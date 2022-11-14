Как изменились звезды фильмов, снятых 30 лет назад

Порой трудно даже заметить, сколько лет прошло с выхода любимой киноленты. Ведь кажется, будто еще вчера наслаждались премьерой. Мы решили покопаться в фильмах, вышедших 30 лет назад, и посмотреть, как сейчас выглядят актеры и актрисы, так полюбившиеся нам в этих картинах.