для того, чтобы выглядеть красиво. Они нам даны для того, чтобы прожить в них эту жизнь как можно счастливее», — говорит австралийка.
Кстати, одежда тоже может оказывать сильное влияние на нашу самооценку. Многие замечали, что модные вещи рассчитаны лишь на обладательниц очень стройных фигур. Одна многодетная мать ради эксперимента примерила современные купальники, сняла видео и смело выложила его в соцсети.