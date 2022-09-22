10 причин посмотреть сериал «Дом Дракона», который наделал шуму больше, чем сама «Игра престолов»

Закончившаяся «Игра престолов» одновременно покорила и разочаровала многих зрителей. С одной стороны, яркий сюжет и многогранные персонажи практически никого не оставили равнодушным. С другой, многим не понравился скомканный финал. И вот спустя 3 года у нас появился шанс вновь погрузиться в волшебный мир Семи Королевств Вестероса.

Мы в ADME уже смотрим приквел «Игры престолов» и очень заинтригованы: сможет ли новый сериал завоевать любовь зрителей? А вообще, мы нашли 10 причин, почему стоит обратить внимание на «Дом Дракона».

1. Женские персонажи стоят во главе угла

Как и в «Игре престолов», женским персонажам в новом сериале отведена особая роль. Они не являются лишь чьим-то любовным интересом, а предстают перед нами как полноценные героини с хорошо раскрытыми характерами. Рейенира Таргариен — главная героиня «Дома Дракона» и предок Дейенерис Таргариен — будет бороться за Железный трон в те времена, когда даже не рассматривалась возможность, чтобы женщина правила Семью Королевствами. А противостоять ей будет бывшая подруга и мачеха — Алисента, которая попытается усадить на трон своего сына. Женская тема — фишка этого сериала, которую мы все полюбили. © eriiicamarie / IMDb

Рейенира — это смесь Арьи Старк и Дейенерис Таргариен. Это женщина, которую поначалу никто не воспринимает всерьез, а потом она задает всем жару. © jvict-38274 / IMDb

2. Все персонажи многогранные

Как в основном сериале, так и в приквеле персонажи не будут полностью положительными или отрицательными. Каждого из них можно будет в чем-то обвинить, а за что-то уважать. У всех будут свои причины, почему они совершили те или иные поступки, и зритель будет готов дать второй шанс даже тем, кто, казалось бы, совершил непоправимое.

В этом фишка книг Джорджа Мартина и «Игры престолов», и эта особенность сохранена в «Доме Дракона». Но в отличие от оригинального сериала, в новом проекте мы также сможем увидеть героев в разные периоды времени — в молодости и в зрелости. Уже с 1-й серии сериал поразил меня новыми героями и их взаимоотношениями. © madison-swart / IMDb

3. Сериал бьет все рекорды по просмотрам

1-я серия «Дома Дракона» вышла 21 августа 2022 года. Премьера побила все рекорды в истории канала HBO — почти 10 млн зрителей присоединились к просмотру. Для сравнения, 1-ю серию «Игры престолов» в 2011 году в день премьеры смотрели 2,2 млн зрителей. В 1-й серии уже видно хорошую актерскую игру и шикарные визуальные эффекты. Думаю, этот сериал может стать популярней «Игры престолов». © jaiswalaryan-00309 / IMDb

Считаю, что этот сериал даже лучше «Игры престолов». Я просто очарован Рейенирой и ее драконом. © kiaraortegapr / IMDb

4. Джордж Мартин участвовал в написании сценария

ROBYN BECK/AFP/East News

Автор книг о Семи Королевствах помогал писать сценарий к первым 4 сезонам «Игры престолов», и они были приняты фанатами очень хорошо. После того как Мартин отстранился от работы над сериалом, зрители заметили серьезные отклонения от сюжета, а последний сезон «Игры престолов» и вовсе оказался провальным. В этот раз создатель литературной вселенной вновь участвует в написании сценария, фанаты ожидают фееричный сюжет и более проработанные истории персонажей. Любителям книг Мартина непременно понравится «Дом Дракона», у него даже больше сходств с книгой, чем с оригинальным сериалом. © egaleya / IMDb

5. Драконы будут полноправными героями сериала

В новом шоу планируется показать 17 драконов, только в 1-м сезоне их будет 9. Это впечатляет, ведь в «Игре престолов» их было всего 3. Более того, драконы здесь практически полноправные участники всех действий. У каждого будут отличительные черты внешности, свой характер, все они по-разному будут взаимодействовать со своими хозяевами и, похоже, как-то повлияют на сюжет. Драконы выглядят реалистично, очень впечатлили полеты на них. © Hello_ByeBye / IMDb

6. Сюжет в основном крутится вокруг семьи Таргариенов

В «Игре престолов» можно было наблюдать множество сюжетных линий в разных королевствах Вестероса. У «Дома Драконов» гораздо меньше персонажей, основная история происходит в семье Таргариенов. Выбор на них пал не случайно — центральный персонаж «Игры престолов» Дейенерис прошла сложный путь от наивной молодой девушки до практически правителя Вестероса и обезумела в конце. Нередко в контексте ее трансформации проводились параллели с предками Таргариенами. «Дом Дракона» раскроет именно их историю, поэтому многие фанаты ждут, что новый сериал расскажет, почему у Дейенерис все так плохо закончилось. Как же круто, что они решили сохранить визуальный и моральный облик Дейенерис. © pauldumitriu / IMDb

Сразу видно сильный потенциал героини Рейениры, которая не кто иной, как предок Дейенерис. © saimariejohnson / IMDb

Мне всегда было интересно, что привело Дейенерис к такому финалу, и вот у меня есть шанс это узнать. © Wassart / IMDb

7. Отличные саундтреки и известная киностудия

Над музыкой «Дома Дракона» работает композитор Рамин Джавади. Саундтреки к «Игре престолов» тоже его заслуга. Он даже получил несколько номинаций и наград за музыкальное сопровождение. Большинство сцен производятся в студии Leavesden Studios — там же, где проходили съемки Гарри Поттера. Над музыкой в «Доме Дракона» поработали так же шикарно, как и в «Игре престолов». И на самом деле это очень важно. © aboalhyjaa / IMDb

Музыкальное сопровождение будто возвращает обратно в Вестерос. © arshath-05742 / IMDb

8. Это первый спин-офф сериала, и он получил хорошие оценки критиков еще до премьеры

«Дом Дракона» — первый спин-офф «Игры престолов», вышедший на экраны. А если быть точнее, предыстория, которая происходит за 172 года до рождения Дейенерис. Если шоу будет успешным, возможно, в работу пойдут и другие продолжения или ответвления. Многие критики хорошо отзывались о сериале еще до его премьеры, на сайте — агрегаторе рецензий «Дом Дракона» получил 76 % положительных оценок. На основе отзывов зрителей на сайте IMDb у сериала уже рейтинг 8,8, что очень впечатляет. У «Дома Дракона» есть задел для того, чтобы стать величайшим сериалом. Сочувствую тем, кто еще не начал смотреть. © chalitha16 / IMDb

Ничего особенного не ожидал от сериала, но он зацепил с 1-й серии. © cmdown-50506 / IMDb

9. В сериале отлично подобран актерский состав

В каст вошли уже проявившие свой актерский талант звезды: Мэтт Смит («Доктор Кто», «Корона»), Стив Туссэн («Это грех», «Доктор Кто») и Рис Иванс («Ноттинг Хилл», «Новый Человек-паук», «Гарри Поттер»). Но практически нет сомнений в том, что актеры и актрисы, чьи имена еще не на слуху, станут более известны именно благодаря «Дому Дракона». Мэтт Смит — мой фаворит. Он заслуживает аплодисментов. © ambisai / IMDb

В этом сериале играют топовые актеры, я очарована Милли Олкок в образе Рейениры. © gabriellaoney / IMDb

10. Многие соскучились по «Игре престолов»

Ажиотаж зрителей и популярность сериала означают, что очень много людей соскучилось по «Игре престолов» — с выхода последнего сезона прошло 3 года. Несмотря на то что многих фанатов разочаровал финал оригинального сериала, само шоу было очень популярным, а фэнтези-вселенная покорила сердца многих, поэтому приквелу стоит дать шанс. Редко бывает, когда ответвление популярного сериала может сравниться с оригиналом. Но не в этот раз. © aboalhyjaa / IMDb