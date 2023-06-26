Что, если бы иголка врезалась в Эверест на скорости света?

Ближайшее будущее. На Земле заканчиваются источники энергии, а численность населения растет. С каждым годом свободного места становится все меньше, и нужно как можно скорее переселяться на другие планеты. Но для космических кораблей и межзвездных путешествий энергии не хватает. Вы — член группы ученых, которые ищут источники энергии во Вселенной. Солнечная энергия, ветряные мельницы, гидро- и тепловые электростанции — этого недостаточно. Вы предлагаете рискованную идею — создать объект и разогнать его до скорости света, чтобы он начал генерировать бесконечную энергию. Другие ученые сразу же отвергают эту идею. Это может уничтожить Землю и даже Солнечную систему. Если что-то движется быстрее легких частиц, это создает черную дыру. Чтобы снизить риски, вы предлагаете ускорить движение маленького и тонкого предмета — такого, как простая игла. Как только она достигнет скорости света и выделит энергию, специальные машины, похожие на солнечные батареи, поглотят эту энергию. Человечеству будет достаточно всего одной миллисекунды движения со скоростью света. Затем иглу нужно остановить. Вы предлагаете замедлить ее с помощью горы Эверест. Начав работать над экспериментом, вы сталкиваетесь с неразрешимой проблемой. Обычная игла, как и любой другой объект с массой, не может развить скорость света. По законам физики, это невозможно. Для этого нужно превратить иглу в пучок фотонов. При таком ускорении металл иглы будет стерт в пыль.

Атмосфера Земли оказывает сильное сопротивление движущемуся объекту. Вам нужно создать самый прочный долговечный материал во вселенной. Он должен не только выдерживать сопротивление воздуха, но и не разорваться на части растущей энергией. Когда объект ускоряется, его энергия тоже растет. Нужно много денег, чтобы создать такую иглу. Но прежде чем их выделят, нужно провести эксперимент в программе моделирования и доказать, что все делается правильно. Это компьютерная голограмма Солнечной системы, которая имитирует и визуализирует все законы физики. Если эксперимент пройдет хорошо, то деньги для реализации плана будут выделены. Итак, вы создаете компьютерную симуляцию иглы и строите машину с невероятно мощным двигателем, который работает как ракета. К игле прикреплено несколько двигателей. Они помогают достичь скорости звука, заряжают иглу энергией и высвобождают ее. Используя силу заряда, игла должна разогнаться до скорости света и врезаться в Эверест. Чтобы операция прошла успешно, нужно установить место запуска иглы на большом расстоянии от горы. Сопротивление воздуха затрудняет ускорение. Путь иглы должен проходить через тысячи километров свободного пространства. Пожалуй, лучше запустить ее из космоса, где нет сопротивления.

Для этого в симуляции вы строите базу на Луне. Компьютеры рассчитывают точное время начала и положение иглы. Нужно знать скорость движения Земли вокруг своей оси и движения Луны вокруг нашей планеты. Малейшее отклонение от курса может привести к тому, что игла врежется в океан или город. Если она попадет в воду, по всему миру пройдут сильные наводнения и цунами. Компьютер вычисляет идеальный момент для ее полета. Пора начинать эксперимент. Ученые и президенты разных стран наблюдают за симуляцией. С огромным волнением вы подходите к компьютеру и нажимаете на кнопку «Пуск». Все смотрят на большой экран. Ракета с иглой взлетает, поднимается высоко над Луной и достигает скорости звука. Первый двигатель отстыковывается. Масса ракеты уменьшается, а ее скорость увеличивается. Пройдена половина расстояния между Землей и Луной. Осталось два двигателя. Скорость звука превышена в десять раз. Отстыковывается второй двигатель. Игла приближается к земной атмосфере. Третий двигатель генерирует огромный заряд энергии, передает его игле и отваливается. Игла становится ярко-красной и горячей, как Солнце. Она проникает в атмосферу Земли. Защитные слои нашей планеты не могут помешать игле достичь своей цели. Небо озаряется яркой вспышкой. В следующие полсекунды игла достигнет Эвереста на скорости света.

Через две секунды эксперимент проваливается. И вот почему. Чем больше скорость объекта, тем больше масса и количество энергии, которая накапливается внутри. Когда игла достигает скорости света, ее энергия начинает увеличиваться бесконечно, и масса растет до бесконечности. Когда это происходит, образуется черная дыра — массивный объект с невероятной гравитацией, который поглощает абсолютно все, даже частицы света, фотоны и измерение времени. Это называется горизонтом событий. И все, что является событием — время, пространство, материя — поглощается черной дырой. Неизвестно, что находится у нее внутри. Через одну миллисекунду игла почти достигает скорости света и выделяет огромное количество энергии в атмосферу. Если взглянуть на это в замедленном режиме, можно увидеть, как ионизируется воздух. Обычно это происходит во время вспышек молнии. Солнце тоже обладает ионизирующей энергией и дезинфицирует воздух. Игла прорезает земную атмосферу. Небо озаряется ярким светом. Все облака и каждая молекула воды вокруг иглы мгновенно испаряются при высокой температуре. Небо становится кристально чистым на сотни километров вокруг. В центре этого чистого круга находится игла, которая приближается к Эвересту.

При приближении иглы сгорают сотни тысяч тонн снега. Она достигла скорости света. Толстый слой земли тает и разлетается в разные стороны. Это выглядит так, как будто кто-то бросил копье в гору мороженого. Эверест не выдерживает такого количества энергии и разлетается на миллион частей, как замок из песка. Страшная взрывная волна разрушает все вокруг. Камни, деревья, почва, листья, бетон — все распадается на молекулы из-за мощной энергии и тепла. Затем все эти молекулы исчезают. Игла движется быстрее фотонов. И обогнав свет, она также начинает обгонять и время. С точки зрения иглы, все события начинают идти в обратном направлении. Масса иглы становится бесконечной. А чем больше масса, тем больше энергия. Титанический взрыв поглощает все пространство. Земля, деревья, близлежащие города, земная кора и ядро — все исчезает в считанные секунды. Черная дыра поглощает свет и время, и наступает абсолютная черная пустота. Черная дыра растет. Голографическая МКС сжимается из-за мощной гравитации и затягивается в черную пустоту. Потом настает очередь Луны. Сила тяжести быстро возрастает, и дыра становится все больше и массивнее. По мере ее роста разрушаются все планеты Солнечной системы. Солнечный свет затягивается внутрь и никогда не возвращается. Черная дыра становится в тысячи раз тяжелее Солнца.