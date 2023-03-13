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Искусственный интеллект нарисовал 16 героев популярных мультфильмов. И получилось круто

Художники
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Бывает приятно пересмотреть мультфильмы, знакомые с детства. А вы задумывались о том, как выглядели бы герои, если бы их создали современные художники? Мы взяли всем известных персонажей и перерисовали их с помощью искусственного интеллекта.

Мама — «Каникулы в Простоквашино»

Фрекен Бок — «Малыш и Карлсон»

Двое из ларца — «Вовка в Тридевятом царстве»

Принцесса Василиса — «Летучий корабль»

Сэр Саймон Кентервиль — «Кентервильское привидение»

Снежная королева — «Снежная королева»

Алиса, «Тайна третьей планеты»

Василиса Премудрая — «Вовка в Тридевятом царстве»

Почтальон Печкин — «Каникулы в Простоквашино»

Бабка-ежка — «Летучий корабль»

Нильс — «Заколдованный мальчик»

Царевна Лебедь — «Сказка о царе Салтане»

Маленькая колдунья — «Маленькая колдунья»

Капитан Зеленый — «Тайна третьей планеты»

Настенька — «Аленький цветочек»

Атаманша — «Бременские музыканты»

Смотрите, у нас есть еще несколько статей, посвященных мультфильмам:

Фото на превью Бременские музыканты / Союзмультфильм and co-producers
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AdMe/Художники/Искусственный интеллект нарисовал 16 героев популярных мультфильмов. И получилось круто
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