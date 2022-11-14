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Как изменились звезды фильмов, снятых 30 лет назад

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Порой трудно даже заметить, сколько лет прошло с выхода любимой киноленты. Ведь кажется, будто еще вчера наслаждались премьерой. Мы решили покопаться в фильмах, вышедших 30 лет назад, и посмотреть, как сейчас выглядят актеры и актрисы, так полюбившиеся нам в этих картинах.

Сьюзан Сарандон — «Масло Лоренцо», 1992

© Lorenzo's Oil / Universal Pictures and co-producers, 20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News

Кэтрин О’Хара — «Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке», 1992

Маколей Калкин — «Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке», 1992

Роберт Дауни — младший — «Чаплин», 1992

© Chaplin / Carolco Pictures and co-producers, face to face / FaceToFace / REPORTER / East News

Дайан Лейн — «Чаплин», 1992

© Chaplin / Carolco Pictures and co-producers, Invision / Invision / East News

Мариса Томей — «Чаплин», 1992

© Chaplin / Carolco Pictures and co-producers, Berzane Nasser / ABACA / Abaca / East News

Деми Мур — «Несколько хороших парней», 1992

Кевин Бейкон — «Несколько хороших парней», 1992

Вайнона Райдер — «Дракула», 1992

© Dracula / Columbia Pictures and co-producers, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

Киану Ривз — «Дракула», 1992

© Dracula / Columbia Pictures and co-producers, RB / Associated Press / East News

Моника Беллуччи — «Дракула», 1992

East News, Reynaud Julien / APS-Medias / ABACA / Abaca / East News

Шэрон Стоун — «Основной инстинкт», 1992

© Basic Instinct / Carolco Pictures and co-producers, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News

Жюльет Бинош — «Грозовой перевал», 1992

Мишель Пфайффер — «Бэтмен возвращается», 1992

© Batman Returns / Warner Bros. and co-producers, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News

Брендан Фрейзер — «Школьные узы», 1992

© School Ties / Paramount Pictures, Vianney Le Caer / Invision / East News

Мэтт Деймон — «Школьные узы», 1992

© School Ties / Paramount Pictures, FILIPPO MONTEFORTE / AFP / East News

Бен Аффлек — «Школьные узы», 1992

© School Ties / Paramount Pictures, ABACA / Abaca / East News

Вупи Голдберг — «Сестричка, действуй», 1992

Мэгги Смит — «Сестричка, действуй», 1992

Ума Турман — «Окончательный анализ», 1992

Сигурни Уивер — «Чужой-3», 1992

© Alien³ / Twentieth Century Fox and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News

Дрю Бэрримор — «Ядовитый плющ», 1992

East News, Kristin Callahan / Everett Collection / East News

А какие фильмы того периода вам особенно нравятся?

Фото на превью Batman Returns / Warner Bros. and co-producers, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
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AdMe/Кино/Как изменились звезды фильмов, снятых 30 лет назад
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