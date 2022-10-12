Как и где лучше хранить клубнику

Итак, вы купили полный контейнер аппетитной клубники и планируете лакомиться ягодами несколько дней подряд. Но как правильно хранить клубнику, чтобы она дольше оставалась свежей, какой способ выбрать? Мы решили подробнее разобраться в этом вопросе и выяснить, каких правил стоит придерживаться, если хочется наслаждаться сочными ягодами как можно дольше.

Мыть или не мыть

Красная свежая клубника / Miller22 , Чаша со спелой красной клубникой на деревянном фоне, вид сверху / NewAfrica

Кто-то привык, принеся домой свежие фрукты или ягоды, первым делом избавляться от магазинной или рыночной грязи и тщательно мыть их. Однако не всегда стоит делать это сразу же, даже если вы планируете хранить продукты в холодильнике, где плесени будет сложнее до них добраться. Клубника не исключение. Не стоит мыть клубнику, если вы не собираетесь съесть ее сейчас же, потому что она лучше хранится в сухом виде, и любое попадание на нее влаги нежелательно. Также лучше не обрывать хвостики клубники. Это поможет ягоде дольше оставаться свежей внутри, и срок хранения увеличится. Мыть клубнику тоже нужно правильно, чтобы точно избавиться от всех пестицидов и насекомых, даже самых мелких. Вот несколько советов, как лучше всего очистить ягоды и сделать их пригодными для употребления в пищу. В двух стаканах теплой воды растворите одну чайную ложку соли, потом добавьте несколько кубиков льда, чтобы охладить жидкость. Поместите клубнику в раствор на 5 минут. Затем слейте воду и хорошо промойте ягоды проточной водой, чтобы смыть вкус соли.

Еще один способ — использовать уксус. Он отлично подходит для неорганической клубники. 2 стакана воды нужно смешать с 1/2 стакана яблочного или белого уксуса и поместить ягоды в полученный раствор примерно на 10 минут. По истечении этого времени тщательно промойте ягоды, чтобы они не стали слишком кислыми и «маринованными».

В какой таре хранить

© Reniar Ka / Shutterstock.com , Спелая клубника в морозе 1 / valer4ik , Свежая клубника в дуршлаге / tuutikka Спелая клубника в морозе 1 / valer4ikСвежая клубника в дуршлаге / tuutikka

Ответим на этот вопрос сразу: нужно поместить клубнику в стеклянный контейнер или в стеклянную банку и плотно закрыть емкость. Обратите внимание на то, что ягоды лучше всего раскладывать в один слой: так они не будут давить друг на друга, и срок хранения увеличится. Это важный аспект. Если для того, чтобы выложить клубнику одним слоем, потребуется несколько контейнеров, используйте несколько. Это предотвратит быстрое распространение плесени от ягоды к ягоде. Перед тем как разложить ягоды в контейнере, убедитесь, что ни одна из них не заплесневела (а такое бывает, даже если вы только-только принесли их домой с рынка). Еще один вариант — поместить на дно контейнера чистое и сухое бумажное полотенце, сверху положить клубнику и плотно закрыть крышку. Бумажное полотенце впитает влагу, если она каким-то образом попала на ягоды, и тем самым поможет избежать появления плесени. Также клубнику можно держать в дуршлаге, предварительно убедившись, что ягоды сухие, и выстлав его дно бумажным полотенцем. В такой емкости воздух сможет хорошо циркулировать.

Где хранить

Одни свежие фрукты и овощи лучше хранить в теплом или прохладном темном месте, другие важно сразу же поместить в холодильник, а третьи там держать нежелательно, например картошку. Что же насчет клубники? Свежую клубнику рекомендуется хранить в холодильнике около семи дней, не дольше. Разумеется, чем она свежее, тем вкуснее ягоды. Однако здесь тоже есть нюанс: если вы хотите съесть все ягоды в течение одного-двух дней, можно хранить клубнику не в холодильнике, а при комнатной температуре, она отлично это выдержит. Только помните о том, что ее все равно нужно мыть исключительно перед употреблением. Помимо тары в виде контейнеров и дуршлагов клубнику можно хранить в специальном отделении холодильника, предназначенном для овощей и фруктов. Как правило, в нем есть вентиляционные отверстия. Застелите низ ящичка чистыми бумажными полотенцами и выложите на них ягоду. Небольшой лайфхак. Если клубника пролежала в холодильнике уже несколько дней и еще съедобна, но уже довольно сильно завяла, есть способ «реанимировать» ее с помощью миски с ледяной водой. Ненадолго поместите ягоды в чашку с холодной водой и добавьте туда кубики льда (но проследите, чтобы клубника не помялась). Ягоды станут свежее. Но, разумеется, это не сработает, если на них уже появилась плесень.

Распространенные ошибки

Несмотря на то, что, казалось бы, сложно что-то напутать, когда дело касается всего лишь правильного хранения ягод, многие допускают ошибки. Суммируя вышесказанное, давайте определим, чего точно не нужно делать: мыть всю клубнику сразу,

оставлять ягоды влажными,

очищать ягоды от чашелистиков,

нарезать ягоды,

хранить клубнику в тепле.

Бонус: длительное хранение

Замороженная клубника. Замороженные ягоды и фрукты в пластиковом пакете в морозилке / qwartm

Мы поняли, что клубника может остаться свежей и не испортиться, покрывшись плесенью, на протяжении нескольких дней, если подойти к вопросу хранения правильно. Но что делать, если все же необходимо каким-то образом хранить ягоды в течение более длительного срока, скажем, нескольких недель или месяцев? Есть пара вариантов решения этой проблемы. Чтобы сохранить клубнику на срок от недели до нескольких месяцев, можно ее заморозить. Для этого подойдут плотные пакеты, в которых ягоды не впитают в себя посторонние запахи. Как действовать? Тщательно промойте клубнику и высушите бумажными полотенцами. Удалите хвостики. Нарежьте ягоды на кусочки, если хотите, или оставьте целыми — на результат это не влияет. Выложите клубнику на поднос и оставьте в морозильной камере до полного замораживания. Потом сложите в плотный пакет, убедитесь, что в нем нет лишнего воздуха, и запечатайте.

Заморозить можно не только целые ягоды, но и клубничное пюре, которое впоследствии очень удобно использовать в смузи и других десертах. Для этого повторите шаги из инструкции выше: вымойте ягоды, удалите хвостики. Затем измельчите клубнику в блендере, но не добавляйте воду. После того как ягоды превратятся в пюре, разлейте его в формочки для льда и уберите в морозильную камеру до полного застывания. Потом сложите клубничные кубики в пакет с зип-застежкой и уберите в морозилку.

Надеемся, теперь ваша клубника останется свежей максимально длительное время. Ну а если вы вдруг заметите на ней следы порчи, то вы знаете, что делать: отобрать самые хорошие ягоды и быстро заморозить. Расскажите, любите ли вы клубнику. Может быть, знаете интересные рецепты приготовления этой сочной ягоды?