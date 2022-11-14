Мы выяснили рост 18 див мирового кино. Без сюрпризов не обошлось
Вот мы, бывает, насмотримся на образ актрисы в кино, а потом думаем, что она и в жизни примерно такая же. Одри Хепберн, к примеру, вечно играла миниатюрных шебутных дамочек, и отчего-то сложилось впечатление, что она этакая птичка-невеличка. А между тем рост актрисы составлял 170 см — то есть в жизни Одри была вполне себе высокой, а так и не скажешь. И мы решили узнать рост и других великолепных актрис времен классического Голливуда.
Мэй Уэст — 152 см
Одри Хепберн — 170 см
Бетт Дейвис — 160 см
Ингрид Бергман — 178 см
Вероника Лейк — 157 см
Рита Хейворт — 168 см
Грета Гарбо — 170 см
Вивьен Ли — 160 см
Жанна Моро — 159 см
Элизабет Тейлор — 163 см
Джин Харлоу — 155 см
Клаудия Кардинале — 173 см
Роми Шнайдер — 160 см
Мэри Уикс — 178 см
Для сравнения: на фото слева от Мэри стоит актриса Бетт Дейвис, чей рост, как мы писали выше, был 160 см.
Брижит Бардо — 166 см
Марлен Дитрих — 164 см
Алексис Смит — 175 см
Джуди Гарленд — 152 см
Какие из актрис казались вам крошками, а оказались довольно высокими? А наоборот?
Фото на превью LFI / Avalon.red / REPORTER / East News, East News
Поделиться этой статьёй