Как с годами менялись 15 актрис, которые снимаются в кино еще со школы
Многие голливудские знаменитости начинали карьеру в далеком детстве. Например, фильм «Леон» открыл дорогу в большое кино Натали Портман, а картина «Интервью с вампиром» сделала из 12-летней Кирстен Данст настоящую звезду. Нам стало любопытно посмотреть, как взрослели актрисы, которых мы помним еще маленькими девочками. Тем более что все их изменения запечатлены в кинолентах.
Натали Портман
Кирстен Данст
Анна-София Робб
Хилари Дафф
Эмма Робертс
Кристен Стюарт
Кристина Риччи
Вайнона Райдер
Алисса Милано
Дженнифер Коннелли
Скарлетт Йоханссон
Сирша Ронан
Эбигейл Бреслин
Анна Попплуэлл
Джорджи Хенли
Как вы считаете, кто изменился больше всех?
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