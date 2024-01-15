Как много зарабатывают популярные актеры и актрисы за один сериальный эпизод

Особенности съемок, вырезанные сцены, а также гонорары любимых актеров будоражат умы сериальных фанатов. В особенности потому, что являются довольно закрытой информацией. Но кому не хочется приоткрыть завесу тайны и узнать некоторые звездные «секретики»?

Педро Паскаль — «Одни из нас» (2023 — настоящее время)

Сериал, снятый по популярной компьютерной игре, был очень высоко оценен как зрителями, так и критиками. А Педро Паскаль, исполнивший в нем роль центрального персонажа, получил неплохой гонорар. За каждый эпизод ему платили по $ 600 000.

Элизабет Олсен — «Любовь и смерть» (2023)

Всего за 7 серий сериала «Любовь и смерть» Элизабет Олсен удалось заработать внушительную сумму. Ведь за один эпизод ей платили $875 000.

Джейсон Судейкис — «Тед Лассо» (2020 — 2023)

В первом сезоне «Теда Лассо» актер получал около $400 000 за серию. А на третьем сезоне кинокомпания еще увеличила его гонорары. И Судейкис стал зарабатывать порядка $1 000 000 за серию.

Наташа Лионн — «Покерфейс» (2023 — настоящее время)

За главную роль в сериале «Покерфейс» Наташа Лионн получила неплохой гонорар. Каждая серия с участием актрисы обошлась создателям в $500 000.

Ник Офферман — «Парки и зоны отдыха» (2009 — 2015)

Сообщается, что исполнитель роли Рона Свонсона в сериале «Парки и зоны отдыха» получал по $250 000 за эпизод.

Кейли Куоко — «Теория большого взрыва» (2007 — 2019)

Кейли Куоко и четверо мужчин, сыгравших центральных персонажей сериала, с первых его эпизодов имели колоссальную зарплату в $1 000 000 за эпизод. По сравнению с ними Мелисса Рауш и Маим Бялик зарабатывали очень скромно — всего по $200 000 за эпизод. Но к последнему сезону их зарплаты выросли до $425 000.

Кевин Костнер — Йеллоустоун (2018 — настоящее время)

По данным Variety, Кевин Костнер стал рекордсменом 2022 года, который за съемки в сериале зарабатывал по $1 300 000 за эпизод.

Эллен Помпео — «Анатомия страсти» (2005 — настоящее время)

Самой высокооплачиваемой актрисой сериала, который выходит на экраны вот уже почти 20 лет, стала Эллен Помпео. Каждый эпизод с ее участием обходится создателям в $575 000.

Ее коллега Патрик Демпси получал $400 000 за эпизод. Гонорары остальных актеров значительно скромнее.

Чарли Ханнэм — «Шантарам» (2022 — настоящее время)

Главную роль в сериале, снятом по книге Грегори Дэвида Робертса, довелось сыграть Чарли Ханнэму. Гонорар актера составил $450 000 за эпизод.

Антонио Бандерас — «Гений» (2017 — настоящее время)

Каждый сезон сериала рассказывает о жизни величайших умов человечества. Так, в первом сезоне, зрители могут узнать историю Альберта Энштейна, во втором — Пабло Пикассо, а в третьем — Ареты Франклин.

Гениального испанского художника сыграл не менее гениальный испанский актер — Антонио Бандерас. За свою работу он получал по $200 000 за серию.

Николь Кидман — «Большая маленькая ложь» (2017 — 2019)

Николь Кидман, сыгравшая одну из центральных ролей в сериале, получила по $350 000 за каждую серию с ее участием.

Дженсен Эклс «Сверхъестественное» (2005 — 2020)

Как сообщается, за каждый эпизод в роли Дина Винчестера актер получал по $175 000. Предполагается, что его «экранный брат» Джаред Падалеки получал чуть меньше $125 000. Такая разница гонораров скорее всего объясняется тем, что Эклс участвовал в режиссировании некоторых серий.

Сара Джессика Паркер — «Секс в большом городе» (1998 — 2004)

За съемки в 4 — 6 сезонах «Секса в большом городе» актриса получала по $3 200 000 за эпизод. И благодаря этому только за 6 сезон ей удалось заработать около $ 64 000 000.