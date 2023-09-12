Шарлиз Терон объяснила, почему больше никогда не согласится набрать вес для роли. Как же мы ее понимаем

Несмотря на успех этой и других ролей, для которых женщина тоже набирала вес, Терон не хочет повторять этот опыт. «Я никогда, никогда больше не буду говорить: „Ага, хорошо, я наберу 40 килограммов“. Я никогда больше не буду этого делать, потому что уже не смогу так легко этот вес скинуть», — сказала она. — «Когда мне было 27 лет, я, образно говоря, скидывала 30 килограммов за ночь. Пропустила 3 приема пищи и вернулась к своему привычному весу».

Однако возраст взял свое, и 48-летняя актриса призналась, что ее тело уже не может так легко сбрасывать набранные килограммы. «В 43 года я снялась в „Талли“. Помню, как через год попыток сбросить вес я позвонила своему врачу и сказала: „Мне кажется, я умираю, потому что не могу сбросить этот вес“. А он такой: „Вам уже за 40. Успокойтесь. Ваш метаболизм уже не тот, что раньше“. Никто не хочет такое услышать», — призналась Терон.

Она также рассказала о том, что с течением времени выполнять трюки в боевиках становится все сложнее и сложнее. «Меня очень расстраивает, что если я получаю травму, то на восстановление уходит гораздо больше времени, чем в 20 лет», — добавила она. — «Хотела бы я иметь свое 25-летнее тело, которое могло вытерпеть все без каких-либо последствий. Сейчас, если я не тренируюсь 3 дня и прихожу в зал, я потом не могу ходить. Не могу сесть на унитаз нормально даже. Такая вот жизнь».