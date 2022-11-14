Мы выяснили рост 18 див мирового кино. Без сюрпризов не обошлось

Вот мы, бывает, насмотримся на образ актрисы в кино, а потом думаем, что она и в жизни примерно такая же. Одри Хепберн, к примеру, вечно играла миниатюрных шебутных дамочек, и отчего-то сложилось впечатление, что она этакая птичка-невеличка. А между тем рост актрисы составлял 170 см — то есть в жизни Одри была вполне себе высокой, а так и не скажешь. И мы решили узнать рост и других великолепных актрис времен классического Голливуда.