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Мы выяснили рост 18 див мирового кино. Без сюрпризов не обошлось

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Вот мы, бывает, насмотримся на образ актрисы в кино, а потом думаем, что она и в жизни примерно такая же. Одри Хепберн, к примеру, вечно играла миниатюрных шебутных дамочек, и отчего-то сложилось впечатление, что она этакая птичка-невеличка. А между тем рост актрисы составлял 170 см — то есть в жизни Одри была вполне себе высокой, а так и не скажешь. И мы решили узнать рост и других великолепных актрис времен классического Голливуда.

Мэй Уэст — 152 см

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Одри Хепберн — 170 см

LFI / Avalon.red / REPORTER / East News, SIPA / East News

Бетт Дейвис — 160 см

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Ингрид Бергман — 178 см

East News, East News

Вероника Лейк — 157 см

Album Online / East News, Album Online / East News

Рита Хейворт — 168 см

East News, East News

Грета Гарбо — 170 см

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Вивьен Ли — 160 см

East News, Screen Prod / Photononstop / East News

Жанна Моро — 159 см

SERGE LIDO / SIPA / East News, East News

Элизабет Тейлор — 163 см

Screen Prod / Photononstop / East News, Screen Prod / Photononstop / East News

Джин Харлоу — 155 см

East News, East News

Клаудия Кардинале — 173 см

East News, East News

Роми Шнайдер — 160 см

Screen Prod / Photononstop / East News, East News

Мэри Уикс — 178 см

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News

Для сравнения: на фото слева от Мэри стоит актриса Бетт Дейвис, чей рост, как мы писали выше, был 160 см.

Брижит Бардо — 166 см

East News, East News

Марлен Дитрих — 164 см

East News, East News

Алексис Смит — 175 см

Courtesy Everett Collection / Everett Collection / East News, ASSOCIATED PRESS / East News

Джуди Гарленд — 152 см

East News, East News

Какие из актрис казались вам крошками, а оказались довольно высокими? А наоборот?

Фото на превью LFI / Avalon.red / REPORTER / East News, East News
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AdMe/Кино/Мы выяснили рост 18 див мирового кино. Без сюрпризов не обошлось
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