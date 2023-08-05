Марго Робби рассказала, почему оплатила огромные долги своей мамы. И это очень трогательно

Финансовые трудности Сари Кесслер остались позади, ведь Марго Робби позаботилась о том, чтобы ее мама больше не думала об этом. Мы же просто не могли пройти мимо этой душещипательной истории.

Марго Робби мечтала стать актрисой, и ее мать всеми силами поддерживала начинания дочери. Она давала ей деньги, чтобы девушка могла не думать о финансах, пока идет к своей мечте. Актриса переживала из-за этого и пообещала себе, что когда добьется успеха, обязательно вернет маме все до последней копейки.



Jordan Strauss / Invision / East News

«Я записала все, что должна маме. Порой она брала деньги, отложенные на ипотеку дома, и отдавала их мне. Поэтому я всегда знала о том, что должна вернуть их. У меня до сих пор хранится этот листок бумаги», — говорит Марго.

White Label / Chris White / East News

Маленькая Марго с мамой

Робби стала знаменитой после роли в фильме «Волк с Уолл-стрит». Через год после премьеры киноленты она полностью погасила ипотечный кредит своей матери. Можно сказать, что это был подарок к 60-летию Сари Кесслер. «Заработав достаточно денег, я просто полностью выплатила всю сумму. Я подумала в этот момент: „Мама, не беспокойся об ипотеке, ее больше не существует“», — поделилась актриса.



GilbertFlores@Broadimage / Broad Image / East News

«Думаю, что любой на моем месте сделал бы то же самое для своей мамы», — уверена Марго.

AFP / EAST NEWS

У Марго с мамой близкие и доверительные отношения. В трудные для себя периоды звезда всегда обращалась к ней за советами. Когда актриса впервые столкнулась с отрицательной стороной популярности, то задумалась, стоит ли продолжать свой карьерный путь. Она пришла к маме и сказала, что, наверное, больше не хочет сниматься, но женщина развеяла ее сомнения. «Мама посмотрела на меня с невозмутимым лицом и сказала: „Дорогая, думаю, что уже слишком поздно останавливаться“. Именно тогда я поняла, что должна двигаться только вперед».



Vianney Le Caer / Invision / East News

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