Как изменились звезды фильмов, снятых 30 лет назад
Порой трудно даже заметить, сколько лет прошло с выхода любимой киноленты. Ведь кажется, будто еще вчера наслаждались премьерой. Мы решили покопаться в фильмах, вышедших 30 лет назад, и посмотреть, как сейчас выглядят актеры и актрисы, так полюбившиеся нам в этих картинах.
Сьюзан Сарандон — «Масло Лоренцо», 1992
© Lorenzo's Oil / Universal Pictures and co-producers, 20thCentFox / Courtesy Everett Collection / East News
Кэтрин О’Хара — «Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке», 1992
© Home Alone 2: Lost in New York / Twentieth Century Fox and co-producers, Invision / Invision / East News
Маколей Калкин — «Один дома — 2: Затерянный в Нью-Йорке», 1992
© Home Alone 2: Lost in New York / Twentieth Century Fox and co-producers, Invision / Invision / East News
Роберт Дауни — младший — «Чаплин», 1992
Дайан Лейн — «Чаплин», 1992
Мариса Томей — «Чаплин», 1992
Деми Мур — «Несколько хороших парней», 1992
Кевин Бейкон — «Несколько хороших парней», 1992
Вайнона Райдер — «Дракула», 1992
Киану Ривз — «Дракула», 1992
Моника Беллуччи — «Дракула», 1992
Шэрон Стоун — «Основной инстинкт», 1992
© Basic Instinct / Carolco Pictures and co-producers, Elizabeth Goodenough / Everett Collection / East News
Жюльет Бинош — «Грозовой перевал», 1992
Мишель Пфайффер — «Бэтмен возвращается», 1992
Брендан Фрейзер — «Школьные узы», 1992
Мэтт Деймон — «Школьные узы», 1992
Бен Аффлек — «Школьные узы», 1992
Вупи Голдберг — «Сестричка, действуй», 1992
Мэгги Смит — «Сестричка, действуй», 1992
Ума Турман — «Окончательный анализ», 1992
Сигурни Уивер — «Чужой-3», 1992
© Alien³ / Twentieth Century Fox and co-producers, Collin Xavier / Image Press Agency ABACA / Abaca / East News
Дрю Бэрримор — «Ядовитый плющ», 1992
А какие фильмы того периода вам особенно нравятся?
Фото на превью Batman Returns / Warner Bros. and co-producers, Stuart Hardy / ABACAPRESS.COM / Abaca / East News
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