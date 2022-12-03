«У меня „синдром сервиза“». История о том, что радовать себя нужно каждый день, а не когда-нибудь потом

Все мы склонны откладывать жизнь на потом. У нас есть красивая одежда для особого случая, которую мы не носим, потому что случай так и не наступает. Порадоваться мы себе разрешаем лишь после важных событий («Вот доделаю ремонт и вздохну спокойно»). И так до бесконечности. Сегодня мы публикуем историю о том, что не нужно откладывать жизнь в долгий ящик. Надеемся, этот текст вдохновит вас жить здесь и сейчас, а финал прибавит веры в чудеса.

Вы же помните красивый сервиз из маминого или бабушкиного серванта? Он вечно стоял за стеклом, роскошный и недоступный, и пить из него чай каждый день запрещалось: «Это на праздник», «Гости придут, тогда и достанем». Взять хоть одну изящную чашечку и просто налить в нее чаю — нет уж, «Иди возьми обычную кружку». Помните вы наверняка и то, что вынимался он из-за стекла в лучшем случае несколько раз в год. Само собой, только по особым случаям: на день рождения кого-нибудь из взрослых, Новый год, 8 Марта (если гости придут). А нам, тогда еще маленьким, было непонятно, почему нельзя пить чай из красивых чашек всегда, просто так, не дожидаясь всенепременно праздника. И, конечно, все мы загадывали: вот вырасту, и будет у меня праздник каждый день, и чай из сервиза, и конфеты прямо с утра.

Уже повзрослев, задумалась: выполнила ли я то обещание маленькой себе — устраивать праздник каждый день, не дожидаясь особенного повода? Оказалось, нет. Я продолжаю следовать все тому же «принципу сервиза за стеклом», оставляя все самое красивое и вкусное для каких-то важных событий, а на каждый день и что попроще сойдет. И сколько же таких «сервизов» в моей нынешней жизни? Вот какой, к примеру, кофе я пью по утрам? Да самый простецкий, растворимый, потому что на что-то большее вечно нет то времени, то желания. И чашка у меня с отколотой ручкой, но выбросить все как-то жалко. Просто утром, оправдывала я себя, хочется лечь поскорее обратно в кровать, а не тащиться на работу и уж тем более не любоваться на чашку. Какая разница вообще, куда наливать этот водянистый растворимый кофе?

Но ладно, думаю, попробую. Да просто для галочки, чтобы потом не корить себя, что снова не сделала. Купила огромную уютную кружку с каким-то зимним рисунком, прямо как на свитере. И дорогую молотую арабику, такую ароматную, что голова кружится. С утра сварила в турке, как положено, даже в порыве вдохновения щепотку корицы туда кинула. И знаете, впервые промозглое зимнее утро показалось не таким уж противным.

А взять вот домашнюю одежду. В моем наряде можно смело идти пугать ворон на огороде: выцветшая футболка, которой уже лет 5 как пора на покой, вытянутые на коленях штаны и носки с Микки-Маусом, которые я, по-моему, еще в старших классах носила. И ведь всегда плевать было: удобно — и ладно, никто же не видит. А тут спросила себя: а может, хватит, ну? Взяла и заказала самую красивую домашнюю пижаму, какую только нашла. И оказалось, что она такая же уютная, как старые штаны, только еще и выглядит классно. Сижу такая нарядная в этой пижаме, и улыбка у меня до ушей. Даже распустила свой вечный пучок, причесалась, глаза подкрасила, а то мои ресницы в последний раз тушь видели на офисном корпоративе. Мама весь день на меня косилась, а потом ехидненько так: «И чего это ты так намарафетилась? Важных гостей, что ли, ждешь?» Я только с улыбкой отмахнулась: пусть думает что хочет.

Потом еще вдруг поняла, что мой «синдром сервиза» распространяется не только на вещи, но и на людей. Например, с Ленкой вот дружим с детства, я привыкла закрывать глаза на ее «тараканов». Ну и что, что она как-то в школе распустила про меня сплетни? Ошиблась, с кем не бывает. Подумаешь, приходит в гости и, снисходительно улыбаясь, как бы в шутку говорит: «Ой, ну хозяйка из тебя, конечно, всегда была никакая: смотри, какая пылища». Хотя полки я перед приходом гостей обычно протираю. Ну да, одолжила у меня 3 года назад немалую сумму и все никак не соберется вернуть. Ничего страшного, дружба важнее денег, правда ведь? А тут у меня словно лампочка в голове зажглась. Я ведь не разрешаю себе искать новые приятные знакомства, находить людей, которые будут меня радовать, а не огорчать. Ведь общаемся с той же Ленкой уже 100 лет и... Да привыкла уже, сойдет, зачем что-то менять, напрягаться? Но вот перещелкнуло словно что-то. И когда Лена в очередной раз позвонила, чтобы напроситься в гости, я сказала «нет».

Так вот, одним субботним утром налила я в свою новую кружку кофе и решила шкаф разобрать, летние вещи убрать подальше. Смотрю, на вешалке вечернее платье, последний раз 4 года назад его надевала, на свадьбу к Ленке. С тех пор оно так в шкафу и пылится: больше для него повода не нашлось. Дай, думаю, примерю, хоть дома покрасуюсь. Надела, верчусь перед зеркалом, и вдруг звонок в дверь. Да настойчивый такой, словно я опять соседку снизу затопила. И я как была — в платье этом, босиком, с кружкой в руке — бегу к двери. Открываю, а там парень стоит, румяный такой, только с мороза вошел.

— Ну наконец-то, Санек! Я уж думал, ты там дрыхнешь!

Оглядывает меня. А я, как вы понимаете, совсем не Санек. И вдруг улыбается широко так:

— Ой, девушка, это я, наверное, дверью ошибся. К другу на новоселье ехал, а номер квартиры по дороге забыл. Я Антон, — и руку протягивает. — А у вас, смотрите, кружка на мой свитер похожа. Смотрю — и правда, у него из-под куртки свитер виднеется, а узор точь-в-точь как на моей кружке. И рассмеялись отчего-то заливисто, как дети.

В общем, через пару дней мы с Антоном идем на каток. Это как-то само собой получилось. Я давно хотела на каток, но все время было то некогда, то не с кем. А тут этот парень в смешном свитере появился будто из ниоткуда, мы обменялись номерами, и на следующий же день он мне позвонил. А я возьми и пригласи его покататься на коньках. Сама. Без всякого повода. В конце концов, нет ничего плохого в том, чтобы иногда брать судьбу в собственные руки и доставать красивый сервиз из шкафа. Ведь тот самый особенный день — он сегодня. И завтра. И вообще всегда.