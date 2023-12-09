20+ фактов о любимом мультике детства «Снежная королева», который стал жемчужиной мирового кинематографа

Для многих из нас мультфильм «Снежная королева» в первую очередь ассоциируется с новогодними праздниками и чудесной сказкой Андерсена о добре и зле. Но мало кто знает, что во всем мире он — признанный шедевр, который был дублирован на множество языков и повлиял на мировой кинематограф. А по признанию Хаяо Миядзаки, если бы не «Снежная королева», не быть бы ему известным аниматором.