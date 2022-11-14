Как с годами менялись 15 актрис, которые снимаются в кино еще со школы

Многие голливудские знаменитости начинали карьеру в далеком детстве. Например, фильм «Леон» открыл дорогу в большое кино Натали Портман, а картина «Интервью с вампиром» сделала из 12-летней Кирстен Данст настоящую звезду. Нам стало любопытно посмотреть, как взрослели актрисы, которых мы помним еще маленькими девочками. Тем более что все их изменения запечатлены в кинолентах.