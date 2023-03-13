Искусственный интеллект нарисовал 16 героев популярных мультфильмов. И получилось круто
Бывает приятно пересмотреть мультфильмы, знакомые с детства. А вы задумывались о том, как выглядели бы герои, если бы их создали современные художники? Мы взяли всем известных персонажей и перерисовали их с помощью искусственного интеллекта.
Мама — «Каникулы в Простоквашино»
Фрекен Бок — «Малыш и Карлсон»
Двое из ларца — «Вовка в Тридевятом царстве»
Принцесса Василиса — «Летучий корабль»
Сэр Саймон Кентервиль — «Кентервильское привидение»
Снежная королева — «Снежная королева»
Алиса, «Тайна третьей планеты»
Василиса Премудрая — «Вовка в Тридевятом царстве»
Почтальон Печкин — «Каникулы в Простоквашино»
Бабка-ежка — «Летучий корабль»
Нильс — «Заколдованный мальчик»
Царевна Лебедь — «Сказка о царе Салтане»
Маленькая колдунья — «Маленькая колдунья»
Капитан Зеленый — «Тайна третьей планеты»
Настенька — «Аленький цветочек»
Атаманша — «Бременские музыканты»
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Фото на превью Бременские музыканты / Союзмультфильм and co-producers
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