12 южнокорейских сериалов, которые затмят любой голливудский хит

Не «Игрой в кальмара» единой богата южнокорейская киноиндустрия. Здесь выпускают еще сотни других блестящих сериалов, которые откликаются в сердцах миллионов зрителей по всему миру. Рассказываем, какие дорамы могут побороться с голливудскими шедеврами за место на Олимпе кино.

Девушка с нижнего этажа (2023)

Рейтинг IMDb — 7,3 Ли Ду-на, главная вокалистка известной k-pop группы, внезапно бросает карьеру в шоу-бизнесе и переезжает в общежитие студенческого городка. Этажом выше поселяется простой парень-первокурсник Ли Вон-джун. Сначала он не обращает внимание на загадочную соседку. Но постепенно девушка все больше притягивает его. Влюбилась в сериал. Он показывает, насколько сложными могут быть люди и их взаимоотношения. И актеры отлично справились со своей задачей. © TheodoraEh / IMDb

Время взывает к тебе (2023)

Рейтинг IMDb — 7,8 Хан Джун Хи не может оправиться после кончины парня. Вдруг она переносится в 1998 год. Там девушка оказывается в теле старшеклассницы, похожей на нее. И встречает юношу, который выглядит точь-в-точь как ее ушедший из жизни бойфренд. Героине предстоит распутать тайну, приведшую ее в прошлое, и еще раз насладиться временем вместе с любимым человеком. Любопытная дорама. Романтика, таинственность, красивые пейзажи и великолепная игра актеров делают сериал очень интересным. © nyonyatitin / IMDb

Триумф (2022)

Рейтинг IMDb — 8,1 Мун Дон Ын пережила в школе жестокие нападки со стороны одноклассников. Из-за буллинга ей пришлось даже бросить школу и мечты о профессии архитектора. Спустя годы героиня работает учительницей. И в ее классе оказывается ребенок девушки, которая была главной зачинщицей издевательств. Мун Дон Ын начинает мстить. Шедевр... Послание обществу на языке XXI века. © srijasingh-41746 / IMDb

Суждено быть с тобой (2023)

Рейтинг IMDb — 7,7 Ли Хон Чжо — простая служащая, не особо популярная среди мужчин и живущая обычной жизнью. Однажды она находит шкатулку с секретными документами. Теперь девушка может снять родовое проклятье с адвоката Чан Син Ю. Мужчина узнает об этом и решает находиться рядом с новой знакомой. Герои не замечают, как влюбляются друг в друга. Наслаждаюсь этим сериалом. Пересмотрела уже три раза. Химия между главными героями уж очень хороша. © michiyosaruwatari / IMDb

Завтра (2022)

Рейтинг — 7,9 Чхве Джун-ун окончил крутой университет, но тщетно ищет работу. Когда герой теряет уже всякую веру в лучшее, он встречает команду мрачных жнецов (существа в корейской мифологии, которые провожают людей в последний путь — Прим. ADME). Они решают помочь ему вырваться из пут отчаяния и зовут на работу в свой отряд. Хорошо сбалансированный сериал. Я смотрю много дорам и от этой получила удовольствие от первой до последней серии. Заставляла меня то плакать, то смеяться. Определенно стоит смотреть. © gabrielledem-83562 / IMDb

Призрачный доктор (2022)

Рейтинг — 7,9 Чха Ен Мин — гениальный, но заносчивый хирург. Го Сын Так — интерн, который боится заходить в операционную и честно признается, что пошел в медицину лишь по желанию родных. Однажды Чха Ен Мин попадает в аварию. Пока он лежит в коме, его дух вселяется в Го Сын Така и использует тело интерна, чтобы продолжать делать операции. Герои оказываются совсем разными по характеру, что вызывает разные казусы и конфликты. Трогательно, весело и красиво. У актеров главных ролей сильный дуэт. Все изменения, происходившие с их героями, сыграны высококлассно. © fattoun87 / IMDb

Незнакомцы из ада (2019)

Рейтинг — 7,8 Юн Джон-у только-только переехал в столицу и устроился на работу. Единственное подходящее жилье, которое он смог найти, — дешевое общежитие. И если убогий быт герой еще может стерпеть, то вот соседи кажутся откровенно странными и подозрительными. С течением времени здесь начинают происходить события, которые пугают героя еще сильнее. Лучшая корейская дорама, которую я видел. Действительно хорошие актеры и сценарий, а атмосфера в этом сериале — это нечто. Если вам нравятся триллеры, то это лучший выбор. © ikbale / IMDb

Маленькие женщины (2022)

Рейтинг — 7,8 Зрители считают, что это улетная версия «Маленьких женщин», потому что совсем не похожа на классический роман. Главные героини сериала — три сестры из небогатой семьи. Судьбы девушек переплетаются с влиятельным корейским родом. Старшая О Ин Чжу, которая мечтает обогатить родных, находит крупную сумму денег, принадлежащую одному из членов клана. Средняя О Ин Ген ведет журналистское расследование, чтобы разоблачить этого миллиардера. А младшая О Ин Хе заводит дружбу с его дочерью. Неожиданная связь превращается в противостояние двух семей.

Понравились персонажи, актерская игра, сюжет — все. История несколько необычная, с глубоким сюжетом и запутанными эпизодами, удивившими меня. Но постепенно она становится по-настоящему захватывающей и заставляет зрителя ждать новых серий. Обязательно посмотрю сериал еще раз с самого начала. © sheikhshehzadahmed / IMDb

Необыкновенный охотник на демонов (2020 — 2023)

Рейтинг — 8 Со Мун в детстве пережил автомобильную аварию. О происшествии напоминают хромота и вечная спутница — трость. Однажды он попадает в невзрачную лапшичную, сотрудники которой состоят в тайной организации «Счетчик». Они обладают сверхспособностями и ловят злых духов. Со Муну суждено стать членом их команды, узнать, что он тоже способен быть супергероем, и выяснить, какой же способностью обладает он. Может затянуть в мир корейского кино. По крайней мере, не хуже любого голливудского сериала об охотниках на демонов. © andymhanc*** / IMDb

Я знаю, но... (2021)

Рейтинг — 7,1 Джэ Он — дружелюбный парень, любящий быть в центре внимания. Он обожает флиртовать, но не привязывается к людям и вообще считает романтические отношения бессмысленными. На Би — девушка, пережившая неприятное расставание. Она не бежит от отношений, но и верить больше никому не хочет. Однажды эти двое встречаются. Теперь им нужно решить, остаться ли друзьями с привилегиями, расстаться насовсем или попробовать поверить в любовь. Темп, кинематографичность и музыка были потрясающими и, кажется, идеально передавали, насколько прекрасной и неловкой может быть любовь. © fayhooper / IMDb

Двадцать пять, двадцать один (2022)

Рейтинг — 8,6 Юная На Хи До занимается фехтованием и мечтает стать лучшей в своем виде спорта. Однажды она попадает в команду к своему кумиру, но вместо наставницы получает соперницу. Причем не только в спорте. Параллельно На Хи До знакомится с парнем по имени Пэк И-джин. Его отец разорился, и он вынужден работать не разгибая спины. На фоне личных проблем у героев завязывается сложная и болезненная история любви. Никогда не забуду чувства, что подарил мне этот сериал. Много лет я была равнодушна к любви, которую испытывала в школьные и студенческие годы. Сериал вернул мне те чувства. © souravs-72829 / IMDb

Плохой и сумасшедший (2021 — 2022)

Рейтинг — 8 Рю Су Ель — блестящий полицейский. Но ради карьеры он порой плюет на принципы. Внезапно мужчине как снег на голову сваливается безумный борец за справедливость, называющий себя «Кей». Он пытается направить Рю Су Еля на путь истинный и переворачивает жизнь главного героя с ног на голову. Полицейский думает, что впервые видит Кея, но на самом деле этого парня он знает гораздо дольше, чем кого-либо. Это американские горки! Сериал радует крутыми сюжетными поворотами даже в финальной серии. Парень из «Игры в кальмара», сыгравший тут Кея, потряс меня своей игрой. А уж харизма и многогранность актера, исполнившего главную роль, просто зашкаливают.