20+ фактов о любимом мультике детства «Снежная королева», который стал жемчужиной мирового кинематографа
Для многих из нас мультфильм «Снежная королева» в первую очередь ассоциируется с новогодними праздниками и чудесной сказкой Андерсена о добре и зле. Но мало кто знает, что во всем мире он — признанный шедевр, который был дублирован на множество языков и повлиял на мировой кинематограф. А по признанию Хаяо Миядзаки, если бы не «Снежная королева», не быть бы ему известным аниматором.
- История о том, как бесстрашная Герда отправилась в далекое путешествие, была написана Хансом Кристианом Андерсеном в 1884 году. А экранизация сказки 1957 года стала одной из первых.
- Кстати, возможным прототипом Снежной королевы, по мнению биографов Андерсона, могла стать оперная певица Енни Линд. Сказочник влюбился в девушку, которая была младше его на 15 лет, а она относилась к нему как к брату.
- Режиссером мультфильма стал Лев Атаманов, который также поставил другие известные мультфильмы: «Золотая антилопа» и «Аленький цветочек». Художник-постановщик Александр Винокуров отвечал за разработку декораций и эскизы животных.
- Мультипликатор Леонид Шварцман создавал художественные образы героев, в том числе и главной героини. Он рассказывал: «Это очень красивая и властная женщина. При этом она не живая, и в этом есть что-то отталкивающее. Чтобы выделить эту черту, я не только сделал ей сияющую корону из кристаллов. Но изображал ее лицо так, как если бы оно было граненым, как лед».
- Леонид Шварцман прожил 101 год и успел нарисовать более полусотни мультфильмов. Среди них легендарные: «Крокодил Гена», «Котенок по имени Гав» и «38 попугаев».
- Творческая команда проводила много времени, изучая альбомы с репродукциями в крупнейших библиотеках. Свои первые эскизы художники создавали прямо в читальных залах.
- Съемочная команда не могла позволить себе поездку в Копенгаген, где по сюжету происходит действие сказки. Зато художники смогли съездить в командировку в Таллин, Тарту и Ригу. Там в течение двух недель авторы будущего мультика делали зарисовки архитектуры, узких улочек и природы.
- Голос Снежной королеве подарила легендарная актриса Мария Бабанова. Талантливая ученица Всеволода Мейерхольда, об актерском мастерстве которой режиссер Сергей Эйзенштейн говорил: «Она вышивает свои роли шелковой ниткой».
- Во французской версии мультфильма Снежную королеву озвучила Катрин Денев. В голливудской за злодейку говорила Кэтлин Тернер, известная нашим зрителям по комедии «Роман с камнем», а за Герду — юная Кирстен Данст.
- Мария Бабанова не просто озвучивала королеву, ее игру снимали на пленку, а потом обводили покадрово. По этой причине ее внешность заметно отличается от других персонажей.
- Такой метод создание мультфильма был назван ротоскопированием или «методом Эклера» по названию токарного станка французской фирмы «Эклер». «Мы крепили с одной стороны станка экранчик. С другой — проектор. Актеров снимали, потом изображение проецировалось на экран, а художник-мультипликатор подставлял к экрану бумагу и переводил на нее нужное для него положение персонажа», — рассказывал художник-постановщик.
- Янина Жеймо, известная зрителям по главной роли в фильме «Золушка», озвучивала Герду. В отличие от Бабановой, она участвовала в «ротоскопировании» своей героини лишь для некоторых сцен.
- Любопытный факт: актер Алексей Консовский, который сыграл в фильме «Золушка» принца, в Снежной королеве озвучил северного оленя из Лапландии. Его герой помогает Герде добраться до старой колдуньи.
- В 1982 году мультфильм был восстановлен и переозвучен. Любопытно, что Снежная Королева в этот раз говорила голосом популярной актрисы Елены Прокловой, которая сыграла Герду в киноверсии сказки 1966 года.
- В 1959 году мультик дублировали на английский язык. А позже — на немецкий, итальянский, французский и другие. Картину оценили по всему миру. Мультфильм получил призы на международных кинофестивалях в Венеции, в Каннах, в Риме и в Лондоне.
- А в 1979 году Леонид Шварцман получил награду премии «Голливуд — детям», которая проходила при поддержке благотворительного фонда известной актрисы Одри Хепберн. Мультипликатор вспоминал, что на церемонии в театре Бродвея присутствовали кинозвезды. А реакция публики растрогала его до слез.
- Мультфильм оказал большое влияние на японского аниматора Хаяо Миядзаки («Принцесса Мононоке» и «Унесенные призраками»), когда он увидел его впервые в 1964 году. В тот момент он был утомлен работой в токийской студии и подумывал сменить профессию, но «Снежная королева» изменила представления будущего режиссера об анимации.
- Интересно, что Леонид Шварцман, в отличие от Миядзаки, восхищался диснеевскими мультфильмами и вдохновлялся, в том числе культовым «Бэмби».
- В мультфильме отсутствовал из важных персонажей сказки Андерсона — тролль. По словам Шварцмана, сценаристы переиначили фрагмент книги, в котором осколок зеркала попадает в глаза Кая из-за неуклюжих учеников тролля. По сюжету Снежная королева сама посылает «злые» осколки к дому мальчика.
- Кроме того, мультипликатор Федор Хитрук добавил нового персонажа — Оле-Лукойе. Он взял его из другой сказки Андерсена. В мультфильме Оле выступает в качестве рассказчика.
- А еще в книге Кай и Герда вернулись домой уже взрослыми людьми. Также повзрослела и Маленькая разбойница, а вот Ворон до финала не дожил.
- «Мы создавали фильм не только о любви, дружбе и верности. Он также о силе, которая хотела разрушить эти прекрасные чувства, и о главном — о поражении этой силы», — говорил мультипликатор Леонид Шварцман.
В декабре мы вспоминаем наши самые любимые новогодние фильмы, чтобы пересмотреть их в кругу семьи с теплым чувством ностальгии и создать волнительное предвкушение праздников.
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