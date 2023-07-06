Девушка на своем примере показала, почему нельзя верить идеальным фото в соцсетях

Бри Ленехан — популярный блогер из Австралии, которая бросила вызов современным стандартам красоты. На своем примере она показывает, что неудачная фотография еще не означает, что у кого-то некрасивое тело. Ведь стоит немного изменить позу, и на фото получается уже совсем другой человек.

Однажды, рассматривая свои фото, Бри поймала себя на мысли: «Неужели я и вправду так выгляжу?» Многие люди задают себе тот же вопрос. Ведь каждый человек хотя бы раз в жизни содрогался от того, как он получился на фото или селфи. А вот Бри как раз объясняет, что по-разному выходить на снимках — нормально. Все зависит от освещения, ракурса, позы и одежды. Главное — не зацикливаться на негативных мыслях, быть добрее к себе и своему телу.

Своим многочисленным подписчикам Бри дает простые и полезные советы. Во-первых, не сравнивать свои фотографии с чужими, ведь люди редко публикуют неудачные кадры. Во-вторых, помнить об особенностях нашего тела: стоит просто присесть, и на животе сразу появятся естественные складки. В-третьих, понять, что окружающих мало волнует то, как выглядят другие. Они больше беспокоятся по поводу того, какое впечатление сами производят.

Инфлюенсер уверена: из-за соцсетей мы начинаем чувствовать себя хуже, даже если просто просматриваем ленту новостей и разглядываем отредактированные фото. Мы живем в мире нереалистичных ожиданий и требований к себе. Именно поэтому Бри призывает подписчиков быть внимательными к контенту, который они потребляют.

Девушка признается, что раньше ей было трудно отделатья от негативных мыслей вроде «У меня дряблые руки и живот» или «А вот она гораздо лучше, чем я». Сегодня же, глядя на свои фото, Бри думает о том, какой радостной она на них выглядит. Блогер выкладывает коллажи, в которых сравнивает себя в разных позах: «На одном фото у меня плоский живот, а на другом, снятом через пару секунд, уже круглый живот и складки». При этом, как говорит Бри, самые суровые критики — это мы сами. «Никто, кроме вас самих, не станет рассматривать ваше тело и лицо под микроскопом», — утверждает она.

Бри считает, что хотеть изменить что-то в себе — это нормально. Но важно помнить о том, что идеально выглядеть невозможно. В комментариях под ее фото подписчики пишут слова благодарности. «Ты даже не представляешь, как много значат для меня твои посты. Раньше я всегда сравнивала себя с другими», — написала одна девушка.

В эпоху, когда миллионы людей выкладывают свои «идеальные» фотографии, все еще находятся те, кто подобно Бри, не боится показать свою настоящую красоту. Блогер уверена: чем чаще мы видим несовершенные фигуры, тем комфортнее себя чувствуем. «Наши тела существуют не только для того, чтобы выглядеть красиво. Они нам даны для того, чтобы прожить в них эту жизнь как можно счастливее», — говорит австралийка.