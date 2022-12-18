Как звезды, которых мы обожали в 80-е и 90-е, выглядят сейчас

Знаменитые фильмы и сериалы, снятые в 80-е и 90-е годы, имели множество поклонников. А актрисы, сыгравшие в них главные роли, были так популярны, что многие дамы хотели походить на них вне зависимости от возраста. Но годы идут и все меняется, включая нас и наших кумиров.

1. Деми Мур

TriStar Pictures/Delphi V Prod./Collection Christophel/East News , STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/East News

Деми Мур, родившаяся в 1962 году, стала знаменитой благодаря фильму «Привидение», который принес ей номинацию на «Золотой глобус». Сегодня ее можно увидеть в сериалах «Дивный новый мир» и «Грязная Диана».

2. Вайнона Райдер

EVERETT COLLECTION/EAST NEWS , CAP/SFS/Capital Pictures Russia/East News

Вайнона Райдер прославилась после выхода фильма «Битлджус» режиссера Тима Бертона. А затем она сыграла в картинах «Эдвард Руки-ножницы» (1990) и «Дракула» (1992). Сегодня ее можно увидеть в сериалах «Очень странные дела» и «Заговор против Америки».

3. Мэри-Кейт и Эшли Олсен

Мэри-Кейт и Эшли Олсен были, наверное, самыми знаменитыми близнецами в 1990-х и начале 2000-х годов. Их актерская карьера началась с роли Мишель Таннер в популярном ситкоме «Полный дом». Затем они снялись в главных ролях в нескольких фильмах и сериалах о близнецах. Однако в 18 лет девушки перестали играть в кино, переехали в Нью-Йорк и занялись модой.

4. Элизабет Херли

EAST NEWS

Эта британская актриса и модель прежде всего прославилась как девушка Хью Гранта, но вскоре она и сама добилась признания. Элизабет была лицом компании Estée Lauder и сыграла подругу Остина Пауэрса в комедийном шпионском фильме 1997 года. Сейчас ее можно увидеть на телевидении и в социальных сетях.

5. Хизер Локлир

За похождениями Аманды Вудворд в исполнении Хизер Локлир в сериале «Мелроуз Плейс» наблюдали практически все. Благодаря этой роли актриса 4 раза подряд была номинирована на премию «Золотой глобус» и дважды попадала в списки 50 самых красивых людей по версии журнала People. В 2016 году она снялась в сериале «Слишком близко к дому», а годом позже — в ситкоме «Трудности ассимиляции».

6. Молли Рингуолд

В 1980-е Молли Рингуолд была на пике своей популярности. Она стала кумиром подростков после того, как сыграла главные роли в фильмах «Шестнадцать свечей» (1984), «Клуб „Завтрак“» (1985) и «Милашка в розовом» (1986). Сейчас она снимается в сериале «Ривердейл».

7. Кристина Эпплгейт

Courtesy Everett Collection / EAST NEWS , VALERIE MACON/AFP/East News

Кристина Эпплгейт — американская актриса, которая прославилась, сыграв Келли Банди в ситкоме «Женаты... с детьми». Она и сейчас снимается в кино. Ее можно увидеть в главной роли в сериале «Прощай навсегда», благодаря которому она была номинирована на «Золотой глобус» и трижды на премию «Эмми».

8. Синди Кроуфорд

GP/MPI/Capital Pictures/Capital Pictures/East News

В 1980–1990-х годах Синди Кроуфорд была одной из всемирно известных супермоделей. Она снималась для журналов, музыкальных клипов и рекламы. А родинка над губой стала ее визитной карточкой. И хотя Синди оставила модельный бизнес в 2000 году, она продолжает иногда появляться на подиуме, представляя одежду разных брендов.

9. Мег Райан

East News , CHRIS DELMAS/AFP/East News

Мег Райан прославилась еще в 1980-х, когда снялась в боевике «Лучший стрелок». Позже она сыграла главную роль в фильме «Когда Гарри встретил Салли», за что была номинирована на «Золотой глобус». Сейчас Мег пробует свои силы, находясь с другой стороны камеры, — в качестве режиссера.

10. Алисия Сильверстоун

face to face/FaceToFace/REPORTER/East News

Алисия Сильверстоун стала кумиром подростков в возрасте 16 лет после того, как снялась в клипе группы Aerosmith на песню «Cryin’». Но мировую славу она получила благодаря главной роли в фильме «Бестолковые» (1995). Недавно Алисия опубликовала кулинарную книгу и сыграла в сериале «Клуб нянь».

11. Дениз Ричардс

UNITED ARTISTS / Album / EAST NEWS

Дениз Ричардс приобрела популярность благодаря ролям в фильмах «Звездный десант» (1997) и «Дикость» (1998). Также она сыграла девушку Бонда в 1999 году. Недавно актриса снялась в реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз».

12. Тиа и Тамера Моури

Сестры-близнецы Моури прославились после того, как сыграли в сериале «Сестра, сестра» (1994–1995). Позднее они участвовали во многих телевизионных шоу как вместе, так и по отдельности, и зрители всегда были от них в восторге. Сейчас сестры продолжают сниматься. Актрисы обе обзавелись семьями, и у каждой из них по двое детей: мальчик и девочка.

13. Памела Андерсон

Michael Ferguson/PHL/MPI/Capital Pictures/Capital Pictures/East News , Schneider-Press/Bird/SIPA/Sipa Press Russia/East News

Памела Андерсон стала звездой благодаря сериалу «Спасатели Малибу», который показывали по телевидению с 1992 по 1997 год. В настоящее время она не очень активно снимается и в основном появляется только в реалити-шоу, например в «Танцах со звездами».

14. Мишель Пфайффер

Warner Bros/Collection Christophel/East News

Мишель Пфайффер родилась в 1958 году, а прославилась благодаря фильму «Лицо со шрамом» (1983). Но настоящей звездой она стала после того, как сыграла Женщину-кошку в фильме «Бэтмен возвращается» (1992). Сейчас ее можно увидеть в сериале «Первая леди».

15. Лиза и Луиза Барнс

Лиза и Луиза сыграли близнецов в фильме «Сияние» (1980), и хотя их героини запомнились многим зрителям, сестры решили больше не сниматься в кино. Впоследствии Лиза изучала литературу в университете, а Луиза стала микробиологом.

16. Синди Лопер

Обладательница «Грэмми» и кумир подростков Синди Лопер знаменита тем, что 4 сингла из ее дебютного альбома вошли в пятерку лучших в хит-параде «Горячая сотня Billboard» в 1983 году. Она и сейчас делает разноцветные прически и носит яркие наряды, а также появляется в различных телевизионных шоу.

17. Брук Шилдс

IMP Features/MedRaz/East News

Брук Шилдс стала работать моделью, когда была еще ребенком, но международная слава пришла к ней после того, как она снялась в фильме «Голубая лагуна» (1980). Недавно Брук сыграла в сериале «Девственница» и появилась в мексиканском комедийном сериале «Мой парень на таблетках».

18. Лив Тайлер

Лив Тайлер — дочь рок-звезды Стивена Тайлера. Она стала известной после того, как снялась в клипе Aerosmith на песню «Crazy» вместе с Алисией Сильверстоун в 1993 году. Но мировая слава пришла к Лив вместе с ролью Арвен в трилогии «Властелин колец». Ее последняя работа — сериал «Вместе порознь».

А от кого вы сходили с ума в подростковом возрасте?

Внимание: в ноябре 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.