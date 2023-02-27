10 сериалов, основанных на реальных событиях, при просмотре которых мурашки по коже бегут табунами

Сериалы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мы нередко ищем какое-нибудь захватывающее зрелище, чтобы отвлечься от будничных дел и погрузиться в другой мир. Однако ленты, сюжет которых основан на реальных событиях, собранные в этой подборке, доказывают, что реальность зачастую поражает похлеще самой искусной выдумки.

Нолли (2023)

Рейтинг IMDb — 7,6 Вот уже 15 лет мыльная опера «Перекрестки» остается на плаву благодаря актрисе Ноэль Гордон, исполняющей главную роль. Персонаж очень полюбился зрителям и сделал телезвезду одной из самых известных женщин Великобритании. Но неожиданно Ноэль увольняют на пике ее славы. Ситуация вызвала невиданный резонанс в обществе, а самой Ноэль пришлось брать дело в свои руки и бороться за справедливость. Очень увлекательно, время пролетело незаметно. © hawdonsyd / IMDb

Наконец-то эту историю экранизировали. © hawdonsyd / IMDb

Виктория (2016–2019)

Рейтинг IMDb — 8,2 Сериал повествует о ранних годах правления королевы Виктории, а также скандалах, касающихся персонала дворца. В 1-м сезоне подробно рассказывается о взрослении 18-летней королевы и осознании ею важности статуса и обязанностей, которые легли на ее плечи. В центре 2-го сезона — дилемма, актуальная по сей день: как женщине сохранить баланс между работой и семьей.

Плохой доктор (2021–2023)

Рейтинг IMDb — 7,6 Кристофер Данч — очаровательный и уважаемый нейрохирург из Техаса, настоящая звезда медицинского сообщества Далласа. Благодаря харизме и профессионализму ему удалось очень быстро продвинуться по карьерной лестнице и возглавить центр нейрохирургии. Однако с этого момента с его пациентами все чаще стали происходить странные вещи. Этого не могли не заметить двое его коллег, которые решили узнать, в чем же дело.

Вражда (2017)

Рейтинг IMDb — 8,4 Сериал, состоящий из 8 серий, рассказывает о легендарном закулисном соперничестве двух величайших кинозвезд своего времени — Джоан Кроуфорд и Бетт Дейвис. В ходе съемок психологического триллера Роберта Олдрича «Что случилось с Бэби Джейн?» актрисы пытаются сжить друг друга со свету и сохранить успех и славу, не желая признавать закат своей карьеры. Вызывает зависимость с первых серий. Третью я вообще 2 раза пересмотрел. © jpm-onfocus

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/ IMDb Если вы еще не смотрели этот сериал, то вы многое упустили. © artbookguy / IMDb

Тайны миллиардера (2015)

Рейтинг IMDb — 8,6 В 2010 году режиссер Эндрю Джареки снял фильм «Все самое лучшее», основанный на биографии миллиардера Роберта Дёрста, с Райаном Гослингом и Кирстен Данст в главных ролях. Миллиардер выразил восхищение работой Джареки и предложил дать эксклюзивное интервью — первое за многие годы, которое и легло в основу сюжета нового сериала. В ленте скрупулезно исследуется исчезновение жены Роберта, а также гибель писательницы Сьюзан Берман и соседа Дёрста — Морриса Блэка.

Водолей (2015–2016)

Рейтинг IMDb — 7 Взявшись за расследование дела о пропавшем подростке, детектив Сэм Ходиак со своим младшим коллегой, работающим под прикрытием, даже представить не могли, что улики приведут их к Чарльзу Мэнсону, организатору и руководителю печально известной общины под названием «Семья». На создание ленты режиссера вдохновили реальные люди и события, однако он добавил вымышленных персонажей и сюжетные линии.

Ферма Кларксона (2021 — настоящее время)

Рейтинг IMDb — 9 Телеведущий и журналист Джереми Кларксон, прославившийся благодаря участию в шоу Top Gear, решает освоить новые горизонты и покупает ферму площадью около тысячи акров. Сериал честно документирует попытки Джереми управлять хозяйством и представляет собой идеальный баланс душещипательной драмы и искрометной комедии.

Охота (2017–2020)

Рейтинг IMDb — 8,1 «Охота» — сериал-антология, основанный на реальных событиях. 1-й сезон повествует о преступнике по прозвищу Унабомбер. Мужчину не могли найти более 20 лет, пока за поиски не взялся офицер ФБР и специалист по лингвистике Джим Фицджеральд, которому удалось раскрыть личность злодея, пожертвовав при этом своим психическим здоровьем. 2-й сезон посвящен истории Ричарда Джуэлла — простого охранника, который благодаря своей внимательности спас сотни жизней, но при этом оказался подозреваемым и объектом травли СМИ. Отличный сериал, просмотр запоем обеспечен. © tsb-68261 / IMDb

Хочу, чтобы больше людей увидели это. © muziibrahim / IMDb

Грязный Джон (2018–2020)

Рейтинг IMDb — 7,2 Действие сериала разворачивается в Южной Калифорнии. Дизайнер интерьеров Дебра знакомится с врачом по имени Джон, и у них довольно быстро закручивается бурный роман. Женщине ее возлюбленный кажется идеальным, однако окружающие не разделяют ее восторга и подмечают странности в поведении мужчины. И со временем Дебра тоже понимает, что Джон искусно ею манипулирует.

Закон Лидии Поэт (2023 — настоящее время)

Рейтинг IMDb — 7,5 Конец XIX века, Италия. Профессия адвоката предназначена исключительно для мужчин, однако юная Лидия Поэт не готова мириться с этой несправедливостью. Девушка решительно ввязывается в борьбу за то, что принадлежит ей по праву. Она намерена стать первой женщиной-адвокатом в Италии и хочет быть зачисленной в официальный реестр во что бы то ни стало.

Бонус: «Наблюдатель» (2022 — настоящее время)