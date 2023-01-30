12 фильмов и сериалов, которые не грех и в десятый раз посмотреть, настолько они классные

Среди всего многообразия фильмов и сериалов, которые киноиндустрия без устали представляет нашему вниманию, есть те, к которым хочется возвращаться. Мы пересматриваем полюбившиеся нам истории и вновь переживаем с давно знакомыми героями их взлеты и падения. Пользователи сети подумали и вспомнили кино, которое они точно готовы пересмотреть, и даже не один раз.

Доктор Кто

Рейтинг IMDb — 8,6 Кажется, эта сага будет вечной. Новые сезоны самого долгоиграющего британского сериала по-прежнему выходят в эфир, что не мешает преданным фанатам с ностальгией пересматривать предыдущие сезоны. Доктор и его многочисленные спутники без устали бороздят пространство и время, ввязываются в опасные авантюры и ни на секунду не дают оторваться от экрана. Я настоятельно рекомендую смотреть «Доктора Кто» всей семьей. В нем есть темы, которые понравятся взрослым, и полно приключений, экшена и забавных моментов для тех, кто помладше. И хотя «Доктор Кто» не идеален, он близок к совершенству куда больше, чем любой другой виденный мной сериал. © pjgs200 / IMDb

Игра

Рейтинг IMDb — 7,7 Состоятельный банкир Николас ван Ортон (Майкл Дуглас) на свой день рождения получает подарок от младшего брата — приглашение принять участие в некой игре. Согласившись, он и не подозревает, что скоро вся его жизнь перевернется с ног на голову. Ошеломляющий фильм. Возвращаюсь к нему и пересматриваю каждые 4–5 лет. © farmerarmor / Reddit

Парки и зоны отдыха

Рейтинг IMDb — 8,6 Оптимистичная и целеустремленная Лесли Ноуп убеждена, что может изменить свой город к лучшему, и никакая бюрократия ей не помешает. Заручившись поддержкой сотрудников Департамента парков и зон отдыха, она твердо идет к своей цели — на месте огромной строительной ямы должен быть разбит прекрасный парк. Я мог бы сидеть и писать подробный отзыв, но не буду. Почему? Потому что лучше потратить это время, чтобы посмотреть «Парки и зоны отдыха». Я серьезно, вы не пожалеете ни секунды. Лучшее шоу, которое я видел. © robhannam / IMDb

Люди в черном

Рейтинг IMDb — 7,3 Наблюдательный офицер полиции благодаря своим навыкам и неординарному мышлению присоединяется к секретной организации, которая контролирует инопланетные взаимодействия на Земле. В напарники он получает опытного агента Кея, а в подопечные — пришельцев от мала до велика с не самыми добрыми намерениями. Я помню, мне было лет 8 или 9, когда вышел этот фильм. Я его обожал, как и многие мои ровесники. Смотрел его, наверное, раз 100 и до сих пор наслаждаюсь. © deatman9 / IMDb

Пространство

Рейтинг IMDb — 8,5 События разворачиваются в будущем. Солнечная система колонизирована людьми, Марс обрел независимость, а осваивающее космос человечество сталкивается с проявлением внеземной разумной жизни, что ведет к непредсказуемым последствиям. Там достаточно событий, ради которых стоит пересматривать сериал, но мне бы хотелось испытать все это снова, как в первый раз. © No_Tamanegi / Reddit

Умница Уилл Хантинг

Рейтинг IMDb — 8,3 Уилл Хантинг наделен феноменальными способностями в области математики, но не придает этому большого значения. Он живет на окраине города, работает уборщиком в Массачусетском технологическом институте и однажды мимоходом решает сложнейшую задачу, которую профессор написал на доске в коридоре. Если вы ищете стандартный фильм с голливудским финалом, вам не стоит тратить на эту картину 2 часа. Эта лента опередила свое время и получает лично от меня 10 из 10. © gufando / IMDb

Призрак дома на холме

Рейтинг IMDb — 8,6 Семья Крейн с пятью детьми въезжает в большой старый особняк, который они планируют отремонтировать и продать. Однако призраки, живущие в доме, не слишком рады происходящему. Крейны спешно покидают дом, столкнувшись с паранормальными сущностями. Спустя 26 лет семья вновь собирается там из-за новой потери. Не хотела смотреть его годами, не нравилась шумиха вокруг него. Я была неправа. Решила как-то посмотреть что-то страшное и включила его. Я никогда еще не была в таком восторге от сериала. © hockeysmyhoe / Reddit

Беглец

Рейтинг IMDb — 7,8 Обвиненный в преступлении, которого не совершал, герой Харрисона Форда сбегает из-под стражи и начинает самостоятельное расследование. По его следу идет федеральный маршал, который намерен во что бы то ни стало поймать беглеца. Один из лучших представителей своего жанра, который я когда-либо видел. При шестом просмотре так же интересно, как и при первом. © ccthemovieman-1 / IMDb

В лучшем мире

Рейтинг IMDb — 8,2 После несчастного случая менеджер по продажам Элеанор Шеллстроп попадает в лучший мир. Однако в систему явно закралась ошибка, ведь эту даму трудно назвать хорошим человеком. Мне посчастливилось посмотреть сериал без спойлеров, и в конце первого сезона у меня просто челюсть отвисла. © FlashpointJ24 / Reddit

Эдди «Орел»

Рейтинг IMDb — 7,3 С самого детства Эдди Эдвардс мечтал выступать на Олимпийских играх. Он пробовал заниматься разными видами спорта, но никак не мог найти себя и каждый раз терпел неудачу. Когда он уже почти сдался, его внимание привлекли зимние Олимпийские игры и прыжки на лыжах с трамплина. Да, фильм шаблонный и местами излишне сентиментальный, но при этом он необычайно вдохновляет и поднимает настроение. © Hellmant / IMDb

Элементарно

Рейтинг IMDb — 7,9 Это еще один сериал о знаменитом детективе Шерлоке Холмсе и докторе Ватсон (тут это женщина и зовут ее Джоан), которые расследуют запутанные дела в современном Нью-Йорке. С каждым эпизодом персонажи раскрываются все лучше. Сложно отрицать мастерство актеров — это словно глоток свежего воздуха в, казалось бы, избитом сюжете. © fabouluz / IMDb

Отпуск по обмену

Рейтинг IMDb — 6,9 Американка Аманда и англичанка Айрис знакомятся на сайте по обмену жильем. Перед самим Рождеством они решаются сбежать от своих проблем — поменяться странами и домами. Этот фильм — сплошное удовольствие. Сюжет увлек с головой, хотелось смеяться и плакать одновременно. © Beejerman / IMDb