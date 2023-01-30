12 фильмов и сериалов, которые не грех и в десятый раз посмотреть, настолько они классные
Среди всего многообразия фильмов и сериалов, которые киноиндустрия без устали представляет нашему вниманию, есть те, к которым хочется возвращаться. Мы пересматриваем полюбившиеся нам истории и вновь переживаем с давно знакомыми героями их взлеты и падения. Пользователи сети подумали и вспомнили кино, которое они точно готовы пересмотреть, и даже не один раз.
Доктор Кто
- Рейтинг IMDb — 8,6
Кажется, эта сага будет вечной. Новые сезоны самого долгоиграющего британского сериала по-прежнему выходят в эфир, что не мешает преданным фанатам с ностальгией пересматривать предыдущие сезоны. Доктор и его многочисленные спутники без устали бороздят пространство и время, ввязываются в опасные авантюры и ни на секунду не дают оторваться от экрана.
- Я настоятельно рекомендую смотреть «Доктора Кто» всей семьей. В нем есть темы, которые понравятся взрослым, и полно приключений, экшена и забавных моментов для тех, кто помладше. И хотя «Доктор Кто» не идеален, он близок к совершенству куда больше, чем любой другой виденный мной сериал. © pjgs200 / IMDb
Игра
- Рейтинг IMDb — 7,7
Состоятельный банкир Николас ван Ортон (Майкл Дуглас) на свой день рождения получает подарок от младшего брата — приглашение принять участие в некой игре. Согласившись, он и не подозревает, что скоро вся его жизнь перевернется с ног на голову.
- Ошеломляющий фильм. Возвращаюсь к нему и пересматриваю каждые 4–5 лет. © farmerarmor / Reddit
Парки и зоны отдыха
- Рейтинг IMDb — 8,6
Оптимистичная и целеустремленная Лесли Ноуп убеждена, что может изменить свой город к лучшему, и никакая бюрократия ей не помешает. Заручившись поддержкой сотрудников Департамента парков и зон отдыха, она твердо идет к своей цели — на месте огромной строительной ямы должен быть разбит прекрасный парк.
- Я мог бы сидеть и писать подробный отзыв, но не буду. Почему? Потому что лучше потратить это время, чтобы посмотреть «Парки и зоны отдыха». Я серьезно, вы не пожалеете ни секунды. Лучшее шоу, которое я видел. © robhannam / IMDb
Люди в черном
- Рейтинг IMDb — 7,3
Наблюдательный офицер полиции благодаря своим навыкам и неординарному мышлению присоединяется к секретной организации, которая контролирует инопланетные взаимодействия на Земле. В напарники он получает опытного агента Кея, а в подопечные — пришельцев от мала до велика с не самыми добрыми намерениями.
- Я помню, мне было лет 8 или 9, когда вышел этот фильм. Я его обожал, как и многие мои ровесники. Смотрел его, наверное, раз 100 и до сих пор наслаждаюсь. © deatman9 / IMDb
Пространство
- Рейтинг IMDb — 8,5
События разворачиваются в будущем. Солнечная система колонизирована людьми, Марс обрел независимость, а осваивающее космос человечество сталкивается с проявлением внеземной разумной жизни, что ведет к непредсказуемым последствиям.
- Там достаточно событий, ради которых стоит пересматривать сериал, но мне бы хотелось испытать все это снова, как в первый раз. © No_Tamanegi / Reddit
Умница Уилл Хантинг
- Рейтинг IMDb — 8,3
Уилл Хантинг наделен феноменальными способностями в области математики, но не придает этому большого значения. Он живет на окраине города, работает уборщиком в Массачусетском технологическом институте и однажды мимоходом решает сложнейшую задачу, которую профессор написал на доске в коридоре.
- Если вы ищете стандартный фильм с голливудским финалом, вам не стоит тратить на эту картину 2 часа. Эта лента опередила свое время и получает лично от меня 10 из 10. © gufando / IMDb
Призрак дома на холме
- Рейтинг IMDb — 8,6
Семья Крейн с пятью детьми въезжает в большой старый особняк, который они планируют отремонтировать и продать. Однако призраки, живущие в доме, не слишком рады происходящему. Крейны спешно покидают дом, столкнувшись с паранормальными сущностями. Спустя 26 лет семья вновь собирается там из-за новой потери.
- Не хотела смотреть его годами, не нравилась шумиха вокруг него. Я была неправа. Решила как-то посмотреть что-то страшное и включила его. Я никогда еще не была в таком восторге от сериала. © hockeysmyhoe / Reddit
Беглец
- Рейтинг IMDb — 7,8
Обвиненный в преступлении, которого не совершал, герой Харрисона Форда сбегает из-под стражи и начинает самостоятельное расследование. По его следу идет федеральный маршал, который намерен во что бы то ни стало поймать беглеца.
- Один из лучших представителей своего жанра, который я когда-либо видел. При шестом просмотре так же интересно, как и при первом. © ccthemovieman-1 / IMDb
В лучшем мире
- Рейтинг IMDb — 8,2
После несчастного случая менеджер по продажам Элеанор Шеллстроп попадает в лучший мир. Однако в систему явно закралась ошибка, ведь эту даму трудно назвать хорошим человеком.
- Мне посчастливилось посмотреть сериал без спойлеров, и в конце первого сезона у меня просто челюсть отвисла. © FlashpointJ24 / Reddit
Эдди «Орел»
- Рейтинг IMDb — 7,3
С самого детства Эдди Эдвардс мечтал выступать на Олимпийских играх. Он пробовал заниматься разными видами спорта, но никак не мог найти себя и каждый раз терпел неудачу. Когда он уже почти сдался, его внимание привлекли зимние Олимпийские игры и прыжки на лыжах с трамплина.
- Да, фильм шаблонный и местами излишне сентиментальный, но при этом он необычайно вдохновляет и поднимает настроение. © Hellmant / IMDb
Элементарно
- Рейтинг IMDb — 7,9
Это еще один сериал о знаменитом детективе Шерлоке Холмсе и докторе Ватсон (тут это женщина и зовут ее Джоан), которые расследуют запутанные дела в современном Нью-Йорке.
- С каждым эпизодом персонажи раскрываются все лучше. Сложно отрицать мастерство актеров — это словно глоток свежего воздуха в, казалось бы, избитом сюжете. © fabouluz / IMDb
Отпуск по обмену
- Рейтинг IMDb — 6,9
Американка Аманда и англичанка Айрис знакомятся на сайте по обмену жильем. Перед самим Рождеством они решаются сбежать от своих проблем — поменяться странами и домами.
- Этот фильм — сплошное удовольствие. Сюжет увлек с головой, хотелось смеяться и плакать одновременно. © Beejerman / IMDb
Какие фильмы и сериалы вы никогда не устанете пересматривать?