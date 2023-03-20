Посмотрите, как выглядели овощи и фрукты до селекции

Люди едят, например, картофель с незапамятных времен, но мало кто задумывается, как он выглядел в XVI веке или раньше. Да и в целом мы не часто заморачиваемся по поводу вида еды в тарелке: вкусно, и ладно. А между тем у каждого продукта богатая история, и нам стало любопытно узнать, как раньше выглядели овощи, фрукты, ягоды и орехи — еще до того, как их стали культивировать.

Лимон

Как появился лимон? Его вывели путем скрещивания цитрона с горьким апельсином. Цитрон, в свою очередь, — это один из негибридных, оригинальных цитрусов, так что его смело можно считать предком современного лимона. А выглядел он так: грубая бугристая кожура, большие плоды (один мог достигать 4–5 кг). Мякоть была кислая или вообще отсутствовала.

Арбуз

Благодаря картине Джованни Станки, написанной между 1645 и 1672 годами, многие смогли увидеть, как выглядел арбуз до селекции. Судя по большому количеству белых прожилок и минимуму красной мякоти, он был не таким вкусным, как сегодня. Кстати, впереди лето — добавьте в закладки нашу статью о том, как выбрать вкусный и сладкий арбуз.

Морковь

Считается, что впервые этот овощ стали выращивать в X веке. Но какой морковь была раньше? Она была не того насыщенного оранжевого цвета, как сейчас, а фиолетовой или белой, а еще имела раздвоенный корень.

Огурец

В древних арабских писаниях часто упоминается слово «хияр» — оно означает «огурец». В одной из рукописей плод описывали «колючим, будто дикобраз». Еще один источник гласит, что огурец напоминал змеиную дыню, но плоды у него более короткие и бугристые. К слову, у нас есть статья с подсказками, как выбрать вкусные продукты в магазине. Об огурцах там говорится прямо в первом пункте.

Персик

Персики раньше были намного меньше — размером с вишню. Да и вкус у них был не такой сладкий, как сегодня, а скорее слегка солоноватый и землистый.

Кукуруза

Благодаря генетике мы можем узнать, как выглядела кукуруза до селекции. Ее диким предком считается растение под названием «теосинте». А початки кукурузы, найденные археологами в разное время, демонстрируют, что раньше кукуруза была куда меньше.

Картофель

Картофель выращивали еще инки примерно в 400 году до н.э. Правда, выглядел он тогда по-другому: корнеплоды были кривоватыми, маленькими и вытянутыми (есть даже гравюра, на которой изображено, как выглядела картошка до селекции). Ну а о том, как картошка попала в Европу, вы точно знаете: овощ завезли в Испанию и Британию ближе к концу XVI века. Поначалу к нему относились без особого почтения: в основном использовали, чтобы кормить скот или голодающее население. Согласитесь, картошечка — основа привычной нам кухни. А вот иностранцы порой подозрительно косятся на некоторые наши любимые блюда. У нас есть целая подборка историй о блюдах, которые иностранцам понравились, и о тех, что они отказались есть.

Капуста

Капуста произошла от растения под названием Brassica oleracea. Дикий предок всех видов современной капусты выглядит как небольшой кустик с желтыми цветами, и лишь листья внизу весьма отдаленно напоминают капустные. Выглядит совершенно несъедобно, но селекция превратила его в привычный нам вкусный и полезный овощ.

Миндаль

Эти вкусные и полезные орехи когда-то были совсем другими: горькими, колючими и вдобавок ядовитыми. Люди выбирали самые сладкие сорта миндаля и скрещивали их, в итоге селекция растений привела к тому результату, который мы видим сегодня на полках магазинов. Поразительный подвиг, если учесть, что, наевшись древнего миндаля, можно было заработать отравление.

Тыква

Плоды тыквы раньше были очень горькими, маленькими и чаще использовались в качестве сосуда, нежели в качестве еды. Например, из них могли делать бутыли и фляги для воды.