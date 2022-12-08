10 моментов из «Гарри Поттера», которые до сих пор не дают нам спать по ночам и заставляют думать: «Да как так-то»?

Фильмы о Гарри Поттере стали настоящей классикой кинематографа, и каждый раз мы, когда пересматриваем их, находим что-то новое. Но порой у нас возникают серьезные вопросы к сценаристам и режиссерам. Например, почему пожиратели смерти умеют летать, а другие волшебники — нет? Или, скажем, чем Флер Делакур привлекательнее Гермионы?

Зачем Гарри сломал бузинную палочку?

В одной из финальных сцен поттерианы Гарри ломает и выбрасывает бузинную палочку — самую могущественную в мире. Но зачем уничтожать такой мощный артефакт, если война окончена? Тем более что в книге главный герой вернул палочку в могилу Дамблдора. Однако эта вещь довольно опасна: она натворила много бед в магическом мире. Возможно, киношный Поттер поступил разумнее книжного, избавив волшебников от соблазна обладать самой могущественной палочкой в мире?

Хагрид учился на факультете Слизерин?

В фильме «Гарри Поттер и тайная комната» нам рассказывают о школьной жизни Хагрида. Судя по воспоминаниям Тома Реддла, он неплохо общался с Рубеусом. А мы, зная замашки будущего Волан-де-Морта, понимаем, что вряд ли он стал бы выстраивать приятельские отношения с учениками каких-либо факультетов, кроме родного Слизерина. При этом мы видим, что Реддл и Хагрид разговаривают в подземелье. А туда довольно сложно проникнуть студентам. Если, конечно, они не учатся на факультете, гостиная которого расположена в той же локации. А это опять же Слизерин.

Как Беллатриса и Сириус Блэк вернули свои палочки после побега из Азкабана?

Когда Хагрида обвинили в том, что он открыл тайную комнату, его волшебную палочку сломали. По идее, должны были уничтожить и палочки тех, кто попал в Азкабан. По крайней мере преступников, которые получили пожизненный срок, таких как Беллатриса и Сириус. Но каким-то образом их магические предметы после побега из тюрьмы к ним возвращаются.

Почему Волан-де-Морт носит магловскую одежду?

В одной из сцен фильма «Гарри Поттер и орден Феникса» Волан-де-Морт, ненавидящий все, что связано с маглами, предстает в солидном деловом костюме. Многие это восприняли как если бы Дамблдор появился перед зрителями в балетной пачке. Однако этот кадр возник лишь в сознании главного героя, так что не факт, что злой волшебник действительно переоделся в магловские вещи. Возможно, таким образом он только хотел напугать Гарри?

Что все нашли во Флер Делакур?

Лучшая ученица Шармбатона, приехавшая в Хогвартс для участия в Турнире трех волшебников, очаровала многих парней. Вспомните, например, Рона, который буквально таял в ее присутствии. Между тем актриса Клеманс Поэзи, хотя и привлекательна, отнюдь не затмевает других исполнительниц ролей юных волшебниц своей красотой. В итоге зрителям может быть непонятно, чем же француженка так пленяет мужчин. Дело в том, что в фильме «Гарри Поттер и кубок огня», в отличие от книги, не акцентируется внимание на том, что Флер является внучкой вейлы — магического существа, способного свести мужчину с ума одним взглядом. И секрет не во внешности, а в ее чарах.

Почему родители Гарри в зеркале Еиналеж выглядят гораздо старше своих лет?

Лили и Джеймс Поттер погибли очень молодыми: им было немного за 20. Но в 1-м фильме Гарри видит своих родителей в зеркале Еиналеж гораздо более зрелыми. Актрисе Джеральдин Сомервилль, исполнившей роль мамы Мальчика, Который Выжил, на момент съемок было 34 года, а ее экранному мужу — 43. Возможно, дело в том, что юные родители выглядели бы довольно странно рядом с 11-летним сыном. Или просто в зеркале отразилось главное желание Гарри — чтобы мама и папа были рядом. К 11-летию сына Лили и Джеймс как раз могли такими и быть. Как бы то ни было, точного ответа ни у кого нет.

Если Долорес Амбридж так любит котят, почему она не завела себе пушистика?

Амбридж — один из самых отталкивающих персонажей поттерианы. Тем не менее она всегда окружена изображениями тех, кого обожают чуть ли не все люди на свете, — пушистых котят. У Долорес есть целая коллекция маленьких тарелочек с портретами зверьков, она украшает ими свои рабочие кабинеты. Но если эта дама так любит котов, почему бы ей не завести хотя бы одного? Да потому, что, по словам Джоан Роулинг, настоящих котят Амбридж не любит и считает слишком неопрятными. Жаль, что из книги или фильма мы этого узнать не могли.

А как вообще этой даме удавалось занимать такие важные посты?

Амбридж выглядит странно: вечно ходит в розовом, с глупыми бантиками, развешивает на стенах нелепые тарелочки с изображениями котят. Разве может быть такой дама, занимающая важные должности, например доверенное лицо министра? Как ее вообще взяли в министерство магии? Возможно, в волшебном мире смотрят не на внешность или адекватность характера, а на другие качества сотрудника. Но карьерный рост Долорес все равно с трудом укладывается в голове.

Почему добрые волшебники не умеют летать без метлы, а пожиратели смерти успешно освоили этот навык?

В фильмах о Гарри Поттере мы видим, как приспешники Волан-де-Морта зрелищно летают, при этом в книгах у них не было такого навыка. Тем не менее были 2 волшебника, которые умели передвигаться по воздуху: Темный лорд и Северус Снейп. По словам Джоан Роулинг, врожденные способности летать есть у всех магов, но большинству из них необходима метла.

Почему декан Гриффиндора носит одежду цвета Слизерина?

Минерва Макгонагалл — декан факультета Гриффиндор, цвета которого — алый и золотой. Но почему-то преподавательница предпочитает зеленый, который всегда считался цветом Слизерина. Поклонники поттерианы даже придумали несколько теорий на этот счет. Согласно первой, наряд Минервы — это намек на ее умение превращаться в кошку, ведь у этого зверька зеленые глаза. Сторонники второй теории делают упор на шотландское происхождение Макгонагалл и предполагают, что зеленый — это цвет ее тартана (традиционного клетчатого орнамента, символизирующего тот или иной клан).